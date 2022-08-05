Платный контент доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
IT-компании

Новые правила аккредитации IT-компаний: как это будет работать

В соответствии с новым порядком аккредитации и получения IT-статуса многие компания были исключены из реестра. При этом для других категорий айтишников сделаны послабления.

Версия для печати

О чем речь

Минцифры пересмотрело порядок включения бизнеса в реестр аккредитованных IT-компаний. Перед этим чиновники исключили из реестра более 400 компаний.

02.08.2022 Минцифры опубликовало новые условия получения аккредитации.

Новые правила, в частности, не дадут получить аккредитацию как IT банкам. 

Почему это важно

«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции

Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.

У вас уже есть подписка?

IT-компании

Работники IT-компаний, исключенных из реестра, сохраняют льготную ставку по ипотеке. Но есть условия

Сотрудники компаний и банков, которые были исключены из реестра аккредитованных при Минцифры IT-компаний, не потеряют льготную ставку по ипотеке, если они ее уже оформили.

Инвестиции

Иностранцы из недружественных стран временно не смогут покупать и продавать акции российских банков и предприятий

Президент подписал указ об ответных мерах в финансовой и топливно-энергетической сферах, который до 31 декабря запрещает сделки с долями некоторых российских компаний, принадлежащих иностранным инвесторам.

Повышение квалификации

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
IT-компании

Новые правила аккредитации IT-компаний: как это будет работать

В соответствии с новым порядком аккредитации и получения IT-статуса многие компания были исключены из реестра. При этом для других категорий айтишников сделаны послабления.

Новые правила аккредитации IT-компаний: как это будет работать

Мероприятия

Разместить
Электронная отчетность

Риски аутсорсеров при работе с электронными подписями и МЧД

Многие компании в целях экономии привлекают для ведения бухгалтерии аутсорсеров. Однако, сразу возникает вопрос с отчетами — чья подпись будет на них стоять? Раньше электронную подпись (ЭП) на токене руководитель просто отдавал аутсорсеру, но сейчас все изменилось — эта практика несет риски и для заказчика, и для исполнителя.

Риски аутсорсеров при работе с электронными подписями и МЧД
Читать еще