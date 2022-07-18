Цитата дня. Про скорую расплату

Государству тоже тяжело в нынешние времена, считает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Так что экономия на налогах только ухудшает ситуацию, убежден он:

— В нынешних условиях тяжело всем: и государству, и предпринимателям, и работникам. Но попытка решить сиюминутные задачи нелегитимными способами — это путь в никуда. И расплачиваться за допущенные вольности придется не годы спустя, а в самое ближайшее время.

Выход из ситуации господин Хаминский видит простой: проводить профилактические беседы с бизнесом на тему того, что нарушать не надо.

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