Топ вакансий для бухгалтеров на «Клерке»: подборка дня

Вакансии за 8 августа
- Бухгалтер
от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, удаленно, свободный график
- Главный бухгалтер в TRACE studio
от 100 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
- Бухгалтер на первичные документы
от 20 000 ₽ до 40 000 ₽, Красноярск, полная занятость
- Главный бухгалтер в единственном лице в ООО «Фарм Инновации»
зарплата не указана, Москва, полная занятость
- Бухгалтер в АМГ (строительство)
от 80 000 ₽ до 100 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
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