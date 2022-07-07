Как платить налоги в случае выигрыша в лотерею?

Ситуация

Женщина в мае 2022 года участвовала в лотерее, которую организовала крупная торговая сеть (ООО), и выиграла 25 тыс. руб. При выдаче приза с нее взяли «расписку о получении приза» и вручили «памятку об уплате налога на выигрыш». В памятке со ссылкой на ст. 228 НК указано, что ставка налога 35%, сумма налога от полученного приза — 6 912,50 руб.

Кроме того, памятка содержит такие пункты: «ООО обязано представить в налоговый орган по месту проживания победителя соответствующую налоговую декларацию 30.06.2022»; «Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации с учетом положений настоящей статьи, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 30 августа 2022 года, следующего за истекшим налоговым периодом».

Правильно ли рассчитана сумма налога, каков порядок ее расчета? Какую декларацию должно представить в налоговую ООО? В какой срок победитель лотереи должен уплатить налог? Должен ли он представлять декларацию?

Мнение эксперта

На вопрос ответила Юлия Галимарданова, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

С учетом разъяснений, представленных ниже, по данным вопросам сообщаем следующее.

1. Правильно ли рассчитана сумма налога, какой порядок ее расчета?

По нашему мнению, сумма НДФЛ рассчитана неверно.

Если физическим лицом получен выигрыш в лотерее, проводимой в целях рекламы товаров, то применяется ставка налога 35%. Выигрыш облагается НДФЛ в сумме, превышающей 4 000 руб. Если сумма выигрыша составляет 25 000 руб., то сумма налогооблагаемого дохода составляет 21 000 руб. (25 000 руб. — 4 000 руб.). При этом сумма НДФЛ составит 7 350 руб. (21 000 руб. х 35%).

Если физическим лицом получен выигрыш в лотерее, проводимой не в целях рекламы товаров, то применяется ставка налога — 13% (15% — с дохода, превышающего 5 млн руб.). В таком случае вычет 4 000 руб. не применяется. При этом сумма НДФЛ составит 3 250 руб. (25 000 руб. х 13%).

2. Какую декларацию должно представить в налоговую ООО?

В случае если лотерея проводится в целях рекламы товаров, то организация — организатор лотереи выступает в качестве налогового агента и обязана удержать НДФЛ (по ставке 35%) с суммы выплачиваемого физическому лицу дохода (выигрыша).

При этом:

если выигрыш выплачивается в денежной форме, то НДФЛ удерживается непосредственно из суммы выигрыша. В таком случае сумма дохода (выигрыша), а также сумма исчисленного и удержанного НДФЛ отражается в отчетности налогового агента (форма 6-НДФЛ) в периоде выплаты дохода (выигрыша); если выигрыш выплачивается в натуральной форме (в виде вещи, товара, сертификата и т. п.) и у налогового агента отсутствует возможность удержать НДФЛ (если никакие иные денежные выплаты в адрес этого физического лица не производятся за счет которых можно было бы удержать НДФЛ), то в таком случае сумма дохода (выигрыша), а также сумма исчисленного и не удержанного НДФЛ также отражается в отчетности налогового агента (форма 6-НДФЛ) в периоде выплаты дохода (выигрыша). При этом налоговый агент также сообщает физическому лицу о сумме полученного им дохода и сумме исчисленного и не удержанного НДФЛ.

В случае если лотерея проводится не в целях рекламы товаров, то организация — организатор лотереи не выступает в качестве налогового агента и не обязана удержать НДФЛ (по ставке 13%) с суммы выплачиваемого физическому лицу дохода (выигрыша).

В таком случае физическое лицо самостоятельно уплачивает НДФЛ (в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом) и представляет налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ (в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом).

Если доход получен в 2022 году, то НДФЛ уплачивается в срок не позднее 15 июля 2023 года, а налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляется в срок не позднее 30 апреля 2023 года.

3. В какой срок победитель лотерее должен уплатить налог, должен ли он представлять декларацию?

В случае, если лотерея проводится в целях рекламы товаров, то организация — организатор лотереи — налоговый агент обязана удержать НДФЛ (по ставке 35%) с суммы выплачиваемого физическому лицу дохода (выигрыша) непосредственно при его выплате.

При этом:

если выигрыш выплачивается в денежной форме, то НДФЛ удерживается непосредственно из суммы выигрыша. То есть налоговый агент исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет НДФЛ. В таком случае физическое лицо не обязано декларировать (по форме 3-НДФЛ) сумму полученного дохода. если выигрыш выплачивается в натуральной форме (в виде вещи, товара, сертификата и т.п.) и у налогового агента отсутствует возможность удержать НДФЛ (если никакие иные денежные выплаты в адрес этого физического лица не производятся, за счет которых можно было бы удержать НДФЛ), то в таком случае физическое лицо не обязано декларировать (по форме 3-НДФЛ) сумму полученного дохода, поскольку налоговый агент обязан сообщить в налоговый орган (по форме 6-НДФЛ) и физическому лицу о сумме дохода, сумме исчисленного и не удержанного НДФЛ (то есть о невозможности удержать НДФЛ).

В этом случае физическое лицо обязано уплатить НДФЛ на основании уведомления налогового органа (который направит его на основании тех сведений, которые представит налоговый агент) не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (то есть не позднее 1 декабря 2023 года).

В случае если лотерея проводится не в целях рекламы товаров, то, как уже было отмечено выше, физическое лицо самостоятельно уплачивает НДФЛ (в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом) и представляет налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ (в срок не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом). Если доход получен в 2022 году, то НДФЛ уплачивается в срок не позднее 15 июля 2023 года, а налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляется в срок не позднее 30 апреля 2023 года.

Также отметим, что если лотерея проводилась в рекламных целях, а организатор (в нарушение норм налогового законодательства) не исполнил обязанность налогового агента (то есть не исчислил и не удержал НДФЛ и не сообщил об этом в налоговый орган и физическому лицу), но при этом выплатил выигрыш физическому лицу, то физическое лицо, получившее доход, обязано самостоятельно уплатить НДФЛ (по ставке 35%) в срок не позднее 15 июля 2023 года и представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в срок не позднее 30 апреля 2023 года.

Обоснование

В соответствии с п. 1 ст. 41 НК доходом в целях применения гл. 23 НК признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с указанной главой НК.

Согласно п. 1 ст. 210 НК при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК.

Доход, полученный налогоплательщиком в виде любых подарков, выигрышей или призов в ходе конкурсов, игр и других мероприятий, проводимых какими-либо организациями, подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном порядке (смотрите письмо УФНС по г. Москве от 11.03.2010 N 20-14/4/025340).

В общем случае налоговая ставка устанавливается в следующих размерах:

13% — если сумма налоговых баз, указанных в п. 2.1 ст. 210 НК, за налоговый период составляет менее 5 млн руб. или равна 5 млн руб. 650 тысяч рублей и 15% суммы налоговых баз, указанных в п. 2.1 ст. 210 НК, превышающей 5 млн руб., — если сумма налоговых баз, указанных в п. 2.1 ст. 210 НК, за налоговый период составляет более 5 млн руб.

Согласно абзацу 3 п. 2 ст. 224 НК налоговая ставка по НДФЛ устанавливается в размере 35% в отношении стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в п. 28 ст. 217 НК (4 000 рублей за налоговый период).

1. В письмах Минфина от 30.10.2013 № 03-04-05/46281, от 22.08.2013 № 03-04-06/34518 указано, что организатор стимулирующей (рекламной) лотереи является налоговым агентом по НДФЛ. Обязанность по уплате НДФЛ с доходов, полученных налогоплательщиком от участия в стимулирующей лотерее, возлагается на налогового агента, то есть на организатора лотереи.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.

На основании п. 4 ст. 226 НК налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Обращаем внимание, что в общем случае уплата НДФЛ за счет средств налоговых агентов не допускается.

Таким образом, при передаче выигрыша в денежной форме у организатора лотереи имеется возможность удержать НДФЛ. В таком случае НДФЛ удерживается непосредственно при выплате дохода (выигрыша). В таком случае сумма дохода (выигрыша), с которого удержан НДФЛ, и сумма удержанного НДФЛ представляются организатором лотереи — налоговым агентом в налоговый орган по форме 6-НДФЛ.

При выплате дохода в натуральной форме удержание исчисленной суммы НДФЛ производится налоговым агентом за счет любых доходов, выплачиваемых им налогоплательщику в денежной форме. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50% суммы выплачиваемого дохода в денежной форме. При отсутствии в течение налогового периода выплачиваемых доходов в пользу физического лица в денежной форме налоговый агент не имеет возможности удержать НДФЛ.

Поэтому в соответствии с п. 5 ст. 226 НК он обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога.

С 1 апреля 2021 года сообщение о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного НДФЛ представляются по форме 6-НДФЛ, утвержденной приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@. При этом форма сообщения налогоплательщику о соответствующих обстоятельствах законом не регламентирована, поэтому данное сообщение может быть направлено в произвольной форме.

В письме Минфина от 31.01.2018 № 03-04-06/5527 разъяснялось, что налоговый агент вправе согласовать с налогоплательщиком конкретную форму направления ему письменного сообщения о невозможности удержать НДФЛ, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога, однако такое согласование не может рассматриваться как обязательное для налогового агента.

После окончания налогового периода, в котором налоговым агентом выплачивался доход физическому лицу, и письменного сообщения налоговым агентом налогоплательщику и налоговому органу по месту учета о невозможности удержать НДФЛ обязанность по уплате налога возлагается на физическое лицо, а обязанность налогового агента по удержанию сумм налога прекращается.

При этом сам по себе факт того, что обязанность по уплате налога перешла к физическому лицу, не означает необходимости совершения налогоплательщиком каких-либо инициативных действий. Дело в том, что уплата НДФЛ в этом случае осуществляется на основании соответствующего уведомления от налогового органа.

Согласно п. 6 ст. 228 НК такие уведомления направляются налогоплательщикам, в частности, в ситуации, когда сведения о доходах, полученных физическим лицом в налоговом периоде, представлены в налоговые органы налоговыми агентами в порядке, установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК.

Таким образом, не удержанный налоговым агентом НДФЛ со стоимости путевки уплачивается физическим лицом после получения уведомления, направленного ему налоговым органом.

Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС от 7 сентября 2016 № ММВ-7-11/477@. Расчет НДФЛ, не удержанного налоговым агентом, дается в уведомлении отдельной строкой. Уплатить НДФЛ по уведомлению физическому лицу следует не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Представлять декларации 3-НДФЛ в случаях, когда НДФЛ не был удержан налоговым агентом, не нужно.

2. Если же лотерея (игра, конкурс) проводится не в целях рекламы товаров (работ, услуг), то доходы в виде стоимости призов (выигрышей), полученных победителями такого мероприятия, подлежат обложению НДФЛ по ставке 13%.

В письме Минфина от 05.12.2012 № 03-04-06/9-343 разъяснено, что физлицо, получившее выигрыш в нестимулирующей лотерее, самостоятельно декларирует и уплачивает НДФЛ, поскольку в силу пп. 1 и 2 ст. 226 НК ни организатор лотереи, ни его агенты налоговыми агентами по отношению к призеру не являются и не обязаны исчислять НДФЛ с выигрышей и представлять в налоговые органы сведения о суммах выигрышей.

Отметим, что в соответствии с пп. 1 и 2 ст. 228 НК самостоятельно исчисляют суммы НДФЛ, подлежащие уплате в бюджет, в порядке, установленном ст. 225 НК, физические лица, в частности (применительно к рассматриваемой ситуации):

получающие другие доходы, при получении которых не был удержан НДФЛ налоговыми агентами, за исключением доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в порядке, установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК, — исходя из сумм таких доходов. получающие выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, — исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 000 рублей.

По окончании налогового периода физические лица, самостоятельно исчисляющие НДФЛ, обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета налоговую декларацию 3-НДФЛ с учетом положений ст. 229 НК.

По общему правилу сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет, исчисленная на основании декларации с учетом положений ст. 228 НК, уплачивается по месту жительства (месту учета по иному основанию, установленному НК, — при отсутствии места жительства) физлица не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 4 ст. 228 НК).

Налоговая декларация 3-НДФЛ представляется налогоплательщиками в налоговый орган не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено ст. 227.1 НК.

Что делать физлицу, если в отношении какого-либо дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил об этом в налоговый орган? Ведь тогда в уведомлении не будет указан неудержанный налог. В этом случае физлицу придется самостоятельно исполнить обязанности налогоплательщика — представить декларацию и уплатить НДФЛ с такого дохода в общеустановленном порядке (смотрите письмо УФНС по г. Москве от 22.11.2021 № 20-20/172510@).