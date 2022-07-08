Где платят налоги на воздух, солнце и тень? Обзор самых интересных налогов в мире

«В жизни человека нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов», Бенджамин Франклин, американский политический деятель.

С момента образования первых государств возникла потребность собирать налоги. Этот способ пополнения казны существовал всегда, существует и сегодня.

Поговорим сегодня о странных и интересных налогах — как иностранных, так и российских.

Налог на воздух (налог, упавший с неба)

Все наверняка помнят историю Чиполлино и его друзей, рассказанную Джанни Родари. Герои этой знаменитой сказки должны были платить за воздух. Оказывается, что прототипом этого налога был византийский налог на воздух, введенный императором Юстинианом I. В истории этот налог называют «упавшим с неба».

Император, остро нуждавшийся в дополнительных источниках пополнения казны, посчитал, что большие постройки перекрывают доступ всем остальным, так как забирают себе больше воздуха, и обязал богатых людей платить налог, который рассчитывался, исходя из размера дома. Бедняков, в отличие от сказки про Чиполлино, этот налог не коснулся.

Налог на тень (Венеция, Италия)

В 1993 году в Венеции ввели налог на тень. Если тень от частных заведений (магазин сувениров или ресторан) падает на музеи, памятники, городские площади, улицы и другие муниципальные объекты, владельцы должны выплачивать специальный налог.

При этом владельцы домов или кафе с навесами обязаны уплачивать налог вне зависимости от того, солнечно ли на улице или нет.

Налог, правда, не очень большой, 100 евро в год. Но раньше, когда сумма налога зависела от площади тени, бизнесмены даже демонтировали роскошные фасады зданий. Собранные деньги идут на оплату ремонта и благоустройство города.

Некоторые венецианцы хотят добиться отмены этого странного налога, даже создали Ассоциацию владельцев небольших магазинов. Но этот налог действует в Венеции практически двадцать лет, и отменять его пока никто не собирается.

Налог на солнце (Балеарские острова и не только)

Если в Венеции налог на тень, то на Балеарских островах — на солнце.

Такой налог долгое время взимался в Европе, в частности, в Испании. Налог отменили только в 2018 году. Его платили все физические и юридические лица, использующие солнечную энергию для получения электричества. После начала перехода на «зеленые» источники электроэнергии налог был отменен.

Думаю, что в 2023 году в европейских странах солнечные батареи вернут себе былую популярность.

Курортный или туристический сбор — аналог солнечному налогу

С 1 июля 2016 года в архипелаге Балеарских островов был введен налог для туристов. Так, туристы, останавливающиеся на Балеарских островах в период с мая по октябрь, платят 2 евро в день, если приезжают не более чем на 8 дней, и 1 евро при более длительном пребывании. В период с ноября по апрель эти суммы составляют соответственно 1 евро и 50 евроцентов в день.

Взимание этого налога власти объясняют желанием развивать и поддерживать туристическую инфраструктуру.

В России курортный сбор также можно назвать «солнечным» налогом. Налог для туристов (как российских, так и иностранных) был введен с лета 2017 года. Взнос минимальный, практически во всех регионах не превышает 50 рублей в сутки с человека. В 2022 году курортный сбор действует в трех регионах России: Алтайский край, Краснодарский край и Ставропольский край.

Налог на шум (Швейцария)

В Швейцарии существует общее обязательство избегать любого избыточного шума, вне зависимости от времени суток. Каждый житель обязан принять меры для того, чтобы шума было как можно меньше, как в общественных местах, так и в отдельных домах и квартирах.

А с 1980 года в Женеве и Цюрихе начал действовать специальный налог на шум самолетов во время взлета.

Налог на гипс (Австрия)

Знаменитые горные курорты Австрии отличаются не только лучшими горнолыжными трассами, но и заботой о посетителях. В местный курортный сбор, который составляет 1–3 евро в сутки, власти ввели дополнительный взнос, или как его еще называют — «налог на гипс».

Точный размер зависит от количества дней пребывания, а также возраста отдыхающих. Из этих средств финансируются клиники, куда ежегодно попадают туристы с различными травмами.

На мой взгляд, отличная идея пополнять местный бюджет не из кармана граждан, а за счет туристов. Пожалуй, и нам стоит подумать о включении в состав курортного сбора этой статьи расходов. Благо на территории России горнолыжных курортов немало.

Налог на танец живота (Египет)

В Египте в средние века танцовщицы платили дань в городскую казну. Но в 19 веке публичные танцы запретили. В последние десятилетия танцы стали очень популярны, поэтому их опять разрешили, а танцовщиц обязали платить налог (в зависимости от доходов) за возможность исполнять танец.

Танцовщица Фифи Абду стала одним из самых крупных налогоплательщиков страны. Ее выступления обычно длились около двух часов, и она получала до 10 тысяч долларов за выступление.

По разным оценкам налог на танец живота приносит стране до 400 миллионов долларов в год. А в государственном бюджете он занимает пятое место после налога за пользование Суэцким каналом, туризма, экспорта нефти и хлопка.

Налог на вредную еду («сладкие» налоги)

В мировой практике достаточно распространены дополнительные налоги на различные «вредные» продукты питания. В ряде стран действуют специальные ввозные пошлины на продукты, которые признаны местными властями вредными и способствующими ожирению. Как правило, это продукты с высоким содержанием сахара, например, сладкие «газировки».

В течение последних десяти лет подобные налоги установили во многих странах Европы, Латинской Америки и США. Заметим, так как власти сосредоточены более на экономическом эффекте, то реальная связь между введенными налогами и общественным здоровьем пока не была исследована должным образом. Впрочем, с учетом того, как страны мира активно импортируют Кока-Колу и похожие напитки, бюджеты получают невероятный доход.

Увеличение ставок для «вредных» продуктов со временем даст свои результаты, я в этом уверена. Уход компании Кока-Кола с российского рынка в 2022 году, конечно же, не уменьшит количество выпитой газировки в стране, но даст дополнительные возможности для отечественных предпринимателей производить продукт, который может стать более качественным и менее вредным. По крайней мере, очень хочется в это верить.

Налог на чаевые

Мы все пользуемся сферой услуг (кафе, такси, салоны красоты и т. д.) и часто оставляем «чаевые». В нашей стране вряд ли найдется сознательный официант, который задекларировал свои дополнительные доходы от этого источника и заплатил налог.

А вот в США получение чаевых приравнивается к обычному доходу, и сотрудники сферы обслуживания должны каждый месяц подавать отчёт о сумме полученных чаевых в налоговые органы.

Налоговики часто проводят проверки документации в кафе, гостиницах и прочих заведениях, где сотрудники обязаны указывать суммы полученных чаевых.

Если дневника чаевых не будет, инспектор рассчитает налог по средней в отрасли сумме оставляемых чаевых, и налог заплатить все равно придется. Впрочем, у работника остается право обратиться в суд в случае несогласия.

Налог на социальные сети и блоги

«Все течет, все меняется» — так утверждали древние философы. Появился интернет, а с ним — и социальные сети. Возможно, пора брать пример с властей Уганды, которые ввели в 2018 году налог для всех, кто активно пользуется социальными сетями.

Пользователи обязаны платить 0,05 долларов в день, а блогеры — 1,2 доллара в день.

Интересна мотивация властей Уганды — они считают, что местные жители в соцсетях распространяют слишком много слухов и дезинформации, на борьбу с которыми уходит немало сил и средств.

Актуально в наши дни, не так ли?

Налог на выезд из страны

Налог на выезд из страны существует во многих странах мира. Как правило, налог включают в любой билет на транспорт в другое государство. Некоторые страны взимают налог на выезд только тогда, когда человек выезжает воздушным транспортом. Налог платят и туристы, и местные жители, но есть страны, где его взимают только с иностранцев.

В России в 2019 году Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести подобный налог. По их задумке каждый, выезжающий за пределы России, — иностранец или россиянин — должен заплатить 500 рублей. Деньги планировалось направлять на развитие внутреннего туризма.

На мой взгляд, инициатива неплохая, но практически все ведомства (Госдума, Совет Федерации, Ростуризм) раскритиковали ее. Я считаю, что чиновники не учли — такой налог даст существенный прирост в казну при проведении международных мероприятий.

Японцы в 2020 году специально вводили такой налог, когда должна была состояться Олимпиада, но из-за пандемии не получилось получить прибыль, на которую они рассчитывали.

Налог на жизнь

Как было бы «замечательно» ввести налог на жизнь. Налог на воздух, солнце и тень просто померкнут по сравнению с ним. Ведь его должен был бы заплатить каждый живущий на планете человек. Вероятно, это самая заветная мечта налоговых органов всех государств мира.

В 14 веке в Англии была предпринята попытка ввести такой налог, однако это послужило одной из причин серьезного крестьянского восстания под предводительством Уота Тайлера. Вскоре после бунта налог на жизнь был отменен.

В заключение

Фантазия государственных мужей поистине не знает границ. Например, в нашей стране депутат из Единой России Вострецов уже много лет добивается введения в России налога на жизнь для тех, кто не имеет доходов, но еще не умер. Интересно, как будут наказывать тех, кто не сможет заплатить налог на жизнь?

В заключение замечу — хочется, чтобы налоги, действующие в различных государствах, смогли обеспечивать гражданам достойные условия проживания, высокое качество жизни, общественного здравоохранения и образования, и, наконец, просто благосостояние.

Каждый гражданин должен понимать — когда он отдает часть своих доходов в бюджет, то принимает участие в создании лучшей жизни своего и будущих поколений. Но, к сожалению, в нашей стране для этого должны пройти еще долгие годы.