Цитата дня. Про секреты Мишустина

Выступая на лекции в КФУ по феномену пранк-журналистики, Лексус (Алексей Столяров) заявил:
— Премьер-министр России Мишустин в свою бытность [главой ФНС РФ] любил дозваниваться в территориальные налоговые органы под видом обычного гражданина и спрашивать, как работают стандартные услуги, чтобы понять, как налажен сервис.
Впрочем, по словам пранкера, и на нынешней должности Мишустин любит инновационные методы. Например, «под камеры звонить — недавно он тоже с главой Росреестра звонил на горячую линию, проверял, как все работает».