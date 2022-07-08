Налоги, взносы, пошлины

Где платят налоги на воздух, солнце и тень? Обзор самых интересных налогов в мире

Сначала налогами облагалось владение землей, скотом и работниками. Но с ростом потребностей государства государственные мужи научились изобретать все новые и новые виды налогов. Некоторые из них можно назвать странными, иные же выглядят просто нелепо.

Версия для печати

«В жизни человека нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов», Бенджамин Франклин, американский политический деятель.

С момента образования первых государств возникла потребность собирать налоги. Этот способ пополнения казны существовал всегда, существует и сегодня.

Поговорим сегодня о странных и интересных налогах — как иностранных, так и российских.

Налог на воздух (налог, упавший с неба)

Все наверняка помнят историю Чиполлино и его друзей, рассказанную Джанни Родари. Герои этой знаменитой сказки должны были платить за воздух. Оказывается, что прототипом этого налога был византийский налог на воздух, введенный императором Юстинианом I. В истории этот налог называют «упавшим с неба».

Император, остро нуждавшийся в дополнительных источниках пополнения казны, посчитал, что большие постройки перекрывают доступ всем остальным, так как забирают себе больше воздуха, и обязал богатых людей платить налог, который рассчитывался, исходя из размера дома. Бедняков, в отличие от сказки про Чиполлино, этот налог не коснулся.

Налог на тень (Венеция, Италия)

В 1993 году в Венеции ввели налог на тень. Если тень от частных заведений (магазин сувениров или ресторан) падает на музеи, памятники, городские площади, улицы и другие муниципальные объекты, владельцы должны выплачивать специальный налог.

При этом владельцы домов или кафе с навесами обязаны уплачивать налог вне зависимости от того, солнечно ли на улице или нет.

Налог, правда, не очень большой, 100 евро в год. Но раньше, когда сумма налога зависела от площади тени, бизнесмены даже демонтировали роскошные фасады зданий. Собранные деньги идут на оплату ремонта и благоустройство города.

Некоторые венецианцы хотят добиться отмены этого странного налога, даже создали Ассоциацию владельцев небольших магазинов. Но этот налог действует в Венеции практически двадцать лет, и отменять его пока никто не собирается.

Налог на солнце (Балеарские острова и не только)

Если в Венеции налог на тень, то на Балеарских островах — на солнце.

Такой налог долгое время взимался в Европе, в частности, в Испании. Налог отменили только в 2018 году. Его платили все физические и юридические лица, использующие солнечную энергию для получения электричества. После начала перехода на «зеленые» источники электроэнергии налог был отменен.

Думаю, что в 2023 году в европейских странах солнечные батареи вернут себе былую популярность.

Курортный или туристический сбор — аналог солнечному налогу

С 1 июля 2016 года в архипелаге Балеарских островов был введен налог для туристов. Так, туристы, останавливающиеся на Балеарских островах в период с мая по октябрь, платят 2 евро в день, если приезжают не более чем на 8 дней, и 1 евро при более длительном пребывании. В период с ноября по апрель эти суммы составляют соответственно 1 евро и 50 евроцентов в день.

Взимание этого налога власти объясняют желанием развивать и поддерживать туристическую инфраструктуру.

В России курортный сбор также можно назвать «солнечным» налогом. Налог для туристов (как российских, так и иностранных) был введен с лета 2017 года. Взнос минимальный, практически во всех регионах не превышает 50 рублей в сутки с человека. В 2022 году курортный сбор действует в трех регионах России: Алтайский край, Краснодарский край и Ставропольский край.

Налог на шум (Швейцария)

В Швейцарии существует общее обязательство избегать любого избыточного шума, вне зависимости от времени суток. Каждый житель обязан принять меры для того, чтобы шума было как можно меньше, как в общественных местах, так и в отдельных домах и квартирах.

А с 1980 года в Женеве и Цюрихе начал действовать специальный налог на шум самолетов во время взлета.

Налог на гипс (Австрия)

Знаменитые горные курорты Австрии отличаются не только лучшими горнолыжными трассами, но и заботой о посетителях. В местный курортный сбор, который составляет 1–3 евро в сутки, власти ввели дополнительный взнос, или как его еще называют — «налог на гипс».

Точный размер зависит от количества дней пребывания, а также возраста отдыхающих. Из этих средств финансируются клиники, куда ежегодно попадают туристы с различными травмами.

На мой взгляд, отличная идея пополнять местный бюджет не из кармана граждан, а за счет туристов. Пожалуй, и нам стоит подумать о включении в состав курортного сбора этой статьи расходов. Благо на территории России горнолыжных курортов немало.

Налог на танец живота (Египет)

В Египте в средние века танцовщицы платили дань в городскую казну. Но в 19 веке публичные танцы запретили. В последние десятилетия танцы стали очень популярны, поэтому их опять разрешили, а танцовщиц обязали платить налог (в зависимости от доходов) за возможность исполнять танец.

Танцовщица Фифи Абду стала одним из самых крупных налогоплательщиков страны. Ее выступления обычно длились около двух часов, и она получала до 10 тысяч долларов за выступление.

По разным оценкам налог на танец живота приносит стране до 400 миллионов долларов в год. А в государственном бюджете он занимает пятое место после налога за пользование Суэцким каналом, туризма, экспорта нефти и хлопка.

Налог на вредную еду («сладкие» налоги)

В мировой практике достаточно распространены дополнительные налоги на различные «вредные» продукты питания. В ряде стран действуют специальные ввозные пошлины на продукты, которые признаны местными властями вредными и способствующими ожирению. Как правило, это продукты с высоким содержанием сахара, например, сладкие «газировки».

В течение последних десяти лет подобные налоги установили во многих странах Европы, Латинской Америки и США. Заметим, так как власти сосредоточены более на экономическом эффекте, то реальная связь между введенными налогами и общественным здоровьем пока не была исследована должным образом. Впрочем, с учетом того, как страны мира активно импортируют Кока-Колу и похожие напитки, бюджеты получают невероятный доход.

Увеличение ставок для «вредных» продуктов со временем даст свои результаты, я в этом уверена. Уход компании Кока-Кола с российского рынка в 2022 году, конечно же, не уменьшит количество выпитой газировки в стране, но даст дополнительные возможности для отечественных предпринимателей производить продукт, который может стать более качественным и менее вредным. По крайней мере, очень хочется в это верить.

Налог на чаевые

Мы все пользуемся сферой услуг (кафе, такси, салоны красоты и т. д.) и часто оставляем «чаевые». В нашей стране вряд ли найдется сознательный официант, который задекларировал свои дополнительные доходы от этого источника и заплатил налог.

А вот в США получение чаевых приравнивается к обычному доходу, и сотрудники сферы обслуживания должны каждый месяц подавать отчёт о сумме полученных чаевых в налоговые органы.

Налоговики часто проводят проверки документации в кафе, гостиницах и прочих заведениях, где сотрудники обязаны указывать суммы полученных чаевых.

Если дневника чаевых не будет, инспектор рассчитает налог по средней в отрасли сумме оставляемых чаевых, и налог заплатить все равно придется. Впрочем, у работника остается право обратиться в суд в случае несогласия.

Налог на социальные сети и блоги

«Все течет, все меняется» — так утверждали древние философы. Появился интернет, а с ним — и социальные сети. Возможно, пора брать пример с властей Уганды, которые ввели в 2018 году налог для всех, кто активно пользуется социальными сетями.

Пользователи обязаны платить 0,05 долларов в день, а блогеры — 1,2 доллара в день.

Интересна мотивация властей Уганды — они считают, что местные жители в соцсетях распространяют слишком много слухов и дезинформации, на борьбу с которыми уходит немало сил и средств.

Актуально в наши дни, не так ли?

Налог на выезд из страны

Налог на выезд из страны существует во многих странах мира. Как правило, налог включают в любой билет на транспорт в другое государство. Некоторые страны взимают налог на выезд только тогда, когда человек выезжает воздушным транспортом. Налог платят и туристы, и местные жители, но есть страны, где его взимают только с иностранцев.

В России в 2019 году Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести подобный налог. По их задумке каждый, выезжающий за пределы России, — иностранец или россиянин — должен заплатить 500 рублей. Деньги планировалось направлять на развитие внутреннего туризма.

На мой взгляд, инициатива неплохая, но практически все ведомства (Госдума, Совет Федерации, Ростуризм) раскритиковали ее. Я считаю, что чиновники не учли — такой налог даст существенный прирост в казну при проведении международных мероприятий.

Японцы в 2020 году специально вводили такой налог, когда должна была состояться Олимпиада, но из-за пандемии не получилось получить прибыль, на которую они рассчитывали.

Налог на жизнь

Как было бы «замечательно» ввести налог на жизнь. Налог на воздух, солнце и тень просто померкнут по сравнению с ним. Ведь его должен был бы заплатить каждый живущий на планете человек. Вероятно, это самая заветная мечта налоговых органов всех государств мира.

В 14 веке в Англии была предпринята попытка ввести такой налог, однако это послужило одной из причин серьезного крестьянского восстания под предводительством Уота Тайлера. Вскоре после бунта налог на жизнь был отменен.

В заключение

Фантазия государственных мужей поистине не знает границ. Например, в нашей стране депутат из Единой России Вострецов уже много лет добивается введения в России налога на жизнь для тех, кто не имеет доходов, но еще не умер. Интересно, как будут наказывать тех, кто не сможет заплатить налог на жизнь?

В заключение замечу — хочется, чтобы налоги, действующие в различных государствах, смогли обеспечивать гражданам достойные условия проживания, высокое качество жизни, общественного здравоохранения и образования, и, наконец, просто благосостояние.

Каждый гражданин должен понимать — когда он отдает часть своих доходов в бюджет, то принимает участие в создании лучшей жизни своего и будущих поколений. Но, к сожалению, в нашей стране для этого должны пройти еще долгие годы.

«Налоги — это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе», — О. Холмс, американский юрист и правовед.

Уклонение от уплаты налогов

Уголовные риски при сокрытии денег от взыскания: что важно знать, чтобы их избежать

Нередко компании в ходе своей финансово-хозяйственной деятельности сталкиваются с претензиями налоговиков. Многие, имея недоимку по уплате налогов, желают продолжить нормально работать. Кажется, что выплата долгов по налогам может навредить состоянию компании, но такая точка зрения только усугубляет положение.

Уголовные риски при сокрытии денег от взыскания: что важно знать, чтобы их избежать

Повышение квалификации

Расходы по налогу на прибыль

Как делить прямые и косвенные расходы для налогообложения

Для предприятий на общем режиме, которые применяют метод начисления, важно правильно разделить расходы на прямые и косвенные. В Налоговом кодексе порядок деления расходов указан в ст. 318. Разберемся, что такое прямые и косвенные расходы и каков основной принцип их деления.

Как делить прямые и косвенные расходы для налогообложения

Мероприятия

Разместить
Кадровые документы

Как подтвердить оплату труда за прошлые периоды, если потеряли документы

Компания обязана хранить документы по зарплате в течение определенного срока, в зависимости от вида. Однако на практике их часто теряют. Например, при переезде или смене собственника. Что делать, если архивные записи восстановить не получается?

Как подтвердить оплату труда за прошлые периоды, если потеряли документы
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Банки не будут обслуживать клиентов, которые работают через запрещенные сайты. Но только если под запретом весь сайт, а не отдельная страница

По норме закона № 115-ФЗ банкам запрещено обслуживать бизнес, который работает через сайт, внесенный в реестр запрещенных. Эту норму уточнят.