Обзор спорных вопросов по имущественным налогам бизнеса

Что случилось
ФНС выпустила письмо от 06.07.2022 № БС-4-21/8540@ с обзором правовых позиций Верховного Суда и Конституционного Суда по вопросам налогообложения имущества (за II квартал 2022).
Обзор по имущественным налогам, который ФНС привела в письме от 19.04.2022 № СД-4-21/4762@, смотрите тут.
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