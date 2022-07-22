Как бухгалтеру учитывать запасы по складам в 1С

Казалось бы, что может быть проще? Надо только в разделе «Администрирование» галочку «Учет запасов по складам» включить! Но нет! Всё «веселье» начинается, когда понимаешь, что уже несколько кварталов, а то и лет учет ведется без складов, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 «Материалы» и 41 «Товары» накопилось огромное количество ТМЦ, и чтобы появилось субконто «Склад» необходимо вернуться в прошлые периоды и перепровести документы. Неужели нет другого выхода? Конечно, есть!

Версия для печати

Поделимся секретом, как в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 добиться появления субконто «Склад» у всех ТМЦ, не прибегая к повторному закрытию предыдущих периодов.

Рассмотрим несколько ситуаций в учете, которые справедливы и для счета 10 «Материалы» и для счета 41 «Товары».

Вариант № 1. Учет ведется недавно, есть возможность перепровести текущие документы

Безусловно, всем новым организациям мы рекомендуем сразу включать галочку «Учет по складам». В процессе ведения учета она вам никак не мешает, зато позволяет избавиться от ряда возможных проблем в будущем.

Включим галочку «Учет запасов по складам (местам хранения)», выбрав значение «По количеству и сумме», в разделе «Администрирование» — «Параметры учета» — «Настройка плана счетов» — «Учет запасов».

В документах поступления и реализации появится поле «Склад».

Если поля нет, то вам необходимо добавить еще один склад в разделе «Справочники» — «Склады». Этот второй склад вы можете не использовать в своей деятельности, просто наличие двух складов даст программе команду отражать поле «Склад» в документах.

После включения галочки все документы, где используются ТМЦ, необходимо перепровести с помощью группового перепроведения документов или обработкой «Закрытие месяца».

Посмотрим наглядно результат перепроведения документа поступления механических карандашей.

Кстати, без включенной галочки учета запасов по складам не формируется перемещение товаров между складами в разделе «Склад». Даже при условии, что заданы разные склады отправителя и получателя.

Вариант № 2. Учет ведется давно, перепроведение прошлых документов невозможно, нужно перейти на учет по складам с определенной даты

Эта ситуация более распространена.

Для ее исправления сформируем ОСВ по счету 10 и 41, чтобы увидеть все остатки ТМЦ. На дату перехода списываем все остатки документом «Списание товаров, материалов» в разделе «Склад».

Программа делает проводку: Дт 94 - Кт 41 (10).

Важно списать все имеющиеся ТМЦ, чтобы не было никаких остатков.

Включим галочку «Учет запасов по складам (местам хранения)», выбрав значение «По количеству и сумме», в разделе «Администрирование» — «Параметры учета» — «Настройка плана счетов» — «Учет запасов».

Также в разделе меню «Справочники» — «Склады» добавим новые склады.

Вернем списанный товар на нужный склад через документ через «Оприходование товаров».

Будьте внимательны: если вы списание и оприходование товаров делаете в один и тот же день, то убедитесь, что время документа оприходования позже времени списания.

Программа по умолчанию делает проводку: Д 41 (10) - К 91.01

Однако списывали мы ТМЦ на счет 94, значит с него же надо их вернуть. Поэтому ставьте галочку ручной корректировки и вместо счета 91.01 указывайте счет 94.

Надеемся, данный материал будет вам полезен!

ВНИМАНИЕ !

Хотите разобраться в кадровом учете?

Наши эксперты подготовили для вас коллекцию по «Кадровому учету», в которую включили:
💯 5 онлайн курсов;
📹 16 вебинаров;
🎓 Неограниченное количество консультаций топовых экспертов в кадровом учете.

Обычная цена 74 320 ₽

Стоимость сегодня 8 000 ₽!

Ваша экономия составит 66 320 ₽

Время акции ограничено, успейте оставить заявку сегодня!

Как бухгалтеру учитывать запасы по складам в 1С

Казалось бы, что может быть проще? Надо только в разделе «Администрирование» галочку «Учет запасов по складам» включить! Но нет! Всё «веселье» начинается, когда понимаешь, что уже несколько кварталов, а то и лет учет ведется без складов, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 «Материалы» и 41 «Товары» накопилось огромное количество ТМЦ, и чтобы появилось субконто «Склад» необходимо вернуться в прошлые периоды и перепровести документы. Неужели нет другого выхода? Конечно, есть!

Как бухгалтеру учитывать запасы по складам в 1С
Электронные подписи

Метка доверенного времени в электронной подписи. Почему она так важна

Вы подписываете документ ЭП и уверены, что зафиксировали дату и время подписания? Не совсем так. Дату и время электронная подпись по умолчанию не подтверждает, проставляются дата и время с вашего рабочего места. Эти данные легко подвергнуть сомнению и оспорить. Подтвердить точное время подписания может только служба штампов времени.

Метка доверенного времени в электронной подписи. Почему она так важна

Повышение квалификации

Общество

Стоимость внутренних туров может подешеветь в два раза. Ростуризм захотел расширить программу льгот

Ведомство планирует распространить льготы туристических рейсов на регулярные авиарейсы и поезда. Решение правительства по этой инициативе может появиться в течение месяца.

Мероприятия

Разместить
Отпуска

Отпуск — 2022. Надо ли отпускать в отпуск не по графику, отстранение от работы из-за короновируса и другие актуальные разъяснения

Близится середина лета — желанный период отпуска для многих специалистов. Вопросов, связанных с предоставлением и оформлением отпусков, много.

Отпуск — 2022. Надо ли отпускать в отпуск не по графику, отстранение от работы из-за короновируса и другие актуальные разъяснения
Читать еще