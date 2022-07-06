Как бухгалтеру провести инвентаризацию материально-производственных запасов в 2022 году

Каковы особенности проведения инвентаризации материально-производственных запасов

Инвентаризация материально-производственных запасов (МПЗ) на предприятии может быть:

добровольной;

обязательной.

Порядок проведения первого варианта инвентаризации определяется руководством фирмы в отдельных локальных нормативах.

Во втором варианте инвентаризация осуществляется:

если МПЗ передаются в аренду, выкупаются, реализуются;

перед формированием бухгалтерской отчетности за год (по тем МПЗ, инвентаризация которых не проводилась до 1 октября отчетного года);

после смены сотрудников в статусе материально ответственных лиц;

при обнаружении правонарушений в части обращения с запасами;

при чрезвычайных ситуациях на предприятии;

при преобразовании или ликвидации фирмы.

Инвентаризация МПЗ осуществляется в целях:

выявления их фактического количества и сопоставления соответствующих показателей со сведениями, отраженными в учете;

проверки качества отражения в учете оценки материально-производственных запасов;

контроля над соблюдением правил хранения МПЗ.

Инвентаризация МПЗ может быть:

плановой (в соответствии с утвержденным графиком);

внеплановой;

полной (когда проверяются все запасы);

выборочной.

МПЗ на предприятии могут находиться:

на складах, являющихся самостоятельными структурными подразделениями фирмы;

на складах, которые относятся к производственным структурным подразделениям;

на объектах, не классифицированных как склады.

Инвентаризация МПЗ, располагающихся на обособленных складах, производится независимо от соответствующей процедуры в каких-либо других подразделениях фирмы. На других типах складов, а также на объектах, которые не являются складами, инвентаризация проводится одновременно с той, что реализуется в подразделениях, где расположены склады или прочие объекты для размещения МПЗ.

Кто проводит инвентаризацию

Инвентаризацию материально-производственных запасов могут проводить...

Постоянная комиссия

Данная внутрикорпоративная структура наделяется функциями, предполагающими оперативное проведение всех типов инвентаризаций по плану или при необходимости. Как правило, учреждается в крупных фирмах, где есть потребность постоянно проводить инвентаризацию каких-либо активов или обязательств.

Постоянные рабочие комиссии

Являются «филиалами» постоянной комиссии. Призваны оказывать содействие постоянной комиссии в случае, если осуществляется инвентаризация МПЗ, рассредоточенных по большой территории, в представительствах организации или если запасы представлены в очень большом объеме.

Временные рабочие комиссии

Учреждаются на периодической основе, как правило на малых и средних предприятиях, на которых инвентаризации проводятся достаточно редко (часто — только те, что обязательны по закону).

Рассмотрим теперь, в каком порядке может проводиться инвентаризация материально-производственных запасов.

Порядок проведения инвентаризации материально-производственных запасов

Главное юридическое условие проведения любой инвентаризации — учреждение комиссии. Данное действие является первым шагом при реализации процедуры, о которой идет речь. Учреждение постоянной комиссии может быть осуществлено отдельным приказом руководителя организации.

Но в любом случае (в частности, при сценарии, когда учреждается временная комиссия, соответствующий документ является основным локальным нормативом) используется приказ по унифицированной форме ИНВ-22, издаваемый в целях проведения конкретной инвентаризации. В данной форме указываются Ф. И. О. и должности членов комиссии — даже если она постоянная и учреждена другим локальным нормативом.

В документе ИНВ-22 указывается то или иное основание для проведения инвентаризации. Также могут быть зафиксированы координаты склада или иного объекта, на котором размещены инвентаризируемые МПЗ. Приказ по форме ИНВ-22 передается председателю комиссии, после — регистрируется в журнале учета, составляемом по форме ИНВ-23.

Перед проведением инвентаризации председатель комиссии должен убедиться, что у него и его подчиненных есть все полномочия и технические возможности для получения доступа к инвентаризируемым МПЗ.

Проверив МПЗ, комиссия вносит сведения о них в описи — также на основе унифицированных форм (в данном случае используется форма ИНВ-3). Затем соответствующие сведения отражаются в сличительной ведомости, составляемой по форме ИНВ-19. После этого итоги инвентаризации отражаются в итоговой ведомости по форме ИНВ-26.

Может ли быть произведена переоценка МПЗ и в каком порядке?

С 2021 года учет МПЗ регулирует новый ФСБУ 5/2019. Требования проводить переоценку по итогам инвентаризации он не содержит. Однако переоценка обязательна, если на отчетную дату выявлены признаки обесценения материалов, такие как моральное устаревание, потеря первоначальных качеств, снижение рыночной стоимости, сужение рынков сбыта.

До 2021 года переоценка МПЗ (как и основных средств) по факту инвентаризации (и в иных ситуациях) могла осуществляться только в случаях, когда это прямо предписывается нормами закона (п. 12 ПБУ 5/01).

Например, если МПЗ устарели, их рыночная стоимость значительно снизилась в сравнении с ценой закупки (фактической себестоимости), они могут быть уценены — то есть отражены в балансе по состоянию на конец отчетного года за вычетом величины резерва под снижение стоимости товарно-материальных ценностей (п. 25 ПБУ 5/01). Следует отметить, что дооценка — увеличение стоимости материальных запасов до уровня рыночных цен — нормативными актами, регулирующими бухучет, тогда предусмотрена не была.

Инновации в инвентаризации МПЗ и незавершенного производства: что обеспечивает документ типовой конфигурации

На современных предприятиях оформление результатов инвентаризации — причем не только МПЗ, но и, к примеру, объектов незавершенного производства (НЗП) — осуществляется, как правило, с помощью специализированных программных решений. Например — программы «1С:Бухгалтерия» в версии 8.

В ней имеется примечательная функция — использование документов типовой конфигурации. В данном случае полезным может оказаться, к примеру, документ «Инвентаризация незавершенного производства». Если его правильно заполнить, то те расходы предприятия, что относятся к незавершенному производству, не будут учтены при определении себестоимости продукции за отчетный период.

Главное для бухгалтера — корректно исчислить стоимость объектов незавершенного производства. Для этого используются данные налогового учета, отражающие величину прямых производственных расходов в отчетном месяце (инвентаризация НЗП осуществляется раз в месяц). Структура прямых расходов предприятия фиксируется в учетной политике. При этом предприятию необходимо распределить расходы между НЗП и готовой продукцией.

Итоги

Инвентаризация материально-производственных запасов осуществляется при участии комиссии с использованием унифицированных форм описей и ведомостей. Инвентаризация МПЗ, а также объектов незавершенного производства может быть осуществлена с помощью современных программных инструментов, таких как «1С».