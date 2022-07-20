На правах рекламы
Отчетность

Аудиторское заключение в Федресурсе — теперь это сообщение о финансовой отчетности!

С января 2022 года ч. 6 ст. 5 ФЗ № 307 «Об аудиторской деятельности» утратила силу. В связи с этим обязанность по публикации сообщения о результатах обязательного аудита в Едином федеральном реестре (Федресурс) была упразднена. Однако на смену утратившей силу обязанности пришла новая — публикация сведений о финансовой отчетности (для абсолютно той же самой группы юридических лиц, которые проводят обязательный аудит).

Версия для печати

До изменений сообщение о финансовой отчетности, предусмотренное пп. «л. 2» п. 7 ст. 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц», касалось только небольшой группы ЮЛ, которые раскрывают информацию в СМИ (например, на сайтах уполномоченных информационных агентств, аккредитованных ЦБ РФ: ООО «Интерфакс — ЦРКИ», АО «АЭИ «ПРАЙМ», АО «СКРИН», ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ»).

Как правило, это делали субъекты рынка ценных бумаг на основании закона об АО. К таким компаниям относились ПАО и АО с количеством акционеров более 50.

Уважаемые читатели!

Обязательно дочитайте настоящую статью, поскольку ее игнорирование может привести к тому, что Вы (не зная об изменениях законодательства в 2022) подвергнете себя риску административной ответственности по ст. 14.25 КоАП за отсутствие обязательных сведений в Едином федеральном реестре (Федресурс) в виде:

— штрафа в размере от 5 000 до 50 000 рублей;

— дисквалификации должностного лица на срок от 1 до 3 лет.

Санкции применяются ФНС, Росреестром и Прокуратурой с 2021 года (см. в конце статьи).

Кто должен сдавать сообщение о финансовой отчетности

Однако в 2022 году норма была представлена в новой редакции. Теперь сообщение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности (при наличии) в Федресурсе обязаны публиковать три группы юридических лиц:

  • 1 группа (как и было) — те, кто размещает сведения о ней в СМИ   (например, на сайтах уполномоченных информационных агентств, аккредитованных ЦБ РФ: ООО «Интерфакс — ЦРКИ», АО «АЭИ «ПРАЙМ», АО «СКРИН», ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ»). Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности с указанием сведений о публикации в СМИ.
  • 2 группа — те, чья бухгалтерская (финансовая) отчетность (консолидированная финансовая отчетность), подлежит обязательному аудиту. Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности с указанием наименования, ИНН, ОГРН аудиторской организации, основными идентификаторами аудитора, даты подписания аудиторского заключения.
  • 3 группа — те, чья отчетность и аудиторское заключение о ней не подлежат представлению в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности с указанием мнения аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности этой отчетности и обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на ее достоверность, за исключением случаев, если указанные сведения составляют государственную или коммерческую тайну.
В связи с изменениями обязанности реестр Федресурс также предусмотрел техническую возможность публикации сообщения о финансовой отчетности с указанием сведений о результатах обязательного аудита для каждой группы юридических лиц.

Как заполнить сообщение о финансовой отчетности

Теперь форма заполнения сообщения в реестре выглядит так:

пвп

ми

От службы поддержки Федресурса также были получены официальные комментарии, в которых говорится, что:

«В новой форме внесения сведений в Федресурс каждая из трех обязанных групп юридических лиц может независимо вносить конкретный блок сведений о себе, независимо от ряда полей, предусмотренных для другой группы».

Пример 1

2 и 3 группа компаний (которые провели аудит, вносят сведения о нем, а также заполняют основные поля о финансовой отчетности) в поле «Ссылка на публикацию» могут оставить ее пустой и реестр пропустит публикацию.

Примечание: ранее поле «Ссылка на публикацию» являлось для публикации сообщения о финансовой отчетности обязательным, но после изменений, чтобы адаптировать форму сообщения под техническую возможность публикации для каждой обязанной группы ЮЛ, Федресурс сделал поле необязательным.

Пример 2

Аналогичная ситуация и в отношении поля «Дата раскрытия», где служба поддержки реестра Федресурс пояснила, что публикатор, раскрывающий сведения в СМИ (1 группа), вносит в нее дату публикации в СМИ. А публикатор, который в СМИ не размещает сведения о фин. отчетности (2 и 3 группы), но обязан опубликовать сообщение из-за проведенного аудита, может внести в нее ту же дату, когда происходит публикация в Федресурсе.

Также служба поддержки реестра Федресурс дала разъяснение по поводу поля «Комментарий пользователя», где «в случае публикации сообщения о финансовой отчётности, необходимую информацию об отсутствии обязанности по публикации в СМИ можно отразить в этом поле, а также использовать его для любых иных пояснений от публикатора сведений на его усмотрение. К примеру, о том, что мнение аудитора с оговоркой содержится в подгруженном файле в виде приложения, поскольку текст мнения не поместился в поле «Мнение о достоверности отчетности».

Таким образом, все юридические лица, на которых ранее распространялась обязанность по публикации сообщения о результатах обязательного аудита, теперь подпадают под обязанность 2-3 группы (а некоторые под критерии всех 3-х групп, если размещают информацию в СМИ). Они обязаны публиковать сообщение о финансовой отчетности с указанием сведений об аудиторе, дате подписания заключения, а в ряде случаев (3 группа) и результатах аудита (мнение аудитора).

Иными словами, количество юридических лиц, которые проводили аудит и обязаны публиковать сведения о его результатах в Федресурсе, — не изменилось. Произошло лишь объединение с сообщением о финансовой отчетности.

Публикация бухгалтерской (финансовой) отчетности в Федресурсе

Если Ваша организация провела обязательный аудит и у Вас остались вопросы по обязанности размещения его результатов в Федресурсе в рамках сообщения о финансовой отчетности, — Вы можете получить бесплатные консультации на сайте сервиса fedresurs.online.

Если Вы пропустили указанные изменения, Вам необходимо устранить нарушение и опубликовать сообщение в Федресурсе — Вы также можете сделать это на сайте fedresurs.online.

Примеры применения санкций за отсутствие сведений о результатах аудита (как и многие другие за иные виды сообщений) по статье ст. 14.25 КоАП представлены ниже.

  1. Определение Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 12.04.2021.
  2. Требование от Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2 г.Москвы от 21.01.2021.
  3. Уведомление и Определение Управления Росреестра по Тамбовской области 20.02.2021.
Обратите внимание! В предписании, направленном ФНС, организации также дополнительно привлекаются к административной ответственности по:

— ст. 19.7 КоАП за непредставление аудиторского заключения;

— ст. 15.11 КоАП за отсутствие первичных учетных и иных финансовых документов, хранение которых является обязательным.

Чтобы не столкнуться с негативными правовыми последствиями, рекомендуем своевременно размещать информацию об отчетности в Федресурс. Сделать это можно на сайте fedresurs.online.

Гость, не пропусти

Изучаете кадровый учет? Получите коллекцию из 5 онлайн-курсов, 16(!!!) вебинаров и консультаций от экспертов

Стоимость коллекции 8.000 руб. Разберетесь в самых сложных вопросах ведения учета уже после первого курса. Удобный формат обучения, быстрые ответы от экспертов на любой вопрос о кадровом учете

Налог на имущество организаций

⚓ Недвижимость, которая движется: яхта облагается налогом на имущество

Несмотря на то, что моторная яхта под белым парусом вполне себе способна двигаться по волнам, она является недвижимостью, за которую надо платить налог на имущество организаций.

Повышение квалификации

Трудовые отношения

Законно ли контролировать рабочее время с помощью ПО и видеокамер

В любой компании так или иначе стремятся контролировать, на что именно работники тратят свое рабочее время. Для этого у многих введены цифровые пропуска, установлены видеокамеры, электронные пропускные системы внутри помещений. А, с переходом на удаленку на ПК сотрудников работодатели стали устанавливать специальное ПО. И это не противоречит трудовому законодательству.

Законно ли контролировать рабочее время с помощью ПО и видеокамер
Налоги, взносы, пошлины

Как бухгалтеру правильно заполнить заявление о возврате переплаты по налогу

Для возврата переплаты по налогам следует подать в свою налоговую инспекцию заявление установленной формы. В нем необходимо указать причину возврата, размер излишне уплаченной суммы и реквизиты для перечисления денежных средств. Подробные правила заполнения формы, а также бланк и образец заявления, доступные для скачивания, вы найдете в нашей статье.

Как бухгалтеру правильно заполнить заявление о возврате переплаты по налогу

Работа с госзаказчиками. Опыт бухгалтера

Я уже давно работаю в организации, которая берет госконтракты, года два уже сама готовлю сметы. Так что опыт определенный есть. Если вас пугает работа с бюджетом, то... правильно, что боитесь. Есть заказчики, с которыми уже после первого раза не хочется работать больше никогда.

Мероприятия

Разместить
Камеральные налоговые проверки

Камеральная проверка. Какие документы вправе требовать ФНС

Камеральная проверка — одна из форм налогового контроля, которая чаще всего осуществляется без участия налогоплательщика. Однако, при наличии оснований для дополнительной проверки, инспекция может запрашивать документы у компаний и предпринимателей. Расскажем, что вправе требовать ФНС, как и в какие сроки передать и что будет, если этого не сделать.

Камеральная проверка. Какие документы вправе требовать ФНС
Кредитование

Через Госуслуги можно будет заявиться на банкротство, отказаться от общения с коллекторами и оформить кредитные каникулы

Через портал госуслуг можно будет подать заявление на кредитные и ипотечные каникулы. Такую идею продвигает экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке.

Читать еще