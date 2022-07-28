Не так страшен аудит, если к нему грамотно подготовиться

Эксперты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения» рассказали, как грамотно подготовится к аудиторской проверке.

Готовим документы

Первое, что запросит любой проверяющий — правоустанавливающие документы компании.

Сюда входят устав, свидетельства о регистрации и постановки на налоговый учет, различные лицензии, сертификаты, свидетельства прав собственности на имущество и интеллектуальную собственность. Кроме того, проверяющий может запросить протоколы общих годовых собраний акционеров и протокол о назначении генерального директора.

Важно заранее подготовить учетную политику бухгалтерского и налогового учета, правила внутреннего трудового распорядка и положение об оплате труда, а также положение о защите персональных данных работников, и, конечно штатное расписание. Дополнительно могут понадобиться данные по организации учета и внутреннему контролю.

Если предприятие заранее подготовит необходимый пакет документов, это поможет аудитору быстрее и эффективнее провести анализ деятельности предприятия.

Эти документы лягут в первую часть отчета аудитора, сформировав так называемую постоянную его часть. Он будет полезен и для последующих оценок.

Вторую часть называют текущей. В этот массив данных попадут все данные по конкретной проверке. В том числе аудиторские доказательства, подтверждающие документы предприятия.

Из текущих документов эксперты рекомендуют к началу аудиторской проверки подготовить материалы по итогам последней годовой инвентаризации имущества и обязательств компании. Они понадобятся аудитору с вероятностью 99,9%

Аудиторская проверка годовой отчетности

Ежегодная инвентаризация — основа ежегодной бухгалтерской отчетности и должна проводиться на любом предприятии.

Такая инвентаризация помогает выявить фактическое наличие того или иного имущества и сопоставить факт с данными бухучета. А также инвентаризация помогает контролировать правильность отражения в учете обязательств по расчетам с покупателями, поставщиками, бюджетом, банками и другими контрагентами.

Важно: нет данных о годовой инвентаризации — нет и положительного заключения аудитора. Это один из важнейших аспектов любого аудита. Эксперты уверяют, любой проверяющий перед началом анализа запросит приказ руководителя о проведении инвентаризации и создании инвентаризационной комиссии, для того чтобы проанализировать ее состав.

Обратите внимание, генеральному директору не желательно быть председателем инвентаризационной комиссии. По мнению аналитиков, это может снизить систему внутреннего контроля. Если же штат компании малочисленный, аналитики рекомендуют привлекать к инвентаризации сторонних экспертов.

Аудит ТМЦ

Аудиторы тщательно проверяют документы по инвентаризации товарно-материальных ценностей. Специалисты обращают внимание, как был проведен анализ, насколько добросовестно отнеслись к проверке члены комиссии.

Например, тревожным сигналом для проверяющего будет идеальное совпадение по всем данным.

Если инвентаризация проведена не формально, то с большой долей вероятности, на складах будет выявлены либо недостачи, либо излишки, либо пересортица. Кроме того, велика вероятность выявить испорченные ТМЦ и так далее. Реальная инвентаризация помогает приводить в соответствие документы и фактическое наличие.

Кроме того, большее доверие аудитора вызовет инвентаризация, проведенная в конце года, например, а не в середине.

Инвентаризация расчетов

В ходе аудиторской проверки аналитик обязательно проверит и состояние расчетов с контрагентами. Для этого он запросит инвентаризационные ведомости по расчетам со всеми дебиторами и кредиторами.

Важно: при заполнении описи по расчетам бухгалтеру необходимо заполнять все 6 граф, часто на предприятиях бухгалтера оставляют 5 и 6 графы пустыми. Это сигнал для проверяющего о формальном подходе к инвентаризации, что снижает доверие к документам.

Фактически при проведении инвентаризации в графе 4 необходимо отражать сумму дебиторской задолженности, которая подтверждена дебиторами.

При этом для проверяющего дебиторская задолженность будет подтвержденной только при наличии акта сверки расчетов, подписанного обеими сторонами. Однако на практике, в 4 графе часто пишут задолженность, не имея на руках актов сверки.

Идеально, если к началу аудита организация будет иметь не менее 80% подписанных актов сверки от общей суммы задолженности. В первую очередь проверяющий запросит акты сверок по самым крупным суммам.

Важно: в шестой графе описи указываются суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, который составляет три года. Эта сумма подлежит списанию на убытки.

Аналогично стоит действовать при подготовке проверки к аудиту кредиторской задолженности. По расчётам с ФНС также необходимо подписать акт сверки на конец года. Его аудитор также может захотеть изучить.

Если предприятие учет наиболее острые моменты и грамотно подготовится к аудитам, в том числе, подстраховавшись актами сверок, то с большой долей вероятности, получит положительное заключение об аудите. Если же результаты проверки не порадуют, предприятие сможет оперативно устранить все недочеты в работе.