Как предпринимателю заполнить КУДиР

КУДиР простыми словами

КУДиР — это книга учета доходов и расходов, которую должны вести компании и индивидуальные предприниматели на некоторых системах налогообложения, например, работающие на УСН.

На основании показателей книги заполняется соответствующая налоговая декларация.

Нужно ли вести КУДиР

Книгу учета доходов и расходов должны вести:

компании и индивидуальные предприниматели, работающие на УСН. При этом неважно, какой объект налогообложения они применяют: «доходы» или «доходы минус расходы. Форма и порядок ведения книги установлены приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н (приложения № 1, 2); ИП, применяющие ОСНО. В книге они отражают свои доходы и расходы от предпринимательской деятельности для расчета НДФЛ. Примерная форма книги приведена в приложении к порядку, утвержденному приказом Минфина № 86н, МНС от 13.08.2002 № БГ-3-04/430. Предприниматели могут разработать и свою форму по согласованию с налоговым органом, если это необходимо ввиду специфики деятельности или если они освобождены от обязанностей плательщика НДС (п. 7 порядка № 86н/БГ-3-04/430). Организации на ОСНО КУДиР не ведут; ИП на ЕСХН. Форма книги и порядок ее ведения утверждены приказом Минфина от 11.12.2006 № 169н. Для организаций обязанность вести КУДиР не установлена. Они ведут учет показателей для расчета налоговой базы по ЕСХН и суммы налога на основании данных бухучета. Кроме того, предприниматели на патенте должны вести книгу учета доходов, в которой отражаются доходы от реализации по деятельности на патенте. Форма и порядок ее ведения установлены приказом № 135н (приложения № 3, 4).

Как заполнить КУДиР при УСН доходы

Книгу учета доходов и расходов нужно составить по форме, утвержденной приложением 1 к приказу № 135н. При УСН с объектом «доходы» нужно заполнять (пп. 2.4–2.6, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 порядка № 135н):

титульный лист;

раздел I без справки к нему;

раздел IV;

раздел V (при уплате торгового сбора).

(пп. 3.1, 4.1 порядка № 135н).

Все показатели в книге учета нужно указывать в полных рублях (п. 3 письма Минфина от 04.09.2013 № 03-11-11/36391, от 24.07.2013 № 03-11-06/2/29385).

Заполнение титульного листа

титульного листа нужно указать две последние цифры года, на который заведена книга учета (22, 23 и так далее).

Графа «Форма по ОКУД» не заполняется. В ней указывается код по Общероссийскому классификатору управленческой документации. Но такого кода в классификаторе нет.

Затем нужно проставить:

в графе «Дата (год, месяц, число)» — дату начала ведения книги учета доходов и расходов;

— дату начала ведения книги учета доходов и расходов; в поле «Налогоплательщик (наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)» — название организации (Ф.И.О. ИП);

(наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)» — название организации (Ф.И.О. ИП); в графе «по ОКПО» — код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций, который присвоен органами государственной статистики;

— код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций, который присвоен органами государственной статистики; в графе с ИНН и КПП — ИНН и КПП компании (ИНН предпринимателя);

— ИНН и КПП компании (ИНН предпринимателя); в поле «Объект налогообложения» — «доходы»;

— «доходы»; в поле «Адрес места нахождения организации (места жительства ИП)» — адрес компании (ее головного подразделения) согласно ЕГРЮЛ или адрес прописки ИП;

(места жительства ИП)» — адрес компании (ее головного подразделения) согласно ЕГРЮЛ или адрес прописки ИП; в поле «Номера расчетных и иных счетов, открытых в учреждениях банков» — номера всех открытых счетов и названия банков, в которых они открыты.

Заполнение раздела I

В разделе I книги учета нужно указать:

в графе 1 — порядковый номер операции в этом году. Нумерация по всем таблицам раздела I, по нашему мнению, должна быть сквозная. Например, если номер последней операции за I квартал был 98, то первой операцией в графе 1 за II квартал будет 99. Это связано с тем, что налоговая база по УСН рассчитывается нарастающим итогом.

— порядковый номер операции в этом году. Нумерация по всем таблицам раздела I, по нашему мнению, должна быть сквозная. Например, если номер последней операции за I квартал был 98, то первой операцией в графе 1 за II квартал будет 99. Это связано с тем, что налоговая база по УСН рассчитывается нарастающим итогом. в графе 2 — номер и дату первичного документа, подтверждающего операцию. Например, это может быть платежное поручение, кассовый чек или приходный кассовый ордер.

— номер и дату первичного документа, подтверждающего операцию. Например, это может быть платежное поручение, кассовый чек или приходный кассовый ордер. в графе 3 — содержание операции, по которой был получен доход;

— содержание операции, по которой был получен доход; в графе 4 — размер полученного облагаемого дохода. Возвращаемая покупателю оплата или аванс указываются в графе 4 со знаком «минус».

раздела I нужно отразить (п. 2.5 порядка № 135н):

расходы за счет выплат из бюджета на открытие собственного дела и создание дополнительных рабочих мест;

расходы за счет субсидии на развитие малого и среднего бизнеса.

При оплате таких затраты раздел I КУДиР заполняется как обычно. При этом в графе 5 нужно указать сумму расходов, а в графе 4 — отразить эту сумму в доходах. Это связано с тем, что полученное финансирование признается в доходах по мере расходования, если соблюдаются условия его использования.

Полагаем, что точно так же нужно отражать в разделе I финансовую поддержку из бюджета по сертификату на привлечение трудовых ресурсов в субъекты РФ.

, так как расходы не влияют на налоговую базу по УСН с объектом «доходы». Но по своему усмотрению можно отражать в ней расходы, если по какой-то причине удобно учитывать их в книге вместе с доходами (п. 2.5 порядка № 135н).

Справку к разделу I заполнять не нужно (п. 2.6 порядка № 135н).

Заполнение раздела IV

В разделе IV отражают страховые взносы, больничные и платежи по договорам добровольного личного страхования работников на случай их болезни, которые уменьшают налог при УСН с объектом «доходы» (раздел V порядка № 135н). Для этого указывают:

в графе 1 — порядковый номер операции. Записей должно быть столько, сколько выплат было произведено;

— порядковый номер операции. Записей должно быть столько, сколько выплат было произведено; в графе 2 — дату и номер платежного поручения о перечислении платежа;

— дату и номер платежного поручения о перечислении платежа; в графе 3 — период, за который был внесен платеж;

— период, за который был внесен платеж; в графе 4 — сумму перечисленных взносов на ОПС;

— сумму перечисленных взносов на ОПС; в графе 5 — уплаченные взносы по ВНиМ;

— уплаченные взносы по ВНиМ; в графе 6 — размер перечисленных взносов на ОМС;

— размер перечисленных взносов на ОМС; в графе 7 — взносы на страхование от несчастных случаев на производстве;

— взносы на страхование от несчастных случаев на производстве; в графе 8 — выплаченные пособия по временной нетрудоспособности;

— выплаченные пособия по временной нетрудоспособности; в графе 9 — взносы по договорам добровольного личного страхования работников на случай их болезни за период, оплачиваемый за счет компании или ИП.

— взносы по договорам добровольного личного страхования работников на случай их болезни за период, оплачиваемый за счет компании или ИП. в графе 10 — итоговую сумму.

Понужно подвести итоги за отчетные периоды и за год.

Заполнение раздела V

В разделе V книги учета отражаются затраты на уплату торгового сбора, которые уменьшают налог при УСН. Для этого нужно указать:

в графе 1 — порядковый номер операции;

— порядковый номер операции; в графе 2 — дату и номер платежного поручения на уплату торгового сбора;

— дату и номер платежного поручения на уплату торгового сбора; в графе 3 — период, за который перечислен торговый сбор;

— период, за который перечислен торговый сбор; в графе 4 — сумму уплаченного торгового сбора.

По графе 4 необходимо подвести итоги за отчетные периоды и за год.

По ссылке можно скачать образец заполнения КУДиР при УСН «доходы».

Как заполнить КУДиР при УСН доходы минус расходы

При работе на УСН с объектом «доходы минус расходы» в книге учета нужно заполнить (пп. 2.1–2.6, 3.1, 4.1 порядка № 135н):

титульный лист. Его заполняют так же, как при УСН с объектом «доходы», только в поле «Объект налогообложения» нужно указать: «доходы, уменьшенные на величину расходов»;

раздел I , в котором указываются доходы и расходы. Также по окончании года нужно заполнить справку к нему;

, в котором указываются доходы и расходы. Также по окончании года нужно заполнить справку к нему; раздел II , в котором отражается списание затрат на приобретение (создание) ОС или НМА в расходы;

, в котором отражается списание затрат на приобретение (создание) ОС или НМА в расходы; раздел III, если был получен убыток, который переносится на текущий и следующие годы. Если убытков не было, то в разделе ничего указывать не нужно. Разделы IV и V не заполняются. Они предусмотрены для тех, у кого объект «доходы» (пп. 5.1, 6.1 порядка № 135н).

Заполнение раздела I и справки к нему

раздела I заполняются так же, как при УСН с объектом «доходы».

Графу 5 нужно заполнить, если затраты можно учесть в расходах по УСН. На конец квартала в эту графу также нужно перенести траты на ОС и НМА, которые можно учесть в расходах, из раздела II книги.

Если в стоимость приобретенного товара (работ, услуг, имущественных прав) входит НДС, то по платежу нужно сделать две записи. В одной строке указывается стоимость без учета налога, а во второй — «входной» НДС, поскольку НДС — отдельный вид расходов (п. 2.5 порядка № 135н). Но это не относится к ОС и НМА.

В конце каждого квартала нужно подвести итоги по графам 4 и 5.

В справке к разделу I нужно подвести итоги года. Заполнять ее по отчетным периодам не надо. Делается это так (пп. 2.6–2.11 порядка № 135н):

в строке 010 указывается общая сумма облагаемого дохода за год (берем из строки «Итого за год» графы 4 раздела I);

указывается общая сумма облагаемого дохода за год (берем из строки «Итого за год» графы 4 раздела I); в строке 020 отражается сумма затрат, на которые можно уменьшить полученные доходы. Она будет равна показателю из строки «Итого за год» графы 5 раздела I;

отражается сумма затрат, на которые можно уменьшить полученные доходы. Она будет равна показателю из строки «Итого за год» графы 5 раздела I; строка 030 заполняется, если за прошлый год был заплачен минимальный налог. В ней приводится разница между минимальным налогом за прошлый год и налогом, рассчитанным в общем порядке;

заполняется, если за прошлый год был заплачен минимальный налог. В ней приводится разница между минимальным налогом за прошлый год и налогом, рассчитанным в общем порядке; в строках 040 и 041 подводится итог. Для этого считается разница: стр. 010 — стр. 020 — стр. 030. Если результат положительный, то он отражается в строке 040, а если отрицательный — в строке 041 (без знака минуса).

Заполнение раздела II

В разделе II ведется расчет затрат, которые можно учесть в расходах в отчетном (налоговом) периоде (пп. 3.2, 3.3, 3.4 порядка № 135н):

на приобретение (создание) ОС и НМА; на достройку (дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) ОС.

В каждом периоде отчетного года нужно заполнить новую таблицу раздела II. Итоговые данные из нее переносятся в раздел I книги учета на последний день отчетного (налогового) периода (пп. 3.2, 3.16 порядка № 135н).

Заполнение раздела III

В разделе III книги учета отражается убыток прошлых 10 лет (если он был), на который можно уменьшить налоговую базу отчетного года (раздел IV порядка № 135н).

В строке 010 указывается общий размер убытка за предыдущие годы, который можно списать в текущем году. Это значение берется из строки 150 раздела III книги учета за прошлый год.

указывается общий размер убытка за предыдущие годы, который можно списать в текущем году. Это значение берется из строки 150 раздела III книги учета за прошлый год. В строках 020–110 отражается, в каком году какая сумма убытка была получена. Эти показатели можно перенести из строк 160–250 раздела III книги учета за прошлый год.

отражается, в каком году какая сумма убытка была получена. Эти показатели можно перенести из строк 160–250 раздела III книги учета за прошлый год. В строке 120 указывается налоговая база за отчетный год. В эту строку переносится значение строки 040 справки к разделу I.

указывается налоговая база за отчетный год. В эту строку переносится значение строки 040 справки к разделу I. В строке 130 проставляется сумма убытка, которая учитывается в отчетном году.

проставляется сумма убытка, которая учитывается в отчетном году. В строке 140 отражается убыток текущего года, значение которого указано в строке 041 справки к разделу I.

отражается убыток текущего года, значение которого указано в строке 041 справки к разделу I. В строке 150 указывается убыток, который переносится на следующий год, поскольку учесть его полностью в текущем году не удалось. Рассчитывается он так: стр. 010 — стр. 130 плюс стр. 140 . Эту сумму нужно указать в строке 010 раздела III книги учета за следующий год.

указывается убыток, который переносится на следующий год, поскольку учесть его полностью в текущем году не удалось. Рассчитывается он так: . Эту сумму нужно указать в строке 010 раздела III книги учета за следующий год. В строках 160–250 необходимо расшифровать сумму переносимого на будущее убытка по годам.

Как заполнить КУДиР при ОСНО

Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций для ИП и примерная форма КУДиР содержатся в приказе № 86н/БГ-3-04/430. Книга учета состоит из шести разделов. На титульном листе КУДиР нужно указать номер, серию, том книги по журналу учета, заведенному в налоговом органе.

На листе «Сведения об индивидуальном предпринимателе» — персональные данные ИП. На листе «Содержание» — сведения о количестве используемых таблиц с указанием номеров страниц.

В разделе 1 КУДиР отображают все доходы, которые фактически были получены в налоговом периоде, в том числе авансы, а также расходы, фактически произведенные в данном временном промежутке.

Выполнение хозяйственных операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, надо подтверждать первичными учетными документами. Они должны содержать следующие обязательные реквизиты:

название; дату составления документа; при оформлении документа от имени индивидуальных предпринимателей — Ф.И.О., номер и дату выдачи документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН; содержание хозяйственной операции с измерителями в натуральном и денежном выражении; наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления (для юридических лиц); личные подписи указанных лиц и их расшифровки, включая случаи создания документов с применением средств вычислительной техники.

При оформлении любой хозяйственной операции по приобретению товара к накладной на отпуск товара или другому документу, в котором фиксируется отпуск товаров должен прилагаться документ, подтверждающий факт оплаты товара. А именно: кассовый чек, или квитанция к приходному кассовому ордеру, или платежное поручение с отметкой банка об исполнении, или документ строгой отчетности, свидетельствующий о фактически произведенных расходах (п. 9 порядка).

Первичные учетные документы (за исключением кассового чека) должны быть подписаны индивидуальным предпринимателем (п. 10 порядка № 86н/БГ-3-04/430).

В книге учета отражаются все доходы, полученные индивидуальным предпринимателем от осуществления предпринимательской деятельности, по мере поступления, без уменьшения их на предусмотренные налоговые вычеты (п. 14 порядка № 86н/БГ-3-04/430).

В доход включаются все поступления от реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также стоимость имущества, полученного безвозмездно.

Стоимость реализованных товаров, выполненных работ и оказанных услуг отражается с учетом фактических затрат на их приобретение, выполнение, оказание и реализацию.

Суммы, полученные в результате реализации имущества, используемого в процессе осуществления предпринимательской деятельности, включаются в доход того налогового периода, в котором этот доход фактически получен.

Доходы от реализации ОС и НМА определяются как разница между ценой реализации и их остаточной стоимостью (п. 14 порядка № 86н/БГ-3-04/430).

Под расходами понимаются фактически произведенные и документально подтвержденные затраты, непосредственно связанные с извлечением доходов от предпринимательской деятельности, но не более суммы таких доходов от осуществления предпринимательской деятельности (п. 15 порядка).

Расходы подразделяются (п. 16 порядка № 86н/БГ-3-04/430):

на материальные расходы;

расходы на оплату труда;

амортизационные отчисления;

прочие расходы.

вносят сведения об амортизации основных средств, малоценных быстроизнашивающихся предметов (МБП) и нематериальных активов.

Раздел 5 посвящен расчету заработной платы и налогов. Таблица этого раздела напоминает расчетно-платежную ведомость. В ней указывают, в частности:

суммы исчисленной и выплаченной зарплаты;

выплаты стимулирующего и компенсационного характера;

стоимость товаров, которые выданы как оплата труда в натуральной форме;

исчисленный НДФЛ;

подпись в получении.

исчисляют налоговую базу по НДФЛ, которая формируется по итогам календарного года. На ее основе заполняют форму 3-НДФЛ.

Форма КУДиР

Ниже по ссылкам можно скачать формы КУДиР, доступные для заполнения:

Нужно ли распечатывать КУДиР

КУДиР можно вести как в электронном виде, так и на бумаге (п. 1.4 порядка № 135н).

Бумажную книгу нужно прошнуровать и пронумеровать. Это можно сделать в конце года, когда будут внесены все данные. На последней странице следует указать общее количество листов и заверить ее подписью руководителя организации (ИП) и печатью, если она есть (п. 1.5 порядка № 135н).

Электронную книгу по итогам года нужно распечатать, прошнуровать и заверить подписью руководителя (ИП), как бумажную (пп. 1.4, 1.5 порядка № 135н).

Нужно ли заверять КУДиР в налоговой

Заверятьв налоговой инспекции не нужно, закон этого не предусматривает (письма Минфина от 29.12.2012 № 03-11-09/100, ФНС от 28.02.2013 № ЕД-3-3/696@). Причем не имеет значения, каким способом она ведется — в электронном виде или на бумаге.

Книгу, которую ИП ведут на ОСНО, необходимо заверить в налоговой. Если КУДиР ведется на бумаге, то до начала ее ведения на последней странице проставляется количество содержащихся в ней страниц, которое своей подписью заверяет налоговый инспектор и скрепляет печатью (п. 8 порядка № 86н/БГ-3-04/430). Если книга ведется электронно, то по окончании налогового периода ее необходимо распечатать, прошить, пронумеровать и подписать у должностного лица налогового органа и скрепить печатью.

Заверение книги происходит непосредственно при обращении ИП в его присутствии.

Штраф за отсутствие КУДиР

Отсутствие КУДиР, равно как и несвоевременное отражение в ней показателей, используемых для исчисления налоговой базы и налога, — это основание для привлечения компании или ИП к ответственности по ст. 120 НК , по которой предусмотрен штраф в размере. рублей.

Если допущенные нарушения привели к занижению налоговой базы, штраф составит 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 40 тыс. рублей.