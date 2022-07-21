Как свидетелю подготовиться к допросу в ФНС: личные вопросы, ложь и повторный вызов

Понятие «допрос» в Налоговом кодексе

В НК нет отдельной статьи, которая бы называлась «Допрос», но правила по его проведению содержатся в ст. 90 НК. При этом очень часто, при вызове на допрос, инспекторы используют более мягкое слово «опрос», но в рамках НК такой процедуры не предусмотрено и если вам вручили повестку, то вызывают вас именно на допрос. А протокол допроса — является письменным доказательством, поэтому относиться к допросу надо максимально серьезно.

Протокол оформляют письменно, свидетель и инспектор подписывают его в нескольких местах. Свидетелю по окончании допроса выдается копия протокола.

Перед началом допроса инспектор должен предупредить свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний или за сообщение заведомо ложных сведений, а также о праве свидетеля не свидетельствовать против себя или супруга под подпись.

В качестве свидетеля может быть вызвано любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля.

Поэтому допрос может проводиться как в рамках проверки выездной или камеральной, так и в рамках предпроверочного анализа, то есть у налогового инспектора нет ограничений на проведение допроса свидетеля.

В протоколе допроса должна быть отражена следующая информация:

номер протокола, дата, место и время проведения допроса; должность и Ф.И.О. инспектора, который составлял протокол, название налогового органа; данные свидетеля: Ф.И.О., дата и место рождения, паспортные данные, место жительства, гражданство, владение русским языком и др.; сведения об иных лицах, которые были на допросе (например, о переводчике); ответы на вопросы — свидетельские показания; приложения к протоколу (если есть) независимо от того, кто их предъявляет (фотографии, видеозаписи и пр.).

Допросы в ФНС строго регламентированы внутренними документами службы. Все процедуры в рамках допроса фиксируются, а свидетель имеет право ознакомления со всеми материалами, где имеются связанные с ним сведения.

Допрос с позиции налогового инспектора

Прежде всего, налоговому инспектору требуется хорошо подготовиться к допросу: изучить биографию свидетеля, его образ мысли, интересы, состав семьи. Все это помогает установить доверительные отношения и разговорить свидетеля. Как правило, в начале инспектор может завести разговор о погоде, отпуске, о детях или даже о ситуации в стране.

При заполнении биографических данных свидетеля инспектор может заинтересоваться местом рождения свидетеля, спросить, как долго он там жил и даже сказать, что свидетель его земляк, обсудить достоинства места рождения свидетеля, поинтересоваться давно ли свидетель там бывал.

Как правило, это не имеет никакого отношения к допросу, но помогает наладить инспектору психологический контакт, оценить интеллектуальный уровень свидетеля, его наблюдательность.

Такие люди могут пойти на необдуманные высказывания для того, чтобы заслужить положительную оценку инспектора. Часто на допросе можно услышать такой прием, как похвала в адрес свидетеля и выражение негативного отношения инспектора к выгодоприобретателю. Особенно этот прием срабатывает при допросе сотрудников, занимающих низовые должности в компании.

В предварительной беседе инспектор также может прощупать внушаемость свидетеля. То есть возможность получить такие ответы, которые нужны налоговой. Во внутренних регламентах по проведению допроса указано, что недопустимы приемы, которые связаны с обманом, шантажом и унижением чести и достоинства, понуждение свидетеля ко лжи и аморальным поступкам.

Как подготовиться к допросу, если вас вызвали в качестве свидетеля

При подготовке к допросу необходимо помнить, что людям всегда легче говорить правду, и даже хорошо заученная ложь в процессе допроса часто выглядит неестественно, люди начинают запинаться, краснеть, потеть, подкатывать глаза, делать неестественные жесты руками.

Тенденция скрыть свои чувства и мысли вносит дезориентацию в состояние свидетеля. О хорошо известных обстоятельствах свидетель говорит уверенно и в деталях может их описать.

Путанные и нечеткие ответы на контрольные вопросы, умалчивание о событиях, о которых свидетель должен был знать, дают основания полагать инспектору, что свидетель врет. При большом опыте инспектора разглядеть эти наглядные признаки не составит большого труда.

Многих свидетелей легко сбить, когда они говорят заученную ложь. Или если инспектор понял, что свидетель лукавит, он задаст повторный вопрос, переформулировав его уже под конец допроса, и свидетель, который уже потерял бдительность в процессе многочасового допроса, может ответить совсем не так, как он отвечал ранее.

Как оставаться уверенным при прохождении допроса в налоговой

При допросе инспектор учитывает настроение свидетеля. Как правило, процедура допроса свидетеля в налоговом органе не является привычной. Поэтому человек волнуется, волнение может вылиться в замкнутость свидетеля и нежелание отвечать на вопросы. Поэтому допрос всегда начинается с простых вопросов, на которые могут ответить практически все свидетели, и на которые мы часто отвечаем в своей жизни, то есть анкетные данные.

Вопросы для допроса тщательно готовятся инспекторами и ставятся в такой очередности, чтобы последующий вопрос логично вытекал из предыдущего.

Так, например, после вопроса: укажите ваше место работы, логично следует вопрос какое у вас образование? А затем какой опыт работы у вас по специальности, как вы нашли эту работу, кто проводил собеседование, кто вас принимал на работу, как вы познакомились с директором и т. д.

Так обычно люди делают в личной беседе, искренне интересуясь собеседником, это помогает создать дружелюбную атмосферу. Очень часто, чтобы выявить и пресечь ложь на допросе, инспектор задает вопросы ответы, на которые у него имеются.

Кроме того, чтобы добиться от свидетеля нужных результатов, инспектор может задавать уточняющие вопросы и их может быть достаточно много. Например, описать должностные обязанности в ходе выполнения конкретного рабочего процесса.

Не удивляйтесь, если слышите повторные вопросы в разных формулировках, это не значит невнимательность инспектора или то, что у него потеря памяти — это контрольные вопросы, то есть вас проверяют на ложность показаний, поэтому на них очень желательно отвечать одинаково.

Чтобы пройти допрос:

оставайтесь уверенным, помните, вы лишь свидетель, а не обвиняемый; будьте внимательны, лучше описать все в деталях, чем что-то недоговорить и этим показать, что скрываете часть работы; не пытайтесь обмануть инспектора, даже самая хорошо выученная ложь будет раскрыта.

Как разоблачают свидетеля в случае сомнений

Как правило, сначала допрашивают тех свидетелей, от которых легче всего получить информацию, например, водителей, офис-менеджеров, кладовщиков, грузчиков. А уже потом, когда собрано много информации, вызывают на допрос тех лиц, которые много знают — главного бухгалтера, финансового директора, генерального директора.

Ничего не мешает налоговому инспектору вызвать на допрос дважды, и даже большее количество раз. Когда свидетель дает ложные показания, инспектор выслушает его полностью для того, чтобы в последующем изобличить его.

Для этого инспектор может показать документы, имеющиеся в распоряжении налоговой, про которые свидетель не знает, либо огласить предыдущие показания свидетеля, которые он давал год или два назад в рамках камеральной проверки.

Помните, что век тлена документов в архивах прошел, теперь все протоколы допросов оцифрованы и хранятся сколь угодно долго, инспектор имеет доступ даже к тем протоколам допроса, которые проводила другая инспекция по другим проверкам. Поэтому прежде чем идти на допрос необходимо освежить в памяти протоколы предыдущих встреч с инспектором, так как вы могли уже забыть, о чем вас допрашивали два года назад и что вы отвечали. Инспектор перед допросом внимательно изучит ваши предыдущие показания.

Как вести себя свидетелю после допроса в налоговой

Внимательно прочтите протокол после допроса, иногда это требуется сделать несколько раз, потому что в изложении инспектора могут быть неточности и шероховатости, которые потом могут быть истолкованы неоднозначно. Требуйте корректировки как вопросов, так и ответов.

Если у вас есть замечания к протоколу, их также лучше высказать сразу. Для этого в конце протокола предусмотрены специальные строки. Например, инспектор не предупредил об ответственности за дачу ложных показаний или в процессе допроса вы поняли, что вас допрашивал не тот инспектор, фамилия которого указана в протоколе допроса, есть замечания, их вносят в протокол, если замечаний нет, об этом также сделают отметку. Протокол подписывают все, кто был на допросе.

Иногда, наоборот, не стоит обращать внимание инспектора на допущенные им ошибки, так как это поможет потом признать это доказательство недействительным. Например, отсутствует подпись свидетеля о разъяснении применения ст. 51 Конституции, отсутствует собственноручная подпись свидетеля «с моих слов записано верно, мною прочитано», или нет записи о применении технических средств в ходе допроса, не указано время начала и окончания допроса, помещение в котором проводился допрос.

Конечно, обычный человек, первый раз попавший на подобное мероприятие, просто не может знать всех этих деталей, но от сопровождающего его профессионала все это вряд ли ускользнет.