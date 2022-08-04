Сроки сдачи отчетности за 3 квартал (9 месяцев) 2022 года

|Бланк декларации, расчета, сведений
Утвержден
Срок сдачи
Фонд социального страхования
|Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
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Приказ ФСС № 80 от 14.03.2022 г.
20 октября (в бумажном виде)
25 октября (в форме электронного документа)
НДФЛ
|Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)
|Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021)
31 октября
Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование, электронные трудовые книжки
|СВЗ-ТД Сведения о трудовой деятельности (электронные трудовые книжки). При приеме или увольнении сдаются на следующий день после издания приказа, по прочим кадровым мероприятиятиям см. даты в таблице.
|Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п (ред. от 27.10.2020)
15 августа
15 сентября
17 октября (перенос из-за выходных)
|СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах
|Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п
15 августа
15 сентября
17 октября (перенос из-за выходных)
|ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
|Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 № 482п
|20 октября
|Расчет по страховым взносам
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Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@
31 октября
НДС, акцизы и алкоголь
|Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за II квартал 2022 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.
|Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ
20 октября
|Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов Евразийского экономического союза
|Приказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@
22 августа (перенос из-за выходных)
20 сентября
20 октября
|Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 24.12.2021)
25 октября
|Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию
|Приказ ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@
25 августа
26 сентября (перенос из-за выходных)
25 октября
Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы
|Приказ ФНС России от 13.10.2020 № ЕД-7-3/747@
25 августа
27 сентября (перенос из-за выходных)
25 октября
Представление деклараций по алкоголю
|Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396
|20 октября
Единая (упрощенная) налоговая декларация
|Единая (упрощенная) налоговая декларация
|Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007
20 октября
Налог на прибыль
|Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
|Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 05.10.2021)
29 августа (перенос из-за выходных)
28 сентября
28 октября
|Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев
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Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 05.10.2021)
28 октября
|Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей)
|Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ (ред. от 05.10.2021)
29 августа (перенос из-за выходных)
28 сентября
28 октября
|Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов
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Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ (ред. от 05.10.2021)
|28 октября
|Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации
|Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1
28 октября
|Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации
|Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@
29 августа (перенос из-за выходных)
28 сентября
28 октября
НДПИ
Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых
Приказ ФНС России от 08.12.2020 № КЧ-7-3/887@
31 августа
30 сентября
31 октября
Водный налог
|Налоговая декларация по водному налогу
|Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015
20 октября
Налог на игорный бизнес
|Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес
Приказ ФНС России от 05.07.2021 № ЕД-7-3/634@
22 августа (перенос из-за выходных)
20 сентября
20 октября
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