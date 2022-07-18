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Часть товаров запретили вывозить из России. Обзор изменений в законах

Новые документы ввели ограничения на вывоз некоторых товаров за пределы страны. Есть несколько важных нюансов.

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За несколько последних месяцев ограничения на вывоз товаров ввели:

Часть товаров придется вывозить с учетом некоторых нюансов, а некоторые вывозить нельзя совсем. 

Что нельзя вывозить и почему

Начнем с самых жестких ограничений. 

Список товаров, которые нельзя вывозить из России, утвердил кабмин постановлением от 09.03.2022 № 311.

Это правило действует до 31 декабря 2022 (включительно). 

В этом перечне довольно специфические позиции, например:

  • резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости вместимостью более 300 литров;
  • емкости для сжатого или сжиженного газа прочие вместимостью 1000 литров или более;
  • турбины на водяном пару;
  • двигатели внутреннего сгорания;
  • машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур;
  • оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона; 
  • и так далее. 

Исключения из запрета

Есть условия, при которых запрет не действует.

Это касается (п. 2 постановления № 311):

  • товаров, происходящих с территории РФ, которые сопровождаются сертификатом о происхождении по форме СТ-1 или иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение товаров, либо заключением о подтверждении производства промышленной продукции в РФ (выдает Минпромторг России);
  • товаров, вывозимых в государства – члены Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), Республику Абхазия и Республику Южная Осетия;
  • товаров, вывозимых с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ;
  • товаров (вне зависимости от их происхождения), вывозимых в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику;
  • товаров, произведенных на территориях особых экономических зон, специальной экономической зоны, приравненных к ним территориях, расположенных в РФ, с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;
  • товаров, вывозимых физлицами для личного пользования;
  • запасных частей и специального оборудования, временно вывозимых из РФ и предназначенных для обработки, защиты грузов, технического обслуживания или эксплуатации транспортных средств международной перевозки;
  • многооборотной тары (деревянной, металлической, стеклянной, пластмассовой, специальной или иной), помещаемой под таможенную процедуру реэкспорта для завершения действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска) или под таможенную процедуру временного вывоза;
  • товаров, вывозимых в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия по внешнеторговым договорам (контрактам), контрагентами которых выступают лица, зарегистрированные или постоянно проживающие в этих государствах;
  • товаров, происходящих из ДНР и ЛНР, сопровождаемых сертификатом о происхождении товара, выдаваемым уполномоченными органами (организациями) ДНР и ЛНР;
  • товаров, вывозимых из РФ, ввезенных с использованием специальной таможенной процедуры для проведения международных спортивных мероприятий на территории РФ.

Это далеко не весь перечень, и кабмин вправе временно изменить условия.

Разрешительный порядок вывоза в страны ЕАЭС

Еще одна категория ограничений - вывоз в ограничительном порядке. Он касается стран ЕАЭС и тоже действует до 31 декабря 2022 (включительно). 

Напомним, что ЕАЭС - это Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия.

На территории этих стран можно вывозить (постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 312):

Категория товаров

Чье разрешение нужно

Отдельные виды сельскохозяйственной техники и частей к ней

Минсельхоза

Отдельные виды транспортных средств, их частей и комплектующих

Министерства транспорта

Отдельные виды промышленной продукции

Минпромторга

Отдельные виды телекоммуникационного оборудования, частей и материалов

Минцифры

Отдельные виды лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему

Минприроды

Отдельные виды медицинских товаров

Росздравнадзора

В этом правиле тоже есть исключения. Их можно посмотреть в п. 2 постановления № 312.

Запрет на вывоз товаров в отдельные государства

Вместе с тем до 31.12.2022 (включительно) Правительством РФ (постановление от 09.03.2022 № 313) введен запрет на вывоз некоторых товаров в следующие иностранные государства: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая о. Джерси, о. Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар) Государства Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китайская Народная Республика) Украина, Черногория, Швейцария, Япония (приложение № 1 к постановлению № 313).

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