Налоги, взносы, пошлины

Цитата дня. Про новый налог

Поднять уровень жизни в стране? Сделать зарплаты больше, а очереди в детские сады — не многолетними? Зачем, если можно ввести...налог на малодетность.

Версия для печати

Именно с таким грандиозным решением проблемы демографии внезапно выступил председатель Наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов.

Если дословно, то он сказал журналистам так:

«Логика простая, мы выживем как народ и государство только в одном случае: если половина семей будет с тремя и четырьмя детьми. Политика государства на рост числа многодетных семей должна быть чётко обозначена. В этом смысле предлагаю налог на малодетность. Это вводить нужно срочно, это крайне важно».

Настолько обескураживающе, что даже добавить нечего.

Факторинг

Сравнение факторинга и кредита

У компании, которая стремится пополнить оборотные средства и устранить кассовый разрыв, есть несколько способов получить дополнительное финансирование. Как вариант, можно обратиться в банк за кредитом или же воспользоваться факторингом. Рассмотрим особенности этих двух финансовых инструментов.

Сравнение факторинга и кредита

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Проверка контрагентов

Проверка контрагентов. Риски по НДС и налогу на прибыль

Если налоговики решат, что ваш контрагент неблагонадежный, они не признают расходы, которые уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, и не примут к вычету входящий НДС. Разберем, как избежать этих неприятных ситуаций.

Проверка контрагентов. Риски по НДС и налогу на прибыль
Охрана труда

Нельзя увольнять за прогул, если рабочее место представляет опасность для здоровья

Работника уволили за прогул, а суды постановили его восстановить. Причина отсутствия на рабочем месте — не было отопления в холода. А значит, и прогула не было.

Нельзя увольнять за прогул, если рабочее место представляет опасность для здоровья
Налоговые штрафы

Бизнесмены просят не судить их строго за налоговые преступления. Не более пяти лет

ТПП просит смягчить избыточное уголовное преследование за налоговые преступления бизнеса. Озвучил просьбу глава торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он предлагает изменить размеры сумм неуплаченных платежей, за которые положена статья.