Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться. 1 2

Введение Какой бизнес попадает под льготы Каким критериям должна соответствовать ИТ-деятельность Кто не получит льготы в 2023 году Льготы для IT-компаний по налогам и взносам Что делать, если потеряли право на льготные тарифы взносов Приостановление выездных проверок IT-компаний Ускоренная амортизация с 2023 года Другие меры поддержки для IT Льготы для ИТ-специалистов