Сроки ответа на требования при камеральной проверке

Что случилось

ИФНС в рамках камеральной проверки деклараций и расчетов может запрашивать пояснения. Для этого она должна направить, утвержденной Приказом ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@.

Какие сроки

Сначала определимся, как считаются сроки в Налоговом кодексе. Все сроки в налоговых правоотношениях исчисляются в рабочих днях,(п.6 ст.6.1 НК). Кроме того, течение срока начинаетсяпосле наступления события (даты, срока) (п.2 ст. 6.1 НК).

Когда получено требование

Теперь определимся с датой получения требования. Она зависит от того, каким образом оно было направлено.

Если по почте, то по умолчанию датой получения считается 6-й рабочих день с даты отправки требования. Если вы получили раньше этой даты, то датой будет день получения заказного письма.

Если требование получено через Личный кабинет налогоплательщика, то следующий рабочий день.

Если через ТКС, то квитанцию о приеме надо направить в ИФНС в течение 6 рабочих дней со дня отправки требования инспекцией по ТКС (п.5.1 ст.23 НК). Датой получения требования считается дата принятия, указанная в квитанции (п.10 Приказа ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@ «Об утверждении Порядка направления и получения документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, а также представления документов по требованию налогового органа в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи».

Если вы не отправите квитанцию о приеме требования в течение десяти дней со дня истечения шестидневного срока для передачи квитанции может быть принято решение о приостановлении операций по счетам в банке (пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ).

Сколько дней у вас есть

Срок для ответа на требование должен быть указан в самом требовании. При требовании пояснений при камеральной проверке отчетности срок установлен 5 рабочих дней.

Если требуют документы (обычно это для подтверждения льгот), то срок 10 рабочих дней. Отсчитывать дни нужно со следующего для после даты получения требования.

Пример расчета

26 февраля 2022 г. получено требование представить пояснение по декларации УСН за 2021 год. Считаем срок, когда надо отправить квитанцию с датой принятия — не позднее 5 марта (это была рабочая суббота). 27 февраля не считаем, потому что это выходной день.

Допустим, налогоплательщик отправил квитанцию с датой приема 3 марта. Считаем срок, в течение которого надо дать пояснения — не позднее 11 марта (т.к. 6,7,8 — выходные и праздник).