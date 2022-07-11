Цитата дня. Про новый налог

Именно с таким грандиозным решением проблемы демографии внезапно выступил председатель Наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов.
Если дословно, то он сказал журналистам так:
«Логика простая, мы выживем как народ и государство только в одном случае: если половина семей будет с тремя и четырьмя детьми. Политика государства на рост числа многодетных семей должна быть чётко обозначена. В этом смысле предлагаю налог на малодетность. Это вводить нужно срочно, это крайне важно».
Настолько обескураживающе, что даже добавить нечего.