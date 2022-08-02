А также проводится анализ искажений, на что они могут влиять и какую пользу приносить тем, кто таким образом искажает отчетность.
Отчетность банкрота: как искажают данные при ее составлении и для чего это делается
Один из лучших экспертов «Клерка» Кирилл Соппа разбирает по шагам, какие есть контрольные точки в финансовой отчетности компаний.
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