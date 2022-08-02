Государственные ведомства

Цитата дня. Про секреты Мишустина

Историю о том, как премьер-министр пранковал, пока возглавлял налоговую, рассказал (кто бы мог подумать) пранкер Лексус.

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Выступая на лекции в КФУ по феномену пранк-журналистики, Лексус (Алексей Столяров) заявил:


— Премьер-министр России Мишустин в свою бытность [главой ФНС РФ] любил дозваниваться в территориальные налоговые органы под видом обычного гражданина и спрашивать, как работают стандартные услуги, чтобы понять, как налажен сервис.


Впрочем, по словам пранкера, и на нынешней должности Мишустин любит инновационные методы. Например, «под камеры звонить — недавно он тоже с главой Росреестра звонил на горячую линию, проверял, как все работает».

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