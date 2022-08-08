Страхование ипотеки: какие документы нужны и от какого полиса можно отказаться

Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» требует страховать риск невыплаты кредита и потери имущества. Без этого банк не выдаст кредит. Также заемщик может застраховать жизнь и здоровье. Это добровольный вид страхования, но наличие такого полиса может снизить процентную ставку и первоначальный платеж.

Что страхуется при оформлении ипотечного кредита

Итак, при оформлении ипотеки заемщик(квартиру, дом, земельный участок). Полис покроет стоимость недвижимости при разрушениях и повреждениях. Даже если квартира сгорит или дом будет разрушен из-за стихийного бедствия, банк вернет сумму кредита в полном объеме.

Эту страховку придется делать в любом случае — без нее кредитная организация не выдает ипотечный кредит. Единственная ситуация, когда можно не страховать имущество от повреждений при оформлении ипотеки — это покупка жилья на этапе строительства. Пока объект не сдан, за его сохранность отвечает застройщик. Но после его сдачи приобрести полис все равно придется.

Заемщик может () застраховать свою ответственность перед банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора (например, в случае просрочки платежа).

Страховая защита жизни и здоровья заемщика также относится к добровольному страхованию при получении ипотеки. Если с покупателем что-то случится и он не сможет работать и выплачивать ипотеку, страховая компания компенсирует стоимость недвижимости банку. Заемщики часто отказываются от этой страховки. Правда, при этом возрастает процентная ставка по кредиту.

Еще один объект защиты при страховании ипотеки — титул, то есть право собственности на недвижимость. Эта страховка тоже не считается обязательным условием для получения кредита. Но при сделках на рынке вторичной недвижимости защита титула — гарантия спокойствия самого заемщика. Если через какое-то время неожиданно появятся законные претенденты на приобретенную в кредит квартиру, страховая компания поможет защитить право собственности или возместит стоимость жилья.

Что нужно для страхования квартиры по ипотеке: как выбрать компанию

Страховую компанию нужно выбирать из аккредитованных банком, в котором берется ипотечный кредит., но условия заемщику не подходят, последний вправе отказаться и выбрать из аккредитованных любую другую — условия кредита останутся прежними. После выбора страховой компании нужно дождаться одобрения кредита.

Покупать страховку раньше смысла нет. Если кредит не одобрят, деньги за полис, конечно, вернут, но это всегда занимает некоторое время.

«Страховку можно приобрести онлайн даже до оформления кредита. На сайте Банки.ру доступно оформление полисов для ипотеки без номера кредитного договора — вы сможете вписать данные кредитного договора в полис ипотечного страхования во время оформления кредита в банке», — говорит product owner страховых продуктов Банки.ру Юлия Корнеева.

Какие документы нужны для страхования ипотеки

Для страхования ипотечного кредита— достаточно ориентироваться на перечень документов для ипотеки.

При заполнении заявления на полис ипотечного страхования необходимо указать:

данные страхователя: ФИО, паспортные данные, адрес фактического проживания;

данные по ипотечному кредиту (если он уже оформлен): банк, где страхователь берет ипотеку, сумму кредита, дату заключения и окончания кредитного договора;

данные объекта страхования: адрес, площадь, этаж и этажность дома.

Важно помнить, что обязательное страхование ипотечной недвижимости защищает объект от пожара, взрыва газа, стихийных бедствий и т. п. Оно покрывает риск полного уничтожения жилья. Но, например, от заливов или других повреждений внутренней отделки ипотечное страхование не защищает.

Если квартиру зальют соседи, она не перестанет существовать физически и останется пригодной для жилья, поэтому ипотечный полис расходы заемщика не покроет. Чтобы обезопасить себя от лишних трат в период выплаты ипотечного кредита, можно. А имущественный полис страхования гражданской ответственности перед соседями возместит расходы заемщика, если другую квартиру случайно зальет он.