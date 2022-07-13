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Налог на имущество организаций

Обзор спорных вопросов по имущественным налогам бизнеса

Земля для ИЖС у коммерческой фирмы может облагаться низким налогом. Не всякая инвестиция – это капвложение с льготой по налогу на имущество.

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Что случилось

ФНС выпустила письмо от 06.07.2022 № БС-4-21/8540@ с обзором правовых позиций Верховного Суда и Конституционного Суда по вопросам налогообложения имущества (за II квартал 2022).

Обзор по имущественным налогам, который ФНС привела в письме от 19.04.2022 № СД-4-21/4762@, смотрите тут.

Земля под ИЖС в бизнесе

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

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