Цитата дня. Про персональный контроль

На вопрос журналиста, удалось ли разобраться с проверками, которыми буквально душили бизнес, Игорь Краснов ответил так:
— Защита прав добросовестного бизнеса находится в зоне моего персонального контроля. Принятые нами меры позволили, по сути, свести до минимума количество контрольно-надзорных мероприятий.
Дальше в качестве аргумента Краснов привел статистику: мол, в планах к 1 июля осталось 20,4 тыс. из 292 тыс. ранее утвержденных предложений контролеров.
Делитесь, коллеги, как в реальности дела обстоят?