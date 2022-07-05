Работник передумал увольняться. Как оформить отзыв заявления?

Можно ли отказать в отзыве заявления?

Работник вправе передумать и отозвать заявление об уходе до самого дня увольнения. Работодатель не вправе отказать ему, за единственным исключением.

Это возможно, когда к тому моменту на освобождающуюся должность уже пригласили другого работника, отказать которому в заключении контракта нельзя. Например, в случае перевода специалиста из другой организации.

Если новый работник устраивается на работу в организацию по общим правилам, то ему придется отказать в пользу передумавшего сотрудникам. Это относится и к тем категориям работников, которые имеют право на льготы в соответствии с трудовым законодательством.

Например, если на место уходящего работника пригласили беременную женщину, ей придется отказать, если он передумал увольняться из компании.

Заявление на отзыв заявления: как оформляется?

Для того чтобы отозвать заявление на увольнение, работник должен подготовить еще одно заявление. Документ составляется в произвольной форме.

В основной части второго заявления работник просит отозвать заявление об уходе и сообщает о том, что намерен продолжить работу. Указывать причины, по которым работник передумал, не обязательно.

Если работник решил отозвать заявление об уходе в свой последний рабочий день, ситуация немного сложнее. К этому времени работодатель уже оформил приказ и внес запись в трудовую, сделал расчет зарплаты и компенсаций для увольняемого.

В таком случае придется отменить изданный приказ о расторжении трудового договора. Это делается после того, как работник напишет заявление об отзыве. Составляется приказ об отмене, а руководитель подписывает его. Запись в трудовой аннулируется.

Если работник ушел в отпуск с последующим увольнением, он не может передумать и отозвать заявление в последний день отдыха. С началом отпуска трудовые отношения с сотрудником фактически прекращаются.

Работник имеет право отозвать заявление до своего последнего рабочего дня перед отпуском.