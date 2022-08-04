Выплаты в пользу гражданина Украины, работающего по ГПД: как бухгалтеру отразить расходы в налоговом учете

Вопрос

ООО планирует заключить договор гражданско-правового характера с гражданином Украины, у которого есть выданные в РФ СНИЛС и ИНН, а также документ о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Какие могут быть налоговые риски?

Мнение эксперта

На вопрос ответила Лилия Федорова, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ, аудитор, член ААС.

Выплаты в пользу гражданина Украины, работающего по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг, облагаются НДФЛ, страховыми взносами на ОПС и ОМС, но не подлежат обложению страховыми взносами на ОСС по ВНиМ и НСиПЗ (если договором не предусмотрено иное).

Налоговые риски могут возникнуть в случае переквалификации отношений гражданско-правовому договору в трудовые. В этом случае может возникнуть обязанность доплатить страховые взносы с сумм заработка, уплатить штраф и пени за неполную уплату страховых взносов.

Обоснование позиции

Свидетельство о предоставлении временного убежища является документом, удостоверяющим личность лица, получившего временное убежище на территории РФ, и подтверждает его право на пребывание на территории РФ (подп. 3 п. 1 ст. 1, п. 3 ст. 12 закона от 19.02.1993 N 4528-I «О беженцах»).

НДФЛ

Доходы гражданина Украины за выполнение трудовых функций в РФ, получаемые им от российской организации, подлежат налогообложению в соответствии с нормами главы 23 НК (п. 1 ст. 7 НК, ст. 15 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов (Киев, 8 февраля 1995 г.), письмо Минфина России от 24.01.2008 N 03-04-06-01/17).

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц (НДФЛ) признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.

В общем случае в соответствии с п. 2 ст. 207 НК налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы территории РФ для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья. Лица, которые находятся на территории РФ менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не являются налоговыми резидентами РФ.

На основании подп. 6 п. 1 ст. 208 НК к доходам от источников в РФ относятся вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу на территории РФ. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее — Закон N 115-ФЗ) трудовой деятельностью иностранного гражданина признается его работа в РФ на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Соответственно, вознаграждение, выплачиваемое российской организацией иностранному гражданину за выполненную работу, оказанную услугу на территории РФ по гражданско-правовому договору, признается объектом обложения НДФЛ.

По общему правилу налогообложение доходов производится по налоговой ставке 13% (15%), если физическое лицо является резидентом РФ, либо по налоговой ставке 30%, если физическое лицо — нерезидент РФ.

Однако в отношении беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории РФ в соответствии с Законом N 4528-I, в п. 3 ст. 224 НК предусмотрено, что налоговая ставка в размере 30% в отношении доходов, получаемых ими от осуществления трудовой деятельности, не применяется. К таким доходам применяется ставка в размере 13% (15%) независимо от налогового статуса (налогового резидентства) налогоплательщика.

Таким образом, доходы гражданина Украины, получившего временное убежище на территории РФ, от трудовой деятельности в РФ на основании гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) облагаются НДФЛ по ставке 13% (если сумма доходов за налоговый период не будет превышать 5 млн руб.) независимо от времени нахождения его в РФ.

Российская организация, выплачивающая доходы физическим лицам, признается налоговым агентом и обязана исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДФЛ с выплаченного дохода (п. 1 ст. 226 НК РФ). Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода (подп. 1 п. 1 ст. 223, п. 6 ст. 226 НК, письма Минфина России от 22.02.2018 № 03-04-06/11533, от 13.01.2014 № 03-04-06/360).

Страховые взносы

Согласно абзацу 2 подп. 1 п. 1 ст. 419 НК организации, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и являющиеся страхователями в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, признаются плательщиками страховых взносов.

Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о его конкретных видах обязательного социального страхования, в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг.

В силу подп. 15 п. 1 ст. 422 НКне подлежат обложению страховыми взносами суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, в том числе по договорам авторского заказа в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории РФ, за исключением сумм выплат и иных вознаграждений в пользу таких лиц, признаваемых застрахованными лицами в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования.

На основании п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ застрахованными лицами, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, являются, в частности, работающие по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг, постоянно или временно проживающие на территории РФ иностранные граждане или лица без гражданства, иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие на территории РФ.

С учетом указанного, полагаем, что выплаты в пользу гражданина Украины, временно пребывающего на территории РФ и застрахованного в системе ОПС, подлежат обложению страховыми взносами на ОПС.

На основании п. 2 ст. 22.1 Закона N 167-ФЗ выплаты иностранным застрахованным лицам облагаются взносами на ОПС по тарифам, установленным для граждан РФ на финансирование страховой части трудовой пенсии (независимо от года рождения).

Из совокупности положений ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», подп. 7 п. 1 ст. 6 Закона N 4528-I, п. 13 Порядка предоставления временного убежища на территории Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 09.04.2001 N 274, полагаем, что иностранный гражданин, получившей временное убежище и работающий по гражданско-правовому договору, предметом которого являются выполнение работ и(или) оказание услуг, признаются застрахованными лицами в системе обязательного медицинского страхования (далее — ОМС).

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Следовательно, выплаты в пользу таких лиц подлежат обложению страховыми взносами в части ОМС по общим правилам .

Заметим, любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам (в том числе иностранным гражданам, временно пребывающим в РФ) по договорам гражданско-правового характера, обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее — ВНиМ) не подлежат (в отличие от выплат лицам, работающим по трудовым договорам).

При этом выплаты и иные вознаграждения, выплачиваемые застрахованным в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, облагаются страховыми взносами от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее — НСиПЗ), только если в соответствии с этим договором страхователь обязан уплачивать страховые взносы от НСиПЗ (ст. 5, ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ).

Таким образом, выплаты в пользу гражданина Украины, работающего по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг, облагаются НДФЛ, страховыми взносами на ОПС и ОМС, но не подлежат обложению страховыми взносами на ОСС по ВНиМ и НСиПЗ (если договором не предусмотрено иное).

Следовательно, налоговые риски могут возникнуть в случае переквалификации отношений по гражданско-правовому договору в трудовые. В этом случае может возникнуть обязанность доплатить страховые взносы с сумм заработка, уплатить штраф и пени за неполную уплату страховых взносов.