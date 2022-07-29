Страховые выплаты: в каких случаях надо платить НДФЛ

Необлагаемые НДФЛ страховые выплаты

Ответ на вопрос, какие страховые выплаты не облагаются налогом на доходы, дан в НК, а именно в ст. 213 . К ним относятся следующие выплаты:

по договорам обязательного страхования . Примером могут быть договоры страхования пассажиров общественного транспорта;

. Примером могут быть договоры страхования пассажиров общественного транспорта; по договорам добровольного страхования жизни в случаях осуществления выплат в результате дожития страхователя до определенного возврата или его смерти в период действия договора.

в случаях осуществления выплат в результате дожития страхователя до определенного возврата или его смерти в период действия договора. по рисковым событиям в рамках договоров добровольного личного страхования , например, в случаях смерти или причинения вреда здоровью, в том числе приведшего к инвалидности;

, например, в случаях смерти или причинения вреда здоровью, в том числе приведшего к инвалидности; по договорам добровольного пенсионного страхования, заключенным физическими лицами в свою пользу.

При этом взносы должны пополнять либо сам страхователь, либо его близкие родственники, к которым относятся родители и дети, дедушка, бабушка и внуки, а также братья и сестры.

Также, размер которой не превышает сумм уплаченных страховых взносов, увеличенных на сумму, являющуюся результатом последовательного суммирования произведений сумм страховых взносов, уплаченных со дня заключения договора страхования ко дню окончания каждого года в период действия договора (включительно), и действовавшей в соответствующий год среднегодовой ставки рефинансирования ЦБ.

Страховые выплаты, облагаемые НДФЛ

Налоговый кодекс также утверждает, в каких случаях страховые выплаты подлежат обложению НДФЛ:

выплата от страховой компании по договору добровольного страхования имущества или страхования недвижимости большем, чем фактический урон; страховая выплата превысила суммы взносов по договорам добровольного страхования; выплата по договорам добровольного страхования жизни по дожитию при условии, что договор заключен не в пользу близких родственников, и размер выплаты превышает сумму взносов за минусом среднегодовой ставки рефинансирования ЦБ; выплата по договору страхования финансовых рисков. К таким выплатам можно отнести те, которые осуществляются в случае потери дохода организациями в результате хакерской атаки на их структуры; инвестиционный доход в рамках договора инвестиционного страхования жизни при условии, что процент доходности за год больше ставки ключевой ЦБ.

Порядок обложения НДФЛ страховых выплат

К страховым выплатам применяется ставка НДФЛ 13%

Нужно отметить, что расчет и удержание налога производит страховая компания, являясь налоговым агентом, а не страхователь и налоговые органы.

Частные случаи обложения НДФЛ страховых выплат

Зависит ли порядок обложения НДФЛ суммы выплат от лица, который вносит взносы по полису? Ответ: да, зависит.

За исключением случаев, описанных выше, с выплаты исчисляется налог в полном объеме, если взносы вносились родственником, но не относящимся к категории близких, или даже третьим лицом. Под такие критерии попадают и случаи, когда взносы оплачивает работодатель в качестве юридического лица.

Также может возникнуть вопрос, влияет ли срок расторжения договора на порядок налогообложения НДФЛ.

В случае досрочного расторжения страхового договора, выплаты по которому не подлежат обложению НДФЛ, страхователь получит выкупную суммы от страховой компании. В большинстве случаев она меньше суммы уплаченных взносов.

По умолчанию размер выкупной суммы уменьшается на налоговый вычет за каждый год, в котором имелось у страхователя на него право. Если говорить точнее, то сумма уплаченных страховых взносов за весь период действия договора до момента его расторжения уменьшается на размер социального налогового вычета за каждый год. Такой порядок установлен пп. 4 п.1 ст. 219 НК.

В случае, если социальный налоговый вычет не применялся, это нужно доказать страховой компании. Доказательством служит соответствующая справка из налоговой инспекции. При ее получении страховая компания не будет уменьшать выкупную сумму.