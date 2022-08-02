Банкротство

Отчетность банкрота: как искажают данные при ее составлении и для чего это делается

Один из лучших экспертов «Клерка» Кирилл Соппа разбирает по шагам, какие есть контрольные точки в финансовой отчетности компаний.

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А также проводится анализ искажений, на что они могут влиять и какую пользу приносить тем, кто таким образом искажает отчетность.

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Самозанятые

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Мероприятия

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