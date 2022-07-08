Комиссия по валютному счету: что делать с деньгами?

Что происходит

Ряд российских банков ввел комиссию за обслуживание текущих счетов в иностранной валюте. Возможно, это тенденция станет массовой на рынке банковских услуг, и хранить деньги на счетах в валюте станет экономически невыгодно. Политика девалютизации банковских балансов началась уже несколько лет тому назад и имеет понятные причины для усиления.

Коммерческие банки пошли на введение комиссии, учитывая давление санкций и валютные ограничения. В настоящее время большая часть финансово-хозяйственной деятельности бизнеса сконцентрирована на внутреннем рынке, излишняя валютная ликвидность в таких условиях становится балластом для банка.

Учитывая разницу между однодневным долларовым свопом и индикатором стоимости однодневных рублевых межбанковских кредитов (RUONIA), банку дешевле взять кредит в рублях, чем обменивать имеющиеся доллары на рубли.

Комиссия банка

В июне 2022 года ряд банков уже начал взимать комиссию за хранение валюты на текущих счетах, в том числе на карточных счетах клиентов. Вклады в валюте комиссией не облагаются, по крайней мере пока.

«Тинькофф банк» также ввел с 4 июля комиссию за хранение валюты на брокерских счетах.

Действующие комиссии банков по валютным счетам за хранение валюты

Банк Размер комиссии Счет в валюте Условия Дата введения комиссии «Райффайзен Банк» 0,2 процента в месяц при балансе выше 5 тыс. у.е., и 0,5 процента в месяц при балансе выше 500 тыс. у.е. (есть особенности определения порогового значения по виду валюты и пакета услуг) Евро, доллары, фунты стерлингов, швейцарские франки и японские иены Остатки на текущих валютных счетах суммируются для определения порогового значения при расчете комиссии 30.06.2022 «Тинькофф банк» 1 процент в месяц при балансе выше 10 тыс. у. е. Евро, доллары, фунты стерлингов, швейцарские франки Комиссия определяется и списывается ежедневно в конце операционного дня по каждому валютному счету (остатки в разной валюте не суммируются). Плата взимается также за хранение валюты на брокерских счетах и ИИС в «Тинькофф Инвестициях». 23.06.2022 04.07.2022 (для брокерских счетов и ИИС) Банк «Уралсиб» 0,9 процента в месяц при балансе выше 10 тыс. у. е. Евро, доллары, фунты стерлингов, швейцарские франки и японские иены Комиссия списывается за прошедший месяц до 10-го числа в общей сумме за обслуживание всех счетов клиента в валюте с одного из счетов в случае, если суммарный остаток на всех счетах клиента на конец месяца превышает 10 тыс. у.е. Счета в евро облагаются по ставке 0,9 процента с 01.07.2022 Банк «Авангард» 1 900 рублей — при балансе до 100 тыс. долларов США, 0,1 процента от суммы остатка в месяц, при балансе от 100 тыс. долларов США; 2 900 рублей — при балансе до 100 тыс. евро, 0,15 процента от суммы остатка в месяц, при балансе от 100 тыс. евро Евро, доллары (комиссия за ведение счетов в остальных валютах не взимается) Комиссия за ведение счетов взимается ежемесячно и рассчитывается раздельно по счетам в долларах и евро. Комиссия списывается с текущего счета без дополнительного заявления и (или) согласия клиента. При расчетах комиссии используется официальный курс (кросс-курс) ЦБ на дату списания. н/д

Чем руководствуются банки

Вводя плату за хранение остатка на валютных счетах, банки обосновывают свою позицию условиями заключенных договоров банковского обслуживания, предусматривающими возможность изменения тарифного плана обслуживания счетов.

При изменении порядка обслуживания клиентов банки обязаны заранее предупреждать своих клиентов о вводимых изменениях (в том числе путем размещения соответствующей информации на своем сайте).

Несогласный клиент банка может выбрать, куда и каким образом переводить валюту со своих счетов, если он не намерен платить комиссию.

Валютный счет

Валютные счета организаций

Текущий валютный счет открывается на основании договора банковского счета (п. 2.1 инструкции Банка России от 30.03.2004 № 111-И). Первоначально все поступления от третьих лиц отражаются на транзитном счете организации (п. 2.2 инструкции Банка России от 30.03.2004 № 111-И). Банк открывает и закрывает такой счет самостоятельно при открытии и закрытии текущего валютного счета для идентификации поступлений валюты в пользу организации и учета валютных операций.

До предоставления в банк документов и информации, предусмотренных валютным законодательством, средствами на транзитном валютном счете распоряжаться нельзя.

После успешной проверки валютного контроля средства отражаются на валютном счете и доступны для организации. Приобретение валюты зачисляется напрямую на текущий валютный счет организации.

Валютный контроль

Для того чтобы перевести валютные средства с транзитного на текущий валютный счет, в банк предоставляются документы и сведения, объем которых зависит от стоимости контракта:

1. Если сумма контракта менее 600 тыс. рублей в пересчете на рубли, то в банк предоставляются (пп. 2.1, 2.7 инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И):

распоряжение о переводе иностранной валюты по установленной банком форме;

код вида операции.

2. Если сумма контракта более 600 тыс. рублей, то потребуются (пп. 2.1, 2.2 инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И):

документы, связанные с поступлением валюты (контракт, инвойс и пр.), направляются в течение 15 рабочих дней с даты зачисления валюты;

распоряжение о переводе иностранной валюты по установленной банком форме. Подается одновременно с документами либо заранее совместно с кодом вида операции (что позволит списать средства с транзитного валютного счета еще до представления в банк документов);

код вида операции. Если распоряжение подается одновременно с документами, то код вида операции банк определяет самостоятельно;

информацию об уникальном номере контракта, если контракт поставлен на учет (п. 2.22 инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И).

Валютные переводы между физическими лицами

Расчеты на территории РФ осуществляются в рублях, следовательно, валютные операции между физическими лицами — резидентами по общему правилу запрещены (п. 5, пп. «а» п. 9 ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 9 Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).

Резиденты могут осуществлять банковские переводы в валюте, рассчитываться в магазинах дьюти-фри, покупать валюту в уполномоченных банках, передавать ее в дар близким родственникам.

За осуществление незаконных валютных операций предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 75 до 100% от суммы таких операций либо суммы денежных средств, переведенных без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (п. 1 Постановления Конституционного Суда от 09.07.2021 № 34-П).

Отрицательные ставки

Вклад или депозит представляет собой сумму денег, помещенных в банк на конкретный срок. Банк использует доступные средства для проведения различных операций. За это вкладчику начисляются установленные по договору проценты.

Депозит по своей сути является долгом банка перед клиентом и подлежит возврату. Поэтому деньги на счете — это вклад, если по ним начисляются проценты и банк обязан их передать клиенту в определенных договором ситуациях. Согласно главе 44 Гражданского кодекса банки обязаны выплачивать клиентам проценты по вкладам.

Таким образом, в рамках действующего законодательства введение отрицательных ставок по вкладам неправомерно, чего нельзя сказать об остатках на текущих валютных счетах.

Банковский счет, открываемый физическим или юридическим лицом, отражает движение денежных средств и является одним из способов учета и проведения приходных и расходных операций клиентов.

Поэтому на настоящий момент некоторые банки ввели комиссию за хранение валюты на текущих валютных счетах, но не вкладов. ЦБ в ответ на действие банков отметил, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.

ЦБ обязался в отношении текущих счетов физических лиц проверить соответствие новой комиссий условиям заключенных договоров, а договоры — требованиям законодательства, и принять надзорные меры для нарушителей.

ЦБ отметил, что одностороннее изменение условий договора банковского вклада, в том числе увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам (но не счетам!).

При этом ЦБ подтвердил правомерность действий банков по сокращению валютных операций, в том числе при отказе от предложения клиентам валютных продуктов. Так, в «Тинкофф банке» накопительные валютные счета были закрыты с 23 июня, валюта с них переведена на карточные валютные счета клиентов. Новый накопительный счет или вклад в валюте открыть в «Тинькофф банке» сейчас не получится.

Как хранить валюту

В условиях проводимой политики по дедолларизации при решении вопроса, как сохранить деньги, наиболее рациональными выглядят следующие действия.

SWIFT-перевод в банк, где нет комиссии по валютным счетам. При переводе в российский банк подобная мера скорее будет носить временный характер. Больше повезет владельцам зарубежных счетов: они смогут перевести деньги за рубеж, учитывая повышение лимитов по заграничным переводам в июле. Перевод остатков на валютном счете на открытый валютный вклад, если договором предусмотрена возможность пополнения вклада. Хранение наличной валюты в банковской ячейке. В случае перевода валюты между вкладами и счетами, открытыми в одном банке, получить наличную валюту возможно в пределах 10 000 у.е. в долларовом эквиваленте. Снять валюту наличными после 9 сентября 2022 года, когда ограничение ЦБ на снятие валюты перестанет действовать.

С учетом складывающихся обстоятельств наиболее перспективно сейчас в России выглядят вклады в рублях и в российский фондовый рынок, покупка драгметаллов.

Лимиты переводов денег за рубеж, действующие с 1 июля 2022 года

В июле 2022 значительно выросли лимиты переводов за рубеж, что связано с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке в России.

В течение одного месяца российские резиденты теперь могут перевести на свой счет в зарубежном банке или другому физлицу за рубежом сумму до 1 млн долларов США (эквивалент в другой иностранной валюте). Ранее лимит составлял 150 тыс. долларов США.

Если перевод осуществляется через другую компанию без открытия счета, то предельная сумма перевода за месяц — 10 тыс. долларов США (эквивалент в другой валюте). Прежний лимит — 5 тыс. долларов США.

Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.

Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно. Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.