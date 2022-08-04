Внесудебное банкротство: что важно знать должнику

Классическое судебное банкротство в настоящее время пользуется большей популярностью, чем внесудебная процедура. Вместе с тем, для должника внесудебное банкротство может стать альтернативой сложной судебной процедуре, как с точки зрения скорости проведения, так и с точки зрения цены процедуры.

Внесудебная процедура скорее может привлечь внимание должников, поскольку сама по себе она существенно менее «прокредиторская» нежели классическое банкротство.

От стандартной процедуры несостоятельности, внесудебное банкротство отличается, в первую очередь, сжатой временной протяженностью и отсутствием ряда расходов для должника. Сам процесс признания банкротом идет не в арбитражном суде, как это происходит при стандартной процедуре, а в МФЦ (многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг).

Признание банкротом освободит от ряда долговых обязательств, но не освободит от тех, обязательств, от исполнения которых лицо не может быть освобождено ни при каких условиях, как то:

обязательства возместить вред, причиненный должником-банкротом жизни и здоровью других людей, а также имуществу (умышленно или по грубой неосторожности);

алиментные платежи должника;

текущие обязательства должника (оплата коммунальных услуг, налоговые и иные платежи в бюджет, возникшие в ходе процедуры несостоятельности), а также ряд иные обязательства, перечисленные в Законе о банкротстве.

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Как должнику стать банкротом без возбуждения дела о банкротстве в арбитражном суде?

В отношении кого может быть применена процедура: для юридических лиц такой процедуры законодательство не предусматривает — банкротами во внесудебном порядке могут быть признаны только физические лица (граждане и индивидуальные предприниматели).

Куда подавать заявление: отделение МФЦ по месту жительства будущего банкрота.

Как составить заявление: в МФЦ должнику будет представлена типовая форма заявления. В нем должник должен будет самостоятельно указать на все имеющиеся у него денежные обязательства (долги).

При соблюдении каких условий возможно применение процедуры без возбуждения дела о банкротстве в суде:

во-первых, общая сумма всей задолженности должна составлять не менее 50 000,00 и не более 500 000,00 рублей ;

; во-вторых, в отношении будущего банкрота должно быть прекращено как минимум одно исполнительное производство по специальному основанию. А именно — прекращение производства в связи с отсутствием у будущего банкрота имущества, на которое можно обратить взыскание;

в-третьих, к моменту подачи заявления о признании банкротом возбужденных и ведущихся исполнительных производств в отношении должника быть не должно.

Как долго длится такое банкротство?

Процедура внесудебного банкротства длится ровно 6 месяцев. Процедура не может быть продлена ни по каким основаниям. Это выгодно отличает ее от классической судебной процедуры. Банкротство в суде может длиться годами.

Кроме того, существенно ниже риск оспаривания совершенных должником сделок до введения процедуры (в том числе — по отчуждению имущества). Отсутствие арбитражного управляющего, получающего сведения о совершенных ранее должником сделках в разы снижает получение кредиторами сведений о произведенном отчуждении имущества.

К основным рискам при проведении внесудебного банкротства можно отнести:

появление кредиторов, которые вправе начать процедуру судебного банкротства. Как правило, это кредиторы, не упомянутые должником в заявлении либо те, размер обязательств перед которыми должник в заявлении занизил;

выявление скрытого должником имущества также может привести к переходу в судебную процедуру банкротства;

запрет на инициирование процедуры признания себя банкротом в течение 10 лет во внесудебном порядке, а в течение 5 лет — в судебном порядке;

дисквалификация должника сроком на 3 года с невозможностью руководить юридическим лицом и занимать руководящие должности.

Процедура внесудебного банкротства отличается своей простотой и дешевизной для должников. Вместе с тем, к ней нужно отнестись серьезно и взвесить все потенциальные риски.

При этом, в отличие от классической «прокредиторской» процедуры банкротства, внесудебная процедура имеет существенно большее количество преимуществ для должников.