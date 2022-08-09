Какие комиссии банка незаконны

Посмотрим, насколько законны такие действия и можно ли вернуть деньги, списанные банком со счета клиента.

Комиссия, установленная без согласия клиента

Иногда банки в одностороннем порядке увеличивают или устанавливают комиссионные вознаграждения за проведение операций. Между тем законодательство не предусматривает право банка на одностороннее установление комиссий, взимаемых с физических лиц. Клиент оплачивает услуги банка лишь в случаях, прямо предусмотренных договором банковского счета (ст. 851 ГК РФ).

Или банки вместо получения согласия клиента на введение новых тарифов ограничиваются размещением их на своем сайте. Однако такое уведомление клиентов является недопустимым.

Договор банковского облуживания должен изменяться с согласия физического лица (определение Верховного суда РФ от 11 февраля 2020 года № 78-КГ19-52, 2-1807/2018).

Для улучшения ситуации Банк России рекомендовал кредитным организациям:

1) не включать в договоры с потребителями положения о праве банка на одностороннее увеличение или установление комиссий;

2) не взимать с потребителей комиссии, увеличенные или установленные банком в одностороннем порядке.

Приведенные рекомендации содержатся в информационном письме Банка России от 14 июня 2022 года № ИН-03-59/82.

Повышенная комиссия за подозрительные операции

Довольно часто банки взимали крупные суммы комиссий, достигающие порой 20% от суммы перевода, со сделок клиентов, признанных сомнительными. Суды признавали такие комиссии незаконными в связи со следующим:

Банк контролирует операции в целях противодействия легализации незаконных доходов во исполнение закона, а не на основании договора с клиентом. Осуществление указанной функции не может использоваться для извлечения выгоды за счет клиента в виде повышенной платы за совершение операций, которые банк признал сомнительными (определение Верховного суда РФ от 9 июня 2020 года № 5-КГ20-8, 2-5744/2018).

Для решения этого вопроса на законодательном уровне в апреле 2022 года внесены дополнения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В этом законе указано, что установление банком дополнительных комиссий не относится к мерам, направленным на противодействие легализации преступных доходов.

Комиссия за перевод денег между счетами предпринимателя

В ряде случаев банки удерживают у бизнесменов крупные суммы за перевод денег между их собственными счетами.

Например, банк списал комиссию в размере 10% от суммы, что составило 800 тыс. рублей, при переводе денежных средств со счета предпринимателя на его личный счет в другом банке. Однако суд обязал банк вернуть коммерсанту деньги (определение Верховного суда РФ от 22 октября 2021 года № 309-ЭС21-20041 по делу № А60-58425/2020).

В другом случае бизнесмен закрыл счет в одном банке и перечислил остаток денежных средств на свой счет в другом банке, который удержал комиссию в размере 1,7 млн рублей. Банк не представил доказательств несения каких-либо затрат в связи с данной стандартной операцией. Поэтому суд решил, что эта комиссия является несправедливой (определение Верховного суда РФ от 15 июня 2021 года № 309-ЭС21-8260 по делу № А60-64931/2019).

Повышенная комиссия при изменении или расторжении договора

Одной из самых распространенных является комиссия банка, взимаемая при изменении или расторжении договора с клиентом. Так, банк удержал у клиента комиссию в размере 10% от суммы перевода при закрытии счета и переводе остатка денежных средств. Суд отметил, что банк имеет право на получение вознаграждения в том случае, если оно установлено за оказание самостоятельной услуги клиенту.

В данном случае повышенная комиссия установлена за стандартные действия: закрытие счета и перечисление остатка денежных средств. Эти действия не являются самостоятельной банковской услугой, создавшей для клиента какое-либо дополнительное благо, в связи с чем взимание комиссии незаконно (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16 декабря 2020 года № Ф09-8159/20 по делу № А60-14276/2020).

В апреле 2022 года внесены дополнения в ФЗ № 395-1 «О банках и банковской деятельности», призванные ограничить полномочия кредитных организаций. Теперь размер комиссии при переводе денег с банковского счета в связи с изменением или расторжением договора не может превышать размер комиссии, взимаемой при осуществлении аналогичных операций по переводу денег при иных условиях.

Благодаря законодательным новеллам можно надеяться на то, что банки перестанут взимать с клиентов неоправданно высокие комиссии. В случае удержания подобной комиссии нужно обжаловать действия кредитной организации в судебном порядке.