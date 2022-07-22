Отпуск — 2022. Надо ли отпускать в отпуск не по графику, отстранение от работы из-за короновируса и другие актуальные разъяснения

Расскажем, что говорить Роструд и Минтруд при ответах на вопросы по отпускам в 2022 году.

Вне графика

Нередко случается, что сотруднику необходимо уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск вне заранее согласованного графика. Если компания хочет пойти специалисту навстречу, то нужно уточнить, предусмотрен ли специальный порядок оформления предоставления дней отдыха работникам, которые планировали отпуск в другое время?

Ответ на эти вопросы дал Роструд в письме от 18 мая 2022 года № ПГ/11111-6-1. В ведомстве напомнили, что в соответствии с частью 1 статьи 123 Трудового кодекса очередность предоставления отпуска определяется в соответствии с графиком, который должен быть утвержден не позднее, чем за две недели до наступления нового года. Таковы требования, установленные статьей 372 ТК.

Далее Роструд отметил, что на практике действительно могут случаться ситуации, когда сотрудник по тем или иным причинам не может уйти в отпуск по согласованному графику. По мнению ведомства, в этом случае работнику нужно написать заявление в свободной форме на имя работодателя, в документе сотруднику нужно указать новые даты периода, когда ему нужно уйти в оплачиваемый отпуск.

«На основании заявления работника работодатель вправе издать приказ, затем внести изменения в график отпусков и при необходимости — в личную карточку работника», — отметили в Роструде.

Таким образом, решение, разрешить ли сотруднику уйти в отпуск, принимает компания.

Ранее на похожий вопрос отвечали эксперты сайта «Онлайнинспекция.рф». Пользователь интересовался, можно ли отказать сотруднику в предоставлении внепланового отпуска. В ведомстве дали положительный ответ, правда, при этом предостерегли работодателя: стоит помнить, что Трудовой кодекс и другие федеральные законы называют отдельные категории сотрудников, которым ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть предоставлен организацией по их желанию в любое удобное для них время.

Если компания все-таки решит отказать в предоставлении работнику внепланово отпуска, стоит свериться с перечнем категорий специалистов, на которых распространяется льгота.

Стаж отстранения

Несмотря на то, что ограничения, вызванные пандемией коронавируса, становятся мягче, эхо мероприятий, ограничивающих распространение коронавируса, по-прежнему звучит. Так, например, у бухгалтеров или кадровых специалистов может возникнуть вопрос: входят ли дни, когда сотрудник был отстранен от работы без сохранения заработной платы, в стаж оплачиваемого отпуска?

На этот вопрос в июне дали ответ эксперты сайта «Онлайнинспекция.рф». В Роструде сообщили, что в стаж, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск, не включается период, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин. К таким причинам в ведомстве относят случаи, предусмотренные статьей 76 ТК.

Если компания была вынуждена отстранить специалиста из-за его отказа от вакцинации, то этот период в отпускной стаж не включается.

Дополнительно в Роструде отметили, что если определенный период не включается в стаж, то и окончание рабочего года сдвигается на число дней отсутствия специалиста. Сразу же рассмотрим еще одну потенциально возможную ситуацию.

Предположим, у сотрудника, который отстранен от работы из-за нежелания проходить вакцинацию, подходит период начала отпуска по заранее утвержденному графику.

Что делать в этом случае, ответили снова эксперты сайта «Онлайнинспекция.рф». В ведомстве напомнили, что график отпусков является обязательным к исполнению как работодателем, так и сотрудником. Такой подход закреплен частью 2 статьи 123 ТК.

Следовательно, сам по себе факт отстранения специалиста не должен оказывать негативного влияния на предоставление работнику ежегодного оплачиваемого отпуска. Иными словами, сотрудник, даже если он отстранен от работы, должен уйти в отпуск по графику.

Единственный учредитель

Если руководитель является единственным учредителем и сотрудником компании, может ли он официально уйти в оплачиваемый отпуск? Ответ на этот вопрос дал Минтруд в письме от 17 июня 2022 года № 14-6/ООГ-4038.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с трудовым законодательством трудовыми отношениями являются отношения между работником и работодателем. Далее в Минтруде напомнили, что регулирует трудовые отношения глава 43 ТК. При этом из нормы есть исключения, они перечислены в части 2 статьи 273 ТК.

В частности в ней уточнено, что Трудовой кодекс не регулирует правоотношения, если руководитель компании является ее единственным учредителем и собственником ее имущества. Эта же норма фактически запрещает такому руководителю подписывать с самим собой трудовой договор. Аналогичный подход касается и отпуска.

«На отношения единственного участника общества с учрежденным им обществом трудовое законодательство не распространяется. Нормы трудового законодательства о заработной плате, режиме рабочего времени, отпуске, ведении трудовой книжки, о коллективном договоре и другие на руководителя организации, который является единственным участником (учредителем), членом организации, собственником ее имущества, не распространяются», — отметили в ведомстве.

После обучения

Еще один вопрос, поступивший не так давно на сайт Роструда «Онлайнинспекция.рф»: входит ли в стаж, дающий право на отпуск, период обучения специалиста в организации по ученическому договору? Нет, не входит, ответили в ведомстве.

Согласно статье 198 Трудового кодекса компания может заключить ученический договор, например, с потенциальным работником, на получение новых профессиональных знаний как без отрыва от работы, так и с отрывом. При этом ученический договор не является трудовым контрактом, напомнили в ведомстве.