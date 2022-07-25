МПЗ в бухгалтерском учете — 2022: понятие и состав

Что такое материально-производственные запасы — понятие, единица, классификация и оценка для бухгалтерского учета

Порядок отражения материально-производственных запасов (далее — «МПЗ») в бухгалтерском учете с 2021 года закреплен в ФСБУ 5/2019, ПБУ 5/01 утратило силу.

МПЗ — это активы, применяемые хозсубъектом, которые: потребляются или продаются в рамках обычного операционного цикла организации;

либо используются в течение периода не более 12 месяцев.

Основными запасами являются в том числе (п. 3 ФСБУ 5/2019):

сырье и материалы, топливо, запчасти и комплектующие, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;

инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка, тара и другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются ОС;

готовая продукция;

товары;

незавершенное производство (с 2021 года) и др.

Для целей бухучета запасы подлежат классификации по видам исходя из их предназначения на каждом этапе операционного цикла организации (п. 7 ФСБУ 5/2019).

Так, к основным материалам и сырью принадлежат те активы, без которых не может получиться конечный результат (продукция), например дерево, фурнитура, лакокрасочные покрытия и пр. (если речь идет о деревообрабатывающем производстве).

принадлежат те активы, без которых не может получиться конечный результат (продукция), например дерево, фурнитура, лакокрасочные покрытия и пр. (если речь идет о деревообрабатывающем производстве). К вспомогательным МПЗ относятся материалы, помогающие товару приобрести потребительские свойства. Для деревообрабатывающего производства это, например, короба для транспортировки произведенной деревянной мебели, топливо, обеспечивающее работу станков, и проч.

В понятие материально-производственных запасов, применяемых для управленческих целей, входят, кроме того, канцтовары для сотрудников компании, хозпринадлежности, спецодежда, недорогие инструменты.

Готовая продукция (например, деревянный шкаф, кровать и другая мебель) является результатом процесса производства.

Товары — активы, приобретенные для перепродажи, например матрасы, реализуемые как сопутствующие товары к изготовленным деревянным кроватям.

Для нужд бухгалтерского учета в качестве единицы МПЗ может использоваться (п. 6 ФСБУ 5/2019):

номенклатурный номер;

инвентарный номер;

партия;

группа;

отдельный объект или др. единица.

При этом организация, согласно вправе самостоятельно выбирать из перечисленных учетных единиц. Главное условие — чтобы предпочтенная для учета единица обеспечивала создание исчерпывающей информационной картины о МПЗ. После признания запасов в бухгалтерском учете допускаются последующие изменения единиц их учета.

Как принимаются к учету МПЗ?

Порядок оценки МПЗ при их принятии к учету описан в разд. II ФСБУ 5/2019.

Согласно п. 9 в общем случае запасы признаются по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость МПЗ (кроме НЗП и готовой продукции), включаются фактические затраты:

на приобретение (создание) запасов;

приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

При этом в фактическую себестоимость запасов, в частности, включаются:

суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате продавцу;

затраты на заготовку и доставку запасов до места их потребления (продажи, использования);

затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях (по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов);

величина возникшего в связи с приобретением (созданием) запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды;

связанные с приобретением (созданием) запасов проценты, которые подлежат включению в стоимость инвестиционного актива;

иные затраты, связанные с приобретением (созданием) запасов.

Впоследствии МПЗ должны учитываться по наименьшей из величин:

фактической себестоимости;

или чистой стоимости продажи.

Это требует проведения оценки МПЗ на каждую отчетную дату и при необходимости создания резерва под обесценение (п. п. 28-30 ФСБУ 5/2019). Напомним, ПБУ 5/01 требовало переоценивать МПЗ и создавать резерв на конец года.

Аспект бухгалтерского учета — способы оценки материально-производственных запасов при их списании

П. 36 ФСБУ 5/2019 (как и действовавшее ранее ПБУ 5/01) позволяет осуществить списание МПЗ любым из следующих способов, закрепленным в учетной политике:

по себестоимости каждой единицы — такой способ характерен для МПЗ, которые не имеют аналогов, например драгметаллы;

— такой способ характерен для МПЗ, которые не имеют аналогов, например драгметаллы; по средней себестоимости ;

; по стоимости первых приобретенных МПЗ (ФИФО) — указанный вариант позволяет списать сначала остаток МПЗ на начало месяца, а также первые поступившие МПЗ с начала месяца.

Величина производственного запаса — формула расчета и используемые показатели

Для определения объема в денежном выражении материально-производственных запасов используется следующая формула:

МПз = Тз + Пз + Сз,

где:

МПз — сумма материально-производственных запасов;

Тз — текущие;

Пз — подготовительные;

Сз — страховые.

Из текущих запасов формируется основной потенциал компании для обеспечения производственных нужд и бесперебойной работы по выпуску продукции. Внутри текущих запасов существует своя градация на нормируемые и ненормируемые.

Подготовительные запасы формируются на 2–3 дня максимум.

Страховые запасы создаются на случай возникновения новых обстоятельств, требующих быстрого увеличения объема производства при резком увеличении спроса или возобновления прерванного цикла из-за форс-мажорных обстоятельств.

Производственные запасы — это актив или пассив баланса, куда они относятся и как отражаются в отчете?

Материально производственные запасы — это активы, и отражаются они в соответствующей части баланса в разделе «Оборотные активы». Для записи сведений по этому направлению отведена строка 210, носящая название «Запасы». Расшифровка ее приводится в детализирующих строках с 211 по 217, а именно:

211-я строка содержит данные по сырью, материалам и пр.;

212-я — отведена для сельхозпредприятий, занимающихся животноводством;

213-я — для затрат по незавершенке;

214-я — для готовой продукции и товаров, предназначенных для реализации;

215-я — для отгруженных товаров;

216-я — содержит информацию по расходам будущих периодов;

217-я — о прочих запасах и расходах.

Итоги

МПЗ составляют немалую долю активов любой организации, в связи с чем очень важно организовать их бухучет строго в соответствии с требованиями действующих НПА. С 2021 года это ФСБУ 5/2019. Поправки внесли ряд существенных изменений в порядок учета МПЗ.