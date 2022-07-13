Как правильно в 1С изменить ОКТМО, если КПП остался прежним

Смена юридического адреса — суетное и хлопотное занятие для бухгалтера. И ладно, когда компания действительно «перебирается» с одного района в другой, это влечет изменение КПП компании. А вот ситуация, когда компания переезжает в офис на соседней улице, сложнее, так как вероятнее всего там КПП будет прежний, а вот ОКТМО изменится. И в этом случае бухгалтер теряется.

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Ведь если в реквизитах организации попытаться внести новый ОКТМО, то программа выдаст ошибку: «Для данной организации уже существует запись с указанными кодом налогового органа и КПП». Что делать?

В этой публикации расскажем, как можно обхитрить 1С: Бухгалтерию предприятия ред. 3.0 и добиться нужного результата.

Для устранения этой ошибки пойдем на хитрость.

В разделе «Главное» — «Реквизиты организации» зайдем на вкладку «Налоговая инспекция» и нажмем синюю гиперссылку «История».

Далее по кнопке «Добавить» создаем новую строку, указываем дату, с которой произошло изменение ОКТМО и переходим в справочник «Регистрация в налоговом органе» по кнопке «Показать все»

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Нам необходимо скопировать регистрацию в налоговом органе, изменить ОКТМО на нужный, и КПП изменить на любой другой, отличный от предыдущей регистрации.

В нашем примере верный КПП был 165801001, специально придумаем новый КПП, например, 165801003 (разница в последней цифре).

Нажимаем кнопку «Записать и закрыть», выбираем новое созданное значение в историю. Нажимаем «ОК».

Сохраняем изменения в справочнике «Организация».

Теперь нам необходимо изменить КПП на нужный. Сделать это можно с помощью специальной обработки «Групповое изменение данных» в разделе «Администрирование» — «Обслуживание» — «Корректировка данных».

Выбираем для корректировки справочник «Регистрация в налоговых органах».

Нажимаем на ... (многоточие) и выбираем «Регистрацию в налоговых органах», далее кнопка «Выбрать».

Изменить требуется только один элемент. Поэтому установим отбор.

Выберем созданную нами регистрацию: «Все элементы» — «Добавить условие» — выбираем «КПП» из списка, вид сравнения «равно» и наш неверный (специально придуманный) КПП.

Нажимаем «ОК».

Для корректировки был отобран 1 элемент. Установим тот КПП, который нам необходим.

Для этого переходим в дополнительные параметры. На вкладке «Специальные возможности» установим флажок «Режим разработчика». Именно в таком режиме 1С не проводит ни каких проверок при записи элемента справочника. Нажимаем кнопку «Изменить реквизиты».

Программа выполнит заданное изменение реквизитов.

Для проверки заходим обратно в «Реквизиты организации» раздела «Главное». Щелкнув по гиперссылке «История налогового органа», можно увидеть, что КПП изменился на нужный нам.

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