Как бухгалтеру оформить авансовые отчеты в 2022 году без ошибок

Что из себя представляет авансовый отчет

В нем подотчетник указывает:

полученную сумму;

цели, на которые она взята;

расходы, на которые потрачена;

оставшуюся или перерасходованную сумму.

В качестве подтверждения осуществленных трат к отчету прикладывают первичные документы по каждой расходной хозоперации.

Унифицированный вариант форм отчета под названием «АО-1» утвержден постановлением Госкомстата РФ от 01.08.2001 № 55.

Важно! С 01.01.2013 использование унифицированных форм документов необязательно. Организации вправе разработать собственные бланки со всеми обязательными реквизитами первичных документов и утвердить их в учетной политике.

А с 01.01.2022 вступил в силу ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», который устанавливает перечень реквизитов первичных документов, их форматы в электронном виде и порядок работы с ними. Положение о том, что документы следует хранить только на территории РФ, вступает в силу с 01.01.2024 года.

Но даже несмотря на возможность изменения бланка, многие продолжают работать с формой АО-1, поскольку она привычна и удобна.

Скачать бланк АО-1 можно здесь.

Как оформить авансовый отчет в 2022 году?

Правила, по которым оформляют авансовые отчеты, приведены:

в указании Банка России «О порядке ведения кассовых операций...» от 11.03.2014 № 3210-У;

постановлении Правительства от 13.10.2008 № 749 (его часто еще называют положением о командировках);

законе «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ;

вышеуказанном постановлении Госкомстата РФ от 01.08.2001 № 55 (его нормы сегодня стоит рассматривать в качестве рекомендаций).

Правила, установленные этими нормативно-правовыми актами (НПА), представим в таблице:

Вопросы по заполнению авансового отчета Ответы Нормы НПА Сколько нужно экземпляров отчета? Один Абз. 2 указаний к постановлению № 55 В какие сроки оформляется отчет? * В общем случае срок сдачи отчета устанавливает директор, кроме случаев с командировками * 3 рабочих дня, отсчитываемых от даты когда подотчетник вернулся из командировки. Абз. 2 п. 6.3 указания № 3210-У В какой форме составляют отчет? В бумажной или электронной П. 1 ст. закона № 402-ФЗ Чья обязанность оформить отчет — подотчетника или бухгалтера? Подотчетника Абз. 2 п. 6.3 указания № 3210-У Бухгалтера и подотчетника Абз. 2 указаний к постановлению № 55 Как показать истраченные суммы? В отчет вносят перечень подтверждающей первички и соответствующие суммы трат. Документы — приложения к авансовому отчету нумеруют в той же последовательности, в которой они занесены в отчет Абз. 4 указаний к постановлению № 55 Что должен сделать бухгалтер? 1. Проверить, правильно ли заполнен отчет. 2. Указать принятые суммы и счета бухучета, соответствующие принятым расходам Абз. 5 указаний к постановлению № 55, абз. 2 п. 6.3 указания № 3210-У Кем утверждается отчет? Руководителем или уполномоченным работником Абз. 7 указаний к постановлению № 55 Руководителем Абз. 2 п. 6.3 указания № 3210-У Разрешается ли использовать электронную подпись? Разрешается, но она должна быть у всех подписантов отчета Ст. 6 закона 63-ФЗ

Посмотреть, как оформляется авансовый отчет, можно здесь.

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Что касается новшеств, то непосредственно по заполнению авансового отчета их нет. Однако с 19.08.2017 обновились правила выдачи подотчетных денег и оформления кассовых бланков (указание Банка России от 19.06.2017 № 4416-У).

С 30.11.2020 правила выдачи подотчета упростили. Теперь в заявлении на выдачу денег под отчет не обязательно указывать сумму аванса и срок, на который выдают подотчетные суммы. Срок организация устанавливает самостоятельно. Также работодателям разрешили оформлять один приказ на несколько выдач наличных денег одному или нескольким работникам. В этом случае нужно указать фамилию, сумму и срок, на который выдают деньги, по каждому работнику.

Требование о 3-х дневном сроке представления отчета с 30.11.2020 исключено указанием Банка России от 05.10.2020 № 5587-У.

Итоги

В 2022 году авансовые отчеты нужно оформлять по тем же правилам, что и раньше — никаких законодательных новшеств в этом вопросе не появилось. Однако в конце 2020 года несколько поменялся порядок ведения кассовых операций, что повлияло и на работу с подотчетниками в дальнейшем.