Подотчет, командировки

Как бухгалтеру оформить авансовые отчеты в 2022 году без ошибок

Авансовым отчетом называют документ, подтверждающий расходование выданных работнику средств, потраченных им на нужды предприятия (или ИП).

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Что из себя представляет авансовый отчет

В нем подотчетник указывает:

  • полученную сумму;
  • цели, на которые она взята;
  • расходы, на которые потрачена;
  • оставшуюся или перерасходованную сумму.

В качестве подтверждения осуществленных трат к отчету прикладывают первичные документы по каждой расходной хозоперации.

Каковы правила оформления авансовых отчетов в 2018 году?

Унифицированный вариант форм отчета под названием «АО-1» утвержден постановлением Госкомстата РФ от 01.08.2001 № 55.

Важно! С 01.01.2013 использование унифицированных форм документов необязательно. Организации вправе разработать собственные бланки со всеми обязательными реквизитами первичных документов и утвердить их в учетной политике.

А с 01.01.2022 вступил в силу ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», который устанавливает перечень реквизитов первичных документов, их форматы в электронном виде и порядок работы с ними. Положение о том, что документы следует хранить только на территории РФ, вступает в силу с 01.01.2024 года.

Но даже несмотря на возможность изменения бланка, многие продолжают работать с формой АО-1, поскольку она привычна и удобна.

Скачать бланк АО-1 можно здесь.

Как оформить авансовый отчет в 2022 году?

Правила, по которым оформляют авансовые отчеты, приведены:

  • в указании Банка России «О порядке ведения кассовых операций...» от 11.03.2014 № 3210-У;
  • постановлении Правительства от 13.10.2008 № 749 (его часто еще называют положением о командировках);
  • законе «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ;
  • вышеуказанном постановлении Госкомстата РФ от 01.08.2001 № 55 (его нормы сегодня стоит рассматривать в качестве рекомендаций).

Правила, установленные этими нормативно-правовыми актами (НПА), представим в таблице:

Вопросы по заполнению авансового отчета

Ответы

Нормы НПА

Сколько нужно экземпляров отчета?

Один

Абз. 2 указаний к постановлению № 55

В какие сроки оформляется отчет?

* В общем случае срок сдачи отчета устанавливает директор, кроме случаев с командировками

* 3 рабочих дня, отсчитываемых от даты когда подотчетник вернулся из командировки.

Абз. 2 п. 6.3 указания № 3210-У

В какой форме составляют отчет?

В бумажной или электронной

П. 1 ст. закона № 402-ФЗ

Чья обязанность оформить отчет — подотчетника или бухгалтера?

Подотчетника

Абз. 2 п. 6.3 указания № 3210-У

 

Бухгалтера и подотчетника

Абз. 2 указаний к постановлению № 55

 

Как показать истраченные суммы?

В отчет вносят перечень подтверждающей первички и соответствующие суммы трат. Документы — приложения к авансовому отчету нумеруют в той же последовательности, в которой они занесены в отчет

Абз. 4 указаний к постановлению № 55

Что должен сделать бухгалтер?

1. Проверить, правильно ли заполнен отчет.

2. Указать принятые суммы и счета бухучета, соответствующие принятым расходам

Абз. 5 указаний к постановлению № 55, абз. 2 п. 6.3 указания № 3210-У

Кем утверждается отчет?

Руководителем или уполномоченным работником

Абз. 7 указаний к постановлению № 55

Руководителем

Абз. 2 п. 6.3 указания № 3210-У

Разрешается ли использовать электронную подпись?

Разрешается, но она должна быть у всех подписантов отчета

Ст. 6 закона 63-ФЗ

Посмотреть, как оформляется авансовый отчет, можно здесь.

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Что касается новшеств, то непосредственно по заполнению авансового отчета их нет. Однако с 19.08.2017 обновились правила выдачи подотчетных денег и оформления кассовых бланков (указание Банка России от 19.06.2017 № 4416-У).

С 30.11.2020 правила выдачи подотчета упростили. Теперь в заявлении на выдачу денег под отчет не обязательно указывать сумму аванса и срок, на который выдают подотчетные суммы. Срок организация устанавливает самостоятельно. Также работодателям разрешили оформлять один приказ на несколько выдач наличных денег одному или нескольким работникам. В этом случае нужно указать фамилию, сумму и срок, на который выдают деньги, по каждому работнику.

Требование о 3-х дневном сроке представления отчета с 30.11.2020 исключено указанием Банка России от 05.10.2020 № 5587-У.

Итоги

В 2022 году авансовые отчеты нужно оформлять по тем же правилам, что и раньше — никаких законодательных новшеств в этом вопросе не появилось. Однако в конце 2020 года несколько поменялся порядок ведения кассовых операций, что повлияло и на работу с подотчетниками в дальнейшем.

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