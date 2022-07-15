Электронный акт сверки. Как подготовиться бухгалтеру к новшеству

Федеральная налоговая служба утвердила электронный формат акта сверки взаимных расчётов. Он применяется для проверки корректности проведения и поступления платежей по тому или иному договору между контрагентами.

В новом приказе определены требования к файлам для передачи документа. Организации и индивидуальные предприниматели могут обмениваться актами сверки между собой. Кроме того, их можно представлять в налоговые органы по утвержденному формату.

Нововведения начнут действовать с 21 июля 2022 года. При этом акт сверки, как таковой, не является обязательным бухгалтерским документом.

Но зачем и почему эту отчетность бизнесу все-таки вести? Об этом рассказали аналитики бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения».

Просто об акте сверки

Акт сверки взаиморасчётов применяется для того, чтобы исключить ошибки в платежах и удостовериться, что контрагенты ничего друг другу не должны. По факту документ не является обязательным, но удобен при проведении учета.

Как это работает?

Чаще всего предприятия сверяют данные по конкретным договорам. В учет идут оплаченные счета и наличие у обеих сторон оригиналов подписанных закрывающих документов (актов оказанных услуг, ТОРГ12 или универсальных передаточных документов (УПД)).

Цель составления акта сверки — найти и зафиксировать расхождения по всем поступлениям денег или закрывающих документов.

Выявленная задолженность с одной стороны помогает ликвидировать все расхождения, а с другой — не допустить новых и договориться о сроках погашения задолженностей, ведь их наличие (вместе с договором и накладными) может стать подтверждением нарушения сроков оплаты по договору при обращении в суд.

Если вы — пострадавшая сторона — решите истребовать долги в судебном порядке, помните, что срок давности по таким искам три года. Если в этот период вы не сможете защитить свои права, то уже вряд ли сможете отсудить свои кровно заработанные.

Но срок исковой давности можно прервать. Для этого нужно составить и подписать акт сверки в течение трёх лет после появления задолженности. Если должник, подписавший акт, так и не выплатил долг, то можно обратиться в суд.

Как часто нужно делать акт сверки?

Законодательно обязанность подписывать акт сверки, как таковой, не установлена. Однако существует обязанность проводить инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности как минимум раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Статья 196 Гражданского Кодекса устанавливает срок исковой давности по делам, связанным с возвратом задолженности. А по ст. 200 ГК, подать заявление в суд можно не позже трёх лет с момента обнаружения задолженности.

При этом локальными актами на предприятии может быть утверждена любая периодичность сверок. Дополнительно обязанность сверок может быть установлена условиями конкретных договоров.

Запросить акт сверки может любая из сторон договора. Составляет этот акт бухгалтер по финансовым документам: счетам, счетам-фактурам, актам выполненных работ и т. д.

Перед отправкой документа контрагенту его подписывает главный бухгалтер или руководитель организации.

Как оформить документ?

Акты сверки обычно делают по одной из четырех позиций. Контрагенты могут сверять платежи:

по конкретному товару или артикулу; по подписанному договору, если он рамочный или предполагает поэтапное оказание услуги или поставки; по конкретной поставке; за определённый промежуток времени, если с контрагентом, например, подписано несколько договоров на различные услуги или работы.

Бывает, что акт сверки составляют при проведении инвентаризации имущества и средств организации. Обычно после проведения такой проверки обнаруживают дебиторскую или кредиторскую задолженность. По итогам инвентаризации нужно сразу составить акт сверки и отправить контрагенту.

Поскольку документ не является обязательным, общепринятой стандартной формы составления акта нет. Документ оформляют в свободной форме или по собственному шаблону. Но, как мы уже писали выше, ФНС разработала вариант электронного документа. Он вступит в силу 21 июля этого года.

Обычно акт состоит из:

вводной части , в которой указывают название документа, дату его составления, назначение и реквизиты организаций, которые его подписали;

, в которой указывают название документа, дату его составления, назначение и реквизиты организаций, которые его подписали; таблицы, в которых указывают даты перечисления денег и поступления товаров, реквизиты подтверждающих документов, суммы дебета и кредита.

Акт, как и любой другой документ, обе стороны подписывают в двух экземплярах, и каждая из сторон получает свой.

Подписанные и заполненные акты направьте контрагенту. Контрагент проверяет информацию, указанную в документе. Если расхождений нет, то контрагент подписывает акт, один экземпляр оставляет себе, второй — отправляет обратно.

Согласно законодательству, акты сверки можно не заверять печатью, но эксперты советуют ее все-таки поставить. Для надежности.