Импорт

Цитата дня. Про реальное импортозамещение

Герой сегодняшнего дня — торговый представитель России в Китае. Так сильно и душевно про импортозамещение рассказал, что прямо слеза берет (нет).

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?Журналистам Алексей Дахновский заявил так:

— Хотелось бы обратить внимание вот на что. Нужно переходить от замещения импорта из одной страны импортом из другой на реальное импортозамещение. Есть технологии, которые можно в Китае брать за основу и дальше дорабатывать у нас, в нашей стране достаточно хорошие мозги, которые могут это делать.

Спасибо, кэп! Ну уж теперь-то импортозамещение пойдет на лад. Все-то думали, в чем проблема? А теперь все стало на свои места.

А как по-вашему, что можно взять у Китая и доработать в первую очередь?

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