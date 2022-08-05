Новые правила аккредитации IT-компаний: как это будет работать

О чем речь
Минцифры пересмотрело порядок включения бизнеса в реестр аккредитованных IT-компаний. Перед этим чиновники исключили из реестра более 400 компаний.
02.08.2022 Минцифры опубликовало новые условия получения аккредитации.
Новые правила, в частности, не дадут получить аккредитацию как IT банкам.
Почему это важно
Кто не сможет претендовать на IT-аккредитацию
Какие условия теперь нужны, чтобы получить аккредитацию IT-компании
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