Какие законы вступают в силу в августе

С 1 августа

Доступ к налоговой информации

ФНС сможет передавать другим лицам сведения о налогоплательщике, если он дал на это согласие. Это не будет считаться разглашением налоговой тайны.

Согласие может быть представлено в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части и направляется в налоговую в электронной форме.

Упрощение процедуры оформления в качестве самозанятого

Встать на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход можно будет онлайн через «Госуслуги». Воспользоваться этой возможностью также могут граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.

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Пенсии работающих пенсионеров увеличатся

Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определятся исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году.

Также в августе вырастет фиксированная выплата к пенсии для тех россиян, которым в этом месяце исполнилось 80 лет, и автоматически пересчитают размер накопительных пенсий.

С 25 августа

Поправки в закон «Об оружии»

Уточняются условия, которым должно соответствовать лицо для получения права приобретать охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом. Предусматривается количественное ограничение гражданского оружия отдельных категорий, которое гражданам разрешается иметь в собственности.

Запрещается коллекционировать оружие, если нет права на его приобретение.

С 27 августа

Правила для рекламы детского питания

Реклама заменителей женского молока и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение первого года его жизни, должна содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей, сведения о возрастных ограничениях для этих продуктов и предупреждение о необходимости консультаций со специалистами.

С 30 августа

Хранение обязательного экземпляра печатного издания

Российской государственной библиотеке переданы функции Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС) по приему и хранению обязательного экземпляра печатного издания (в т. ч. и в электронной форме), аудиовизуальной продукции и федерального экземпляра документов.