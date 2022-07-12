Как оплачивается производственная травма в 2022 году

Рассмотрим подробно.

Когда работник имеет право на компенсацию за производственную травму?

Производственная травма — событие (страховой случай), в результате которого работник повредил свое здоровье во время исполнения своих рабочих обязанностей. Если работник травмировался по пути на работу или с нее, на личном автомобиле, который используется для нужд организации, или рабочем транспорте, это считается несчастным случаем на производстве.

Полный перечень страховых случаев дан в статье 227 Трудового кодекса. К ним относятся, в частности, следующие повреждения, в том числе нанесенные другим лицом:

тепловой удар; ожог; обморожение; отравление; поражение электрическим током, молнией, излучением; повреждения вследствие взрывов, аварий, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств.

Кроме того, с марта 2022 года работодатели обязаны вести учет и мелких травм работников, которые те получают на своем рабочем месте. Фактически, требуется учитывать каждую ссадину и синяк сотрудников.

Эти правила установлены новой редакцией статьи 226 Трудового кодекса , которая сейчас определяет

Когда за производственную травму можно получить компенсацию?

Однако работник имеет право на компенсацию за производственную травму не в любых условиях. Деньги выплатят только если: во время обеда, перед началом и после завершения работы, а также во время сверхурочных работ, работ в выходные или праздники.

Кроме того, чтобы событие считалось производственной травмой, оно должно вызвать временную или стойкую утрату трудоспособности, необходимость перевода травмированного на другую работу или его смерть. Такие правила установлены статьей 227 Трудового кодекса.

Событие следует расследовать, если оно произошло на территории компании, на других объектах или площадях, закрепленных за ней на правах владения или аренды, по пути в служебную поездку и обратно. Компенсация не платится, если будет установлено, что страховой случай произошел вследствие умысла пострадавшего работника.

Если при расследовании несчастного случая выяснится, что возникновение или увеличение вреда здоровью работника было вызвано его грубой неосторожностью, размер ежемесячных страховых выплат могут уменьшить. Однако не намного — не более чем на четверть.

Как оплатить травму?

Работники, пострадавшие от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, имеют право на пособие по временной нетрудоспособности. Фонд социального страхования выплачивает им пособие напрямую в размере страховых выплат (это и единовременные, и ежемесячные выплаты), а также на оплату допрасходов.

Речь идет о затратах на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию работника. Кроме того, работодатель в своем ЛНА может установить дополнительные выплаты для работников, получивших травму на производстве, для их реабилитации.

Как оплатить больничный в связи с производственной травмой?

Для оплаты листа нетрудоспособности в таком случае потребуется он сам, сведения о застрахованном лице и акт о несчастном случае. Сведения о больничном передавать в ФСС не требуется, все данные о нем медицинское учреждение размещает в системе «Соцстрах» в электронной форме. Сведения о застрахованном лице подаются, если раньше их на работники не подавали.

Работодатель обязан заполнить и подать акт о несчастном случае на производстве или акт о случае профзаболевания. Первый документ оформляется по форме Н-1 или Н-1ПС в зависимости от того, какая из них утверждена в организации.

Кроме перечисленных документов может быть предоставлено также судебное решение об установлении юридического факта несчастного случая или профзаболевания.

В ФСС необходимо подать оригиналы этих бумаг. Если в расчетном периоде работник был занят у других работодателей, потребуются справки о заработке. Вся информация для оплаты листа нетрудоспособности размещается в информационной системе ФСС не позднее трех рабочих дней со дня получения сведений о закрытии документа. Примерно в такие же сроки желательно направить акт или судебное решение.

Если документы будут поданы с опозданием, работодателя оштрафуют на 200 рублей за каждый из них. Если сведения недостоверны, и ФСС из-за этого переплатил пособие, работодатель тоже получит штраф. Его сумма составляет 20% от излишних затрат Фонда, однако не превышает 5 тыс. рублей и не должна быть менее 1 тыс. рублей.