Куда бухгалтеру сходить в последнюю неделю июля. Бесплатные вебинары

Погода в конце июля не радует почти все регионы: то африканское пекло, то вселенский потоп. Впрочем, некоторые везунчики несмотря на погоду наслаждаются отпуском (или просто жизнью).

Рассказываем, как провести с пользой целых полтора часа, не отвлекаясь ни от дел, ни от отдыха.

Выяснить, как сейчас работать с расчетами в валюте и курсовыми разницами

Когда: 26 июля 2022 г., 15:00 мск

Что: вебинар о проблемах учета договоров с расчетами в валюте. Разберемся, как рассчитываются курсовые разницы и откуда они берутся, а еще в том, как все это учитывать бухгалтеру.

Кто спикер: Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности в Инстаграм

Зачем идти: вам это нужно, если хотя бы с одним контрагентом вы ведете расчеты в у.е.

Собрать в кучу все последние изменения в законах

Когда: 27 июля 2022 г., 11:00 мск

Что: вебинар-обзор последних новшеств в законах по налогам, в судебной практике и в ФСБУ.

Кто спикер:Марина Калмыкова, директор по производству бухгалтерских услуг Модульбухгалтерии, член института профессиональных бухгалтеров

Зачем идти: этот обзор нужен всем бухгалтерам, потому что тех, кого перемены в законах не коснулись, попросту нет.

Научиться разбираться в финансовых моделях бизнеса (привет, управленческий учет)

Когда: 29 июля 2022 г., 15:00 мск

Что: вебинар о том, как увеличить прибыль через эффективную финансовую модель бизнеса.

Кто спикер: Екатерина Носова, эксперт-практик по управленческому учёту, предприниматель

Зачем идти: автор вебинара — преподаватель курсов повышения квалификации «Клерка», которая учит управленческому учету не через сухую теорию, а через реальные ситуации из жизни и наглядные схемы. Так что если вы давно хотели поднять свои знания и навыки на новый уровень (в том числе и зарплаты), это точно для вас.

Проверить на ошибки сделки с иностранными контрагентами

Когда: 01 августа 2022 г., 11:00 мск

Что: вебинар о том, на что обращать внимание в международных контрактах для снижения рисков импорта.

Кто спикер:Александр Кадетов, адвокат АБ «Юрлов и Партнёры», эксперт ЦПП при МОСПП (РОР), и Никита Кондрашов, адвокат АБ «Юрлов и Партнёры»

Зачем идти: чтобы быть уверенным в том, что все договоры с иностранными партнерами у вас в порядке и никаких претензий и штрафов по ним вам точно не прилетит.

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