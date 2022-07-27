Лицензионные платежи надо включать в таможенную пошлину. Новая судебная практика

18.07.2022 Арбитражный суд Самарской области вынес решение по делу Брозе Тольятти Автомотив (№ А55-7782/2022), в рамках которого рассматривался спор о включении в таможенную стоимость ввезенных комплектующих для сборки продукции лицензионных платежей за ноу-хау.

Как следует из материалов дела, ООО «Брозе Тольятти Автомотив» (далее — «Общество») заключило с иностранными правообладателями Brose Fahrzeugteile Gmbh&Co Komanditgesellschaft (Германия) и Brose Schliesssysteme Gmbh&Co Komanditgesellschaft (Германия) (далее — «Лицензиары») договоры франчайзинга, которые предусматривали предоставление прав на использование объектов интеллектуальной собственности, включающие в себя патентные, дизайнерские и авторские права, ноу-хау, а также товарные знаки в любом виде, связанные с производством на территории РФ и продажей лицензионной продукции (в том числе электростеклоподъемников и дверных замков для легковых автомобилей).

В 2019 году Общество ввезло в РФ комплектующие для сборки электростеклоподъемников и дверных замков для легковых автомобилей на основании договоров поставок, заключенных между Обществом и иностранными компаниями Brose Fahrzeugteile Gmbh&Co Komanditgesellschaft (Германия), «Брозе Чешская Республика», «Фарцщйгтайле Гмбх&Kо Коммандитгезельшафт», Кобург (Германия), «Мабучи Мотор ГМбх» (Германия).

По итогам камеральной таможенной проверки Самарская таможня приняла решения о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары после выпуска товаров, в связи с тем, что в нарушение пп. 7 п. 1 ст. 40 ТК ЕАЭС в таможенную стоимость ввозимых комплектующих Обществом не включены лицензионные платежи по договорам франчайзинга.

По итогам рассмотрения спора суд встал на сторону таможни, указав на следующее:

1. В приложениях к договорам франчайзинга (содержащих чертежи основных и второстепенных компонентов и приспособлений лицензионной продукции) поименованы товары, наименования и артикулы которых соответствуют комплектующим, ввезенным в соответствии с декларациями на товары, и это свидетельствует о том, что ввозимые комплектующие должны быть частью процесса производства лицензионного продукта.

2. Условия, перечисленные в п. 9 Положения о добавлении лицензионных и иных подобных платежей за использования иных объектов интеллектуальной собственности к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары (утв. рекомендацией Коллегии ЕЭК от 15.11.2016 № 20), не являются исчерпывающими, законодательством не установлено, что данные условия должны соблюдаться одновременно, при соблюдении хотя бы одного условия лицензионные платежи полежат включению в таможенную стоимость ввозимых товаров. При этом:

тот факт, что после прекращения договоров франчайзинга у Общества прекращается обязанность по уплате лицензионных платежей, свидетельствует о выполнении условия п. 9 Положения ЕЭК: «наличие в лицензионном договоре условия, запрещающего производителю (продавцу) изготавливать и (или) продавать покупателю товары, созданные с использованием объектов интеллектуальной собственности правообладателя, в случае неуплаты последнему соответствующего вознаграждения»;

такие признаки, как наличие в договорах франчайзинга указания, что Лицензиары предоставляют информацию об именах и адресах поставщиков для поиска комплектующих, согласование со стороны Лицензиаров сырьевого материала, компонентов и комплектующих, выбранных Обществом, поставка большинства комплектующих в адрес Общества членами группы Брозе, свидетельствуют о выполнении условия п. 9 Положения ЕЭК: «наличие в лицензионном договоре положений, касающихся продажи оцениваемых (ввозимых) товаров»;

такие признаки, как наличие у Лицензиаров права проводить проверки готовой продукции с точки зрения ее соответствия стандартам качества и запретить ее распространение с отказом в праве использования товарного знака в случае ее ненадлежащего качества, запрет Обществу производить замену или модифицирование станков, оборудования, сырья, компонентов и комплектующих, а также спецификаций поставщиков и спецификаций Лицензиаров без их письменного согласия, свидетельствуют о том, что выполняется условие п. 9 Положения ЕЭК: «наличие в лицензионном договоре положений, позволяющих лицензиару контролировать производство или продажу ввозимых товаров лицензиату (за рамками контроля качества)». Поскольку комплектующие — часть лицензионной продукции, все вышеуказанные ограничения договоров применимы и к ним.

3. В силу того, что Обществом не представлен какой-либо расчет доли ввозимых комплектующих в составе реализуемых продуктов и при этом ввозимые товары, хотя и смешиваются с отечественными ингредиентами, по-прежнему могут быть, пропорциональное распределение общей суммы лицензионных платежей по всем ввезенным товарам с учетом коэффициента является правомерным.

4. Тот факт, что в акте проверки и уведомлении об уплате таможенных платежей суммы доначислений различаются, не имеет правового значения, поскольку в акте проверки указываются предварительные суммы неуплаченных таможенных платежей (пошлин, налогов), окончательные суммы содержат уведомления об уплате таможенных платежей, именно последние (а не акт) порождают юридические последствия для Общества.

На основании вышеизложенного судом сделан вывод, что положения договоров франчайзинга устанавливают условия, требования и ограничения к комплектующим для сборки, и вывод Таможни о включении лицензионных платежей в таможенную стоимость ввезенных комплектующих является правомерным.