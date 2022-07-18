Часть товаров запретили вывозить из России. Обзор изменений в законах

Какие документы смотреть
За несколько последних месяцев ограничения на вывоз товаров ввели:
- Указ Президента РФ от 08.03.2022 № 100;
- постановления Правительства от 09.03.2022 № 311, 312, 313 (в ред. постановления Правительства РФ от 30.06.2022 № 1174).
Часть товаров придется вывозить с учетом некоторых нюансов, а некоторые вывозить нельзя совсем.
Что нельзя вывозить и почему
Начнем с самых жестких ограничений.
Список товаров, которые нельзя вывозить из России, утвердил кабмин постановлением от 09.03.2022 № 311.
Это правило действует до 31 декабря 2022 (включительно).
В этом перечне довольно специфические позиции, например:
- резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости вместимостью более 300 литров;
- емкости для сжатого или сжиженного газа прочие вместимостью 1000 литров или более;
- турбины на водяном пару;
- двигатели внутреннего сгорания;
- машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур;
- оборудование для производства изделий из бумажной массы, бумаги или картона;
- и так далее.
Исключения из запрета
Есть условия, при которых запрет не действует.
Это касается (п. 2 постановления № 311):
- товаров, происходящих с территории РФ, которые сопровождаются сертификатом о происхождении по форме СТ-1 или иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение товаров, либо заключением о подтверждении производства промышленной продукции в РФ (выдает Минпромторг России);
- товаров, вывозимых в государства – члены Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), Республику Абхазия и Республику Южная Осетия;
- товаров, вывозимых с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ;
- товаров (вне зависимости от их происхождения), вывозимых в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику;
- товаров, произведенных на территориях особых экономических зон, специальной экономической зоны, приравненных к ним территориях, расположенных в РФ, с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;
- товаров, вывозимых физлицами для личного пользования;
- запасных частей и специального оборудования, временно вывозимых из РФ и предназначенных для обработки, защиты грузов, технического обслуживания или эксплуатации транспортных средств международной перевозки;
- многооборотной тары (деревянной, металлической, стеклянной, пластмассовой, специальной или иной), помещаемой под таможенную процедуру реэкспорта для завершения действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска) или под таможенную процедуру временного вывоза;
- товаров, вывозимых в Республику Абхазия и Республику Южная Осетия по внешнеторговым договорам (контрактам), контрагентами которых выступают лица, зарегистрированные или постоянно проживающие в этих государствах;
- товаров, происходящих из ДНР и ЛНР, сопровождаемых сертификатом о происхождении товара, выдаваемым уполномоченными органами (организациями) ДНР и ЛНР;
- товаров, вывозимых из РФ, ввезенных с использованием специальной таможенной процедуры для проведения международных спортивных мероприятий на территории РФ.
Это далеко не весь перечень, и кабмин вправе временно изменить условия.
Разрешительный порядок вывоза в страны ЕАЭС
Еще одна категория ограничений - вывоз в ограничительном порядке. Он касается стран ЕАЭС и тоже действует до 31 декабря 2022 (включительно).
Напомним, что ЕАЭС - это Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия.
На территории этих стран можно вывозить (постановление Правительства РФ от 09.03.2022 № 312):
Категория товаров
Чье разрешение нужно
Отдельные виды сельскохозяйственной техники и частей к ней
Минсельхоза
Отдельные виды транспортных средств, их частей и комплектующих
Министерства транспорта
Отдельные виды промышленной продукции
Минпромторга
Отдельные виды телекоммуникационного оборудования, частей и материалов
Минцифры
Отдельные виды лабораторного, добычного, геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему
Минприроды
Отдельные виды медицинских товаров
Росздравнадзора
В этом правиле тоже есть исключения. Их можно посмотреть в п. 2 постановления № 312.
Запрет на вывоз товаров в отдельные государства
Вместе с тем до 31.12.2022 (включительно) Правительством РФ (постановление от 09.03.2022 № 313) введен запрет на вывоз некоторых товаров в следующие иностранные государства: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая о. Джерси, о. Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар) Государства Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китайская Народная Республика) Украина, Черногория, Швейцария, Япония (приложение № 1 к постановлению № 313).