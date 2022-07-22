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Ведение бизнеса

За Федресурс теперь штрафуют! Как не получить штраф за неразмещение сообщения в Федресурсе?

В 2021 году надзорные органы впервые начали применять санкции за отсутствие обязательных сообщений в Федресурсе. В 2022 году практика штрафа за Федресурс стала повсеместной во всех регионах страны.

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В настоящее время пристальному контролю подвергаются события, связанные с разрешением на деятельность и финансовым состоянием:

  • сведения о лицензиях и любом изменении их статуса (продление, прекращение, новое получение и т. д);
  • сведения о членстве или прекращении членства в СРО;
  • сведения о недостаточности имущества (когда размер обязательств превышает стоимость имущества на балансе организации);
  • сведения о результатах аудита (с 01.01.2022 объединены с сообщением о финансовой отчетности и касаются АБСОЛЮТНО ВСЕХ юридических лиц, которые проводят обязательный аудит);
  • сведения о финансовой отчетности (см. предыдущий пункт);
  • сведения о стоимости чистых активов.
А также еще более 80 видов событий, среди которых реорганизация, уменьшение УК, залоги, лизинг, купля-продажа бизнеса или его доли, ликвидация, банкротство и т. д.

Примеры практики применения штрафных санкций за отсутствие сведений в Федресурсе за 2021-2022 годы

За последние годы собралось немало соответствующей практики:

  1. По лицензиям — Представление Прокуратуры Смоленской области от 10.02.2022.
  2. По недостаточности имущества и иным признакам возможного банкротства — Представление Прокуратуры Омской области от 06.06.2022.
  3. По аудиту и финансовой отчетности:
Обратите внимание! В предписании, направленном ФНС, организации также дополнительно привлекаются к административной ответственности по:

  • ст. 19.7 КоАП за непредставление аудиторского заключения;
  • ст. 15.11 КоАП за отсутствие первичных учетных и иных финансовых документов, хранение которых является обязательным.
Эти и другие примеры применения санкций за отсутствие других обязательных сведений в Федресурсе (лизинг, реорганизация, ликвидация и т. д.) также представлены на портале fedresurs.online.

Кто обязан публиковать сообщения на сайте Федресурса?

Обязанность публикации сведений в Федресурсе не зависит от:

  • организационно-правовой формы;
  • размера организации или отношению к субъектам МСП;
  • типа лица (коммерческое, некоммерческое, унитарное, государственное и т. д.).
Обязанность размещения сообщений в Федресурсе зависит только от события, в отношении которого любое юридическое лицо или ИП должно опубликовать уведомление об этом в Федресурсе. По принципу произошло/не произошло. Если произошло — наступает обязанность лица внести сведения об этом событии в Федресурс.

Какие санкции за отсутствие обязательных сведений в Федресурсе?

Прежде всего, необходимо понять серьезность новой реальности. Посмотрите на примеры свежей практики. Прокуратуру к надзору за деятельностью организаций и ИП просто так не подключают. Государство в полной мере намерено сделать Федресурс таким реестром, где по всем обязательным событиям своевременно и в установленные законом сроки уведомляют контрагентов, обеспечивая полную прозрачность деятельности каждого лица и защиту прав и интересов кредиторов.

За отсутствие или несвоевременное размещение сведений в Федресурсе предусмотрена административная ответственность по ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП в виде:

  • штрафа до 50 000 рублей;
  • дисквалификация должностного лица от 1 года до 3 лет (если нарушили повторно).
Кроме того, в случае банкротства организации, которая своевременно не совершала обязательные публикации в Федресурсе, для собственников, руководителя и иных лиц, контролирующих ее деятельность наступает субсидиарная (личная имущественная) ответственность согласно ст. 61.11 ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» (поскольку такая организация скрыла от своих кредиторов важные сведения о своем финансовом состоянии и поставила их в ситуации, при которым кредиторам невозможно в полной мере защитить свои интересы).

Что делать, если не знали про Федресурс и нарушили обязанность?

Необходимо как можно скорее:

  • выявить, какие обязательные сведения Вы не опубликовали;
  • устранить нарушение (штраф за пропуск срока меньше, чем за полное отсутствие сведений), а при повторном нарушении (отсутствие нескольких сообщений) могут наступить максимально негативные последствия — дисквалификация и штраф 50 000.

Способы публикации сообщения в Федресурсе

1. Самостоятельное раскрытие информации в Федресурсе

Однако для этого вам потребуется:

  • изучить основную норму обязанности — ст. 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации» и иные ФЗ, где локально содержатся требования к конкретным видам событий;
  • понять, какие сообщения Вам необходимо опубликовать в Федресурсе;
Примечание: многие компании размещают сведения по принципу: «опубликую то сообщение, о котором знаю, или то, которое кажется мне наиболее важным». За это их и штрафуют. Исполнять обязанность не полностью не имеет никакого смысла, можно тогда просто не тратить время на изучение вопроса частично и сразу получить штраф.
  • приобрести квалифицированную электронную;
  • установить программное обеспечение;
  • учесть требования к браузеру и операционной системе;
  • авторизоваться на официальном сайте реестра;
  • оплатить госпошлину;
  • составить текст публикации с учетом всех требований, предписываемых законодательством;
  • внести публикацию в Федресурс и после проверить ее наличие в базе данных.
Эта процедура может занять до нескольких рабочих дней — при условии, что необходимо в большинстве случаев опубликовать сообщение в течение 3 рабочих дней с даты события.

2. Через специализированный портал «Федресурс онлайн»

Сервис предоставляет бесплатные консультации, и Вы можете сразу уточнить у специалиста о сообщениях, которые необходимо раскрывать Вашей компании.

Публикация через fedresurs.online занимает всего лишь 40 минут в удобном онлайн формате (подготовка сообщения и госпошлина уже включены в стоимость).

Узнать о своих нарушениях в Федресурсе — fedresurs.online/ask.

Устранить нарушение и опубликовать пропущенные обязательные сообщения в Федресурсе — fedresurs.online.

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