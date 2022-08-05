Цитата дня. Про реальное импортозамещение

?Журналистам Алексей Дахновский заявил так:

— Хотелось бы обратить внимание вот на что. Нужно переходить от замещения импорта из одной страны импортом из другой на реальное импортозамещение. Есть технологии, которые можно в Китае брать за основу и дальше дорабатывать у нас, в нашей стране достаточно хорошие мозги, которые могут это делать.

Спасибо, кэп! Ну уж теперь-то импортозамещение пойдет на лад. Все-то думали, в чем проблема? А теперь все стало на свои места.

А как по-вашему, что можно взять у Китая и доработать в первую очередь?