Проверки

Цитата дня. Про персональный контроль

Генпрокурор рассказал, как хорошо обстоят дела с проверками бизнеса. Если коротко, то страна может спать спокойно. Все на высоте!

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На вопрос журналиста, удалось ли разобраться с проверками, которыми буквально душили бизнес, Игорь Краснов ответил так:

— Защита прав добросовестного бизнеса находится в зоне моего персонального контроля. Принятые нами меры позволили, по сути, свести до минимума количество контрольно-надзорных мероприятий.

Дальше в качестве аргумента Краснов привел статистику: мол, в планах к 1 июля осталось 20,4 тыс. из 292 тыс. ранее утвержденных предложений контролеров.

Делитесь, коллеги, как в реальности дела обстоят?

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