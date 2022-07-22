Как бухгалтеру учитывать запасы по складам в 1С

Поделимся секретом, как в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 добиться появления субконто «Склад» у всех ТМЦ, не прибегая к повторному закрытию предыдущих периодов.

Рассмотрим несколько ситуаций в учете, которые справедливы и для счета 10 «Материалы» и для счета 41 «Товары».

Вариант № 1. Учет ведется недавно, есть возможность перепровести текущие документы

Безусловно, всем новым организациям мы рекомендуем сразу включать галочку «Учет по складам». В процессе ведения учета она вам никак не мешает, зато позволяет избавиться от ряда возможных проблем в будущем.

Включим галочку «Учет запасов по складам (местам хранения)», выбрав значение «По количеству и сумме», в разделе «Администрирование» — «Параметры учета» — «Настройка плана счетов» — «Учет запасов».

В документах поступления и реализации появится поле «Склад».

Если поля нет, то вам необходимо добавить еще один склад в разделе «Справочники» — «Склады». Этот второй склад вы можете не использовать в своей деятельности, просто наличие двух складов даст программе команду отражать поле «Склад» в документах.

После включения галочки все документы, где используются ТМЦ, необходимо перепровести с помощью группового перепроведения документов или обработкой «Закрытие месяца».

Посмотрим наглядно результат перепроведения документа поступления механических карандашей.

Кстати, без включенной галочки учета запасов по складам не формируется перемещение товаров между складами в разделе «Склад». Даже при условии, что заданы разные склады отправителя и получателя.

Вариант № 2. Учет ведется давно, перепроведение прошлых документов невозможно, нужно перейти на учет по складам с определенной даты

Эта ситуация более распространена.

Для ее исправления сформируем ОСВ по счету 10 и 41, чтобы увидеть все остатки ТМЦ. На дату перехода списываем все остатки документом «Списание товаров, материалов» в разделе «Склад».

Программа делает проводку: Дт 94 - Кт 41 (10).

Важно списать все имеющиеся ТМЦ, чтобы не было никаких остатков.

Включим галочку «Учет запасов по складам (местам хранения)», выбрав значение «По количеству и сумме», в разделе «Администрирование» — «Параметры учета» — «Настройка плана счетов» — «Учет запасов».

Также в разделе меню «Справочники» — «Склады» добавим новые склады.

Вернем списанный товар на нужный склад через документ через «Оприходование товаров».

Будьте внимательны: если вы списание и оприходование товаров делаете в один и тот же день, то убедитесь, что время документа оприходования позже времени списания.

Программа по умолчанию делает проводку: Д 41 (10) - К 91.01

Однако списывали мы ТМЦ на счет 94, значит с него же надо их вернуть. Поэтому ставьте галочку ручной корректировки и вместо счета 91.01 указывайте счет 94.

Надеемся, данный материал будет вам полезен!