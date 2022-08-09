Ошибка в адресе и КПП покупателя в УПД. Какие могут быть последствия

Вопрос: может ли организация внести исправления в ранее выставленные УПД? И какие будут последствия, если этого не сделать?

Ответ

Организация вправе внести изменения в УПД, в которых был ошибочно указан неверный адрес и КПП покупателя.

Вместе с этим невнесение таких изменений не повлечет негативных последствий ни для Организации, ни для покупателя.

Обоснование ответа

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона № 129-ФЗв едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) содержатся следующие сведения о юридическом лице:

адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица;

адрес электронной почты юридического лица (при указании таких сведений в заявлении о государственной регистрации);

сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения.

Пунктом 1 статьи 18 Закона № 129-ФЗ установлено, что государственная регистрация изменения места нахождения юридического лица осуществляется регистрирующим органом по новому месту нахождения юридического лица.

Согласно пункту 9 Приказа Минфина России от 29.12.2020 № 329н, датой снятия с учета в налоговой по месту нахождения организации, месту нахождения ее филиала или представительства является дата внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Таким образом, со дня внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ юридическое лицо считается зарегистрированным по новому адресу.

Возможность применения УПД установлена письмом ФНС РФ от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@.

Форма УПД разработана на основе формы счета-фактуры, утвержденной Постановлением № 1137.

Таким образом, УПД применяется как счет-фактура – документ, подтверждающий сумму предъявленного поставщиком НДС, а также как первичный учетный документ, подтверждающий факт передачи приобретаемых товаров (работ, услуг), а также их стоимость.

В соответствии с подпунктом «к» и «л» пункта 1 Правил заполнения счета-фактуры в строках 6а и 6б указываются:

в строке 6а – адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя, указанное в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;

в строке 6б – идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя.

Таким образом, информация об адресе и КПП покупателя подлежит указанию в счете-фактуре.

Вместе с этим, согласно абзацу второму пункта 2 статьи 169 НК РФ ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговикам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, а также неуказание (неверное указание) в счете-фактуре сведений, установленных подпунктами 16 – 18 пункта 5 настоящей статьи, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

По нашему мнению, указание в счетах-фактурах (УПД) неверного адреса и КПП не препятствует налоговикам идентифицировать покупателя при условии верного указания остальных реквизитов (наименование, ИНН и т.п.).

Следовательно, все составленные ранее УПД с ошибочным адресом и КПП покупателя могут являться основанием для принятия им к вычету сумм НДС, предъявленных Организацией.

Аналогичные выводы содержат Письма Минфина РФ от 26.08.2015 № 03-07-09/49050, от 02.04.2015 № 03-07-09/18318, от 08.08.2014 № 03-07-09/39449, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 20.01.2016 № Ф06-4772/2015 по делу № А12-2702/2015, Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10.03.2015 № Ф08-10982/2014 по делу № А53-28159/2013 и др.

С точки зрения использования УПД в качестве первичного учетного документа в целях бухгалтерского и налогового учета отметим следующее.

В силу пункта 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ информация об адресе и КПП покупателя не является обязательным реквизитом первичного учетного документа.

Ошибки, не препятствующие налоговой идентифицировать покупателя, также не являются основанием для отказа в признании расходов в целях налога на прибыль.

Аналогичные выводы содержат Письма ФНС РФ от 12.02.2015 № ГД-4-3/2104@, Минфина России от 28.08.2014 № 03-03-10/43034.

Вывод

На основании изложенного, считаем, что организация вправе внести изменения в УПД, в которых был ошибочно указан неверный адрес и КПП покупателя.

Вместе с этим невнесение таких изменений не повлечет негативных последствий ни для организации, ни для покупателя.