За Федресурс теперь штрафуют! Как не получить штраф за неразмещение сообщения в Федресурсе?

В настоящее время пристальному контролю подвергаются события, связанные с разрешением на деятельность и финансовым состоянием:

сведения о лицензиях и любом изменении их статуса (продление, прекращение, новое получение и т. д);

сведения о членстве или прекращении членства в СРО;

сведения о недостаточности имущества (когда размер обязательств превышает стоимость имущества на балансе организации);

сведения о результатах аудита (с 01.01.2022 объединены с сообщением о финансовой отчетности и касаются АБСОЛЮТНО ВСЕХ юридических лиц, которые проводят обязательный аудит);

сведения о финансовой отчетности (см. предыдущий пункт);

сведения о стоимости чистых активов.

А также еще более 80 видов событий, среди которых реорганизация, уменьшение УК, залоги, лизинг, купля-продажа бизнеса или его доли, ликвидация, банкротство и т. д.

Примеры практики применения штрафных санкций за отсутствие сведений в Федресурсе за 2021-2022 годы

За последние годы собралось немало соответствующей практики:

По лицензиям — Представление Прокуратуры Смоленской области от 10.02.2022. По недостаточности имущества и иным признакам возможного банкротства — Представление Прокуратуры Омской области от 06.06.2022. По аудиту и финансовой отчетности:

Обратите внимание! В предписании, направленном ФНС, организации также дополнительно привлекаются к административной ответственности по: ст. 19.7 КоАП за непредставление аудиторского заключения;

ст. 15.11 КоАП за отсутствие первичных учетных и иных финансовых документов, хранение которых является обязательным.

Эти и другие примеры применения санкций за отсутствие других обязательных сведений в Федресурсе (лизинг, реорганизация, ликвидация и т. д.) также представлены на портале fedresurs.online

Кто обязан публиковать сообщения на сайте Федресурса?

Обязанность публикации сведений в Федресурсе не зависит от:

организационно-правовой формы;

размера организации или отношению к субъектам МСП;

типа лица (коммерческое, некоммерческое, унитарное, государственное и т. д.).

Обязанность размещения сообщений в Федресурсе зависит только от события, в отношении которого любое юридическое лицо или ИП должно опубликовать уведомление об этом в Федресурсе. По принципу произошло/не произошло. Если произошло — наступает обязанность лица внести сведения об этом событии в Федресурс.

Какие санкции за отсутствие обязательных сведений в Федресурсе?

Прежде всего, необходимо понять серьезность новой реальности. Посмотрите на примеры свежей практики. Прокуратуру к надзору за деятельностью организаций и ИП просто так не подключают. Государство в полной мере намерено сделать Федресурс таким реестром, где по всем обязательным событиям своевременно и в установленные законом сроки уведомляют контрагентов, обеспечивая полную прозрачность деятельности каждого лица и защиту прав и интересов кредиторов.

За отсутствие или несвоевременное размещение сведений в Федресурсе предусмотрена административная ответственность по ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП в виде:

штрафа до 50 000 рублей;

дисквалификация должностного лица от 1 года до 3 лет (если нарушили повторно).

Кроме того, в случае банкротства организации, которая своевременно не совершала обязательные публикации в Федресурсе, для собственников, руководителя и иных лиц, контролирующих ее деятельность наступаетсогласно ст. 61.11 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» (поскольку такая организация скрыла от своих кредиторов важные сведения о своем финансовом состоянии и поставила их в ситуации, при которым кредиторам невозможно в полной мере защитить свои интересы).

Что делать, если не знали про Федресурс и нарушили обязанность?

Необходимо как можно скорее:

выявить, какие обязательные сведения Вы не опубликовали;

устранить нарушение (штраф за пропуск срока меньше, чем за полное отсутствие сведений), а при повторном нарушении (отсутствие нескольких сообщений) могут наступить максимально негативные последствия — дисквалификация и штраф 50 000.

Способы публикации сообщения в Федресурсе

1. Самостоятельное раскрытие информации в Федресурсе

Однако для этого вам потребуется:

изучить основную норму обязанности — ст. 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации» и иные ФЗ, где локально содержатся требования к конкретным видам событий;

понять, какие сообщения Вам необходимо опубликовать в Федресурсе;

Примечание: многие компании размещают сведения по принципу: «опубликую то сообщение, о котором знаю, или то, которое кажется мне наиболее важным». За это их и штрафуют. Исполнять обязанность не полностью не имеет никакого смысла, можно тогда просто не тратить время на изучение вопроса частично и сразу получить штраф.

приобрести квалифицированную электронную;

установить программное обеспечение;

учесть требования к браузеру и операционной системе;

авторизоваться на официальном сайте реестра;

оплатить госпошлину;

составить текст публикации с учетом всех требований, предписываемых законодательством;

внести публикацию в Федресурс и после проверить ее наличие в базе данных.

Эта процедура может занять до нескольких рабочих дней — при условии, что необходимо в большинстве случаев опубликовать сообщение в течение 3 рабочих дней с даты события.

2. Через специализированный портал «Федресурс онлайн»

Сервис предоставляет, и Вы можете сразу уточнить у специалиста о сообщениях, которые необходимо раскрывать Вашей компании.

Публикация через fedresurs.online занимает всего лишь 40 минут в удобном онлайн формате (подготовка сообщения и госпошлина уже включены в стоимость).

Узнать о своих нарушениях в Федресурсе — fedresurs.online/ask.

Устранить нарушение и опубликовать пропущенные обязательные сообщения в Федресурсе — fedresurs.online.