Суд запретил налоговикам считать бизнесу повышенный налог за земли для ИЖС

У компании имеются земельные участки с разрешенным видом использования:

«для индивидуальной жилой застройки»;

«индивидуальное жилищное строительство, отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну, две семьи, коттеджи»;

«блокированные жилые дома с блок-квартирами на одну семью»;

«для сельскохозяйственного использования».

По факту земля пустовала.

Компания считала налог по ставке 0,3% с коэффициентом 2.

Этот коэффициент применяют, пока на земле нет построек.

Налоговики считают, что раз земля использовалась не по назначению, то налог должен быть по ставке 1,5%.

Суды встали на сторону МФНС. Однако Верховный суд вступился за налогоплательщика (Определение от 24.06.22 № 310-ЭС22-2242).

ВС указал, что ставка 0,3 % зависит от вида разрешенного использования земельного участка и назначения возводимых на нем объектов. Вид подходит под 0,3%.

А из-за того, что там не построили дома, фирма применила повышающий коэффициент.

То есть оснований для уплаты налога по ставке 1,5% нет. В НК нет оснований для запрета применять ставку 0,3% по земле для ИЖС, используемой в бизнесе.

Часть земли фирма продала. Но это — не основание для неприменения ставки 0,3%.

Дело № А14-3191/21.

Кстати, с этого года заработали поправки в НК, по которым за неправильное использование земель надо платить высокий налог.

По земле для ИЖС и ЛПХ Росреестр должен сообщать в ИФНС, если она используется в предпринимательской деятельности.

При таких случаях ставка налога до 0,3 % прекращает использоваться. Налоговики будут считать налог по ставке до 1,5 %.