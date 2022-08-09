Плату за вывоз мусора начисляют по площади жилья: насколько это законно

Плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) сейчас начисляется по двум вариантам:

по числу проживающих в жилом помещении (как постоянно, так и временно)

или по общей площади жилого помещения (п. 148.30 Правил № 354).

Какой именно расчет будет применяться, решают власти конкретного региона (им предоставлены соответствующие полномочия — п. 4.1 ПП РФ от 27.08.2012 № 857).

Но если первый вариант не вызывает особых возражений, т. к. количество мусора действительно зависит от того, сколько людей пользуются жилым помещением, то по поводу второго у многих наших сограждан возникают вопросы (прежде всего, как квадратные метры жилплощади влияют на объем накапливаемого мусора).

Вопрос о том, насколько законен расчет платы за вывоз ТКО по общей площади жилого помещения, дошел, наконец, и до Конституционного суда РФ. Что же он решил?

Собственница квартиры в г. Воронеже обратилась в Конституционный суд РФ после того, как все инстанции в системе судов общей юрисдикции отказали ей в иске о перерасчете платы за вывоз ТКО за период, когда она квартирой не пользовалась, и та пустовала.

Отказ был мотивирован тем, что Правила № 354 не предусматривают возможность перерасчета платы за вывоз ТКО за период временного отсутствия жильцов, если она начисляется по общей площади жилья.

На данный момент это можно сделать лишь при условии, что в регионе применяется первый вариант расчета — по количеству жильцов.

Однако и в Конституционном суде РФ женщине не удалось добиться пересмотра своего дела: ей отказали в принятии жалобы, т. к. не усмотрели нарушения прав заявительницы (определение КС РФ от 12.07.2022 № 1714-О).

При этом в определении указывается, что действующий порядок начисления платы за вывоз ТКО соответствует конституционным предписаниям:

определяя порядок начисления платы за вывоз ТКО, регионы не могут действовать произвольно, а должны учитывать сложившуюся на их территории ситуацию в области обращения с отходами, уровень соответствующей инфраструктуры, сезонной миграции населения и прочие объективные факторы;

расчет платы за вывоз ТКО по общей площади жилого помещения согласуется со спецификой этой коммунальной услуги, поскольку здесь нет возможности точно установить объем ее индивидуального фактического потребления гражданами — а так обеспечивается баланс прав и законных интересов субъектов в этих отношениях (каких именно субъектов — не уточняется).

Таким образом, добиться в суде признания платы за вывоз ТКО незаконной, т. к. в ее расчете не учитывается количество жильцов, в ближайшее время вряд ли удастся — учитывая эту позицию Конституционного суда РФ.

Что же касается перерасчета платы за вывоз ТКО за период временного отсутствия жильцов, следует отметить, что Верховный суд РФ подтвердил его возможность даже при том, что в регионе утвержден расчет по общей площади жилья (определение ВС РФ от 22.07.2020 по делу № АКПИ20-254; определение ВС РФ от 21.03.2022 № 301-ЭС22-1155).

Однако при этом он разделяет понятия «временное отсутствие потребителя» (когда жильцы выехали на какой-то определенный срок, после чего намерены туда вернуться) и «неиспользование жилого помещения» (когда в него изначально никто не вселялся, и оно пустует постоянно).

Если собственник документально подтверждает, что жильцы временно отсутствовали в жилом помещении, он имеет право не платить за это время (а если заплатил — то вернуть свои деньги).

Но если он утверждает, что жилое помещение никем не используется, то плата за вывоз ТКО будет начисляться по числу собственников квартиры или дома, и никакого перерасчета получить не удастся.

Это связано с тем, что Правила № 354 предусматривают, что перерасчет платы за вывоз ТКО производится только в связи с временным отсутствием жильцов (см. определение ВС РФ от 21.02.2022 № 306-ЭС21-27789).