Изменения в субсидировании системообразующих предприятий. Обзор нового постановления

МСБ — зеленый свет!

Кабмин исключил требование о том, что заемщик не должен быть субъектом МСБ по смыслу профильного Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Так что теперь при соблюдении прочих условий субъекты МСБ вполне могут получить средства поддержки.

На что нельзя потратить эти деньги

В старой версии правил поддержки было запрещено тратить субсидию на оплату налогов и иных обязательных сборов, если по ним не была предусмотрена отсрочка или не наступил срок уплаты. Теперь деньги нельзя тратить на покрытие платежей, по которым предусмотрена отсрочка платежей или не наступили сроки оплаты.

Ремарка: с 60 до 30 календарных дней сокращен срок, в течение которого до заключения кредитного договора (соглашения) должна отсутствовать просроченная задолженность по налогам и прочим обязательным платежам в бюджет России на сумму свыше 500 тыс. руб.

Ранее однозначно запрещалось размещение полученных средств на депозиты и вложения в иные финансовые инструменты. Теперь системообразующая организация может направлять их на предоставление внутригрупповых займов.

Дивиденды платить можно, но только не за счет именно кредитных средств.

«Запретные» положения

В предыдущей «версии» программы поддержки было запрещено включать в кредитный договор условия о:

взимании комиссий, сборов, иных платежей (исключая плату за использование лимита кредитной линии);

наложении штрафных санкций за неисполнение условий договора.

Кабмин поставил вне закона условие о взимании комиссии за досрочное погашение (в размере не более 1,5% от досрочно погашаемой).

Новые обязанности заемщика

Теперь потенциальный заемщик должен представлять подтверждение, что на дату заключения договора он представил:

отчетность за последний период, которая отражает финансово-экономическое состояние в разрезе рисков нарушения нормальной опердеятельности в условиях санкций;

обязательство представлять такую отчетность за каждый период в течение всего срок действия договора.

В случае заключения договора с несколькими банками на заемщика возлагается обязанность уведомить все эти кредитные организации и о суммах ссуд, и о других организациях, с которыми уже заключены или еще только заключаются соглашения.

Введена «вилка» ставки

Ранее ставка не могла превышать 11% годовых. Теперь установлены пределы: не более 11% и не менее 9% годовых.

Банк вправе снизить процентную ставку, что оформляется дополнительным соглашением к основному договору.

Уточнены условия о размере кредита

Кредит рассчитывается теперь исходя из выручки заемщика за квартал в 2021 (этот показатель определяет сам заемщик, на основании отчета о финансовых результатах по форме, утв. приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н), с применением коэффициента 0,7 и процентного индекса цен производителей промышленных товаров обрабатывающих производств за I — III кв. 2021, которые рассчитываются Росстатом по отношению к аналогичному периоду 2020.

Теперь что касается максимальных сумм. Банк имеет право увеличить сумму кредита, что оформляется дополнительным соглашением к договору.

Максимальная сумма кредита составляет 10 млрд руб. для заемщика, входящего в группу системообразующей организации и 30 млрд руб. как для самой системообразующей организации, так и для группы ее предприятий, включая ее саму.

Раньше кредит не мог превышать 10 млрд руб. в принципе, для всех, и 30 млрд — для группы системообразующей организации (иное могло быть установлено решением Кабмина).