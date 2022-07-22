За Федресурс теперь штрафуют! Как не получить штраф за неразмещение сообщения в Федресурсе?

В настоящее время пристальному контролю подвергаются события, связанные с разрешением на деятельность и финансовым состоянием:
- сведения о лицензиях и любом изменении их статуса (продление, прекращение, новое получение и т. д);
- сведения о членстве или прекращении членства в СРО;
- сведения о недостаточности имущества (когда размер обязательств превышает стоимость имущества на балансе организации);
- сведения о результатах аудита (с 01.01.2022 объединены с сообщением о финансовой отчетности и касаются АБСОЛЮТНО ВСЕХ юридических лиц, которые проводят обязательный аудит);
- сведения о финансовой отчетности (см. предыдущий пункт);
- сведения о стоимости чистых активов.
Примеры практики применения штрафных санкций за отсутствие сведений в Федресурсе за 2021-2022 годыЗа последние годы собралось немало соответствующей практики:
- По лицензиям — Представление Прокуратуры Смоленской области от 10.02.2022.
- По недостаточности имущества и иным признакам возможного банкротства — Представление Прокуратуры Омской области от 06.06.2022.
- По аудиту и финансовой отчетности:
- Определение Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 12.04.2021.
- Требование МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 2 г.Москвы от 21.01.2021.
- Определение Управления Росреестра по Тамбовской области 20.02.2021.
Обратите внимание! В предписании, направленном ФНС, организации также дополнительно привлекаются к административной ответственности по:Эти и другие примеры применения санкций за отсутствие других обязательных сведений в Федресурсе (лизинг, реорганизация, ликвидация и т. д.) также представлены на портале fedresurs.online.
- ст. 19.7 КоАП за непредставление аудиторского заключения;
- ст. 15.11 КоАП за отсутствие первичных учетных и иных финансовых документов, хранение которых является обязательным.
Кто обязан публиковать сообщения на сайте Федресурса?Обязанность публикации сведений в Федресурсе не зависит от:
- организационно-правовой формы;
- размера организации или отношению к субъектам МСП;
- типа лица (коммерческое, некоммерческое, унитарное, государственное и т. д.).
Какие санкции за отсутствие обязательных сведений в Федресурсе?Прежде всего, необходимо понять серьезность новой реальности. Посмотрите на примеры свежей практики. Прокуратуру к надзору за деятельностью организаций и ИП просто так не подключают. Государство в полной мере намерено сделать Федресурс таким реестром, где по всем обязательным событиям своевременно и в установленные законом сроки уведомляют контрагентов, обеспечивая полную прозрачность деятельности каждого лица и защиту прав и интересов кредиторов.
За отсутствие или несвоевременное размещение сведений в Федресурсе предусмотрена административная ответственность по ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП в виде:
- штрафа до 50 000 рублей;
- дисквалификация должностного лица от 1 года до 3 лет (если нарушили повторно).
Что делать, если не знали про Федресурс и нарушили обязанность?Необходимо как можно скорее:
- выявить, какие обязательные сведения Вы не опубликовали;
- устранить нарушение (штраф за пропуск срока меньше, чем за полное отсутствие сведений), а при повторном нарушении (отсутствие нескольких сообщений) могут наступить максимально негативные последствия — дисквалификация и штраф 50 000.
Способы публикации сообщения в Федресурсе
1. Самостоятельное раскрытие информации в ФедресурсеОднако для этого вам потребуется:
- изучить основную норму обязанности — ст. 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации» и иные ФЗ, где локально содержатся требования к конкретным видам событий;
- понять, какие сообщения Вам необходимо опубликовать в Федресурсе;
- приобрести квалифицированную электронную;
- установить программное обеспечение;
- учесть требования к браузеру и операционной системе;
- авторизоваться на официальном сайте реестра;
- оплатить госпошлину;
- составить текст публикации с учетом всех требований, предписываемых законодательством;
- внести публикацию в Федресурс и после проверить ее наличие в базе данных.
2. Через специализированный портал «Федресурс онлайн»Сервис предоставляет бесплатные консультации, и Вы можете сразу уточнить у специалиста о сообщениях, которые необходимо раскрывать Вашей компании.
Публикация через fedresurs.online занимает всего лишь 40 минут в удобном онлайн формате (подготовка сообщения и госпошлина уже включены в стоимость).
Узнать о своих нарушениях в Федресурсе — fedresurs.online/ask.
Устранить нарушение и опубликовать пропущенные обязательные сообщения в Федресурсе — fedresurs.online.