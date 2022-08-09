Сколько нужно хранить приказы по вопросам охраны труда? Обзор письма Минтруда

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Речь про Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ № 15-2/ООГ-1277 от 03.06.2022.
Основные положения
Следуя разъяснениям Минтруда, а также правилам, утвержденным профильным ведомством, можно смело утверждать, что:
- документы (распоряжения, приказы и т.п.) по основной деятельности хранятся постоянн;
- по административно-хозяйственным вопросам — пять лет (п. 19 разд. 1.2. гл. II Перечня, утв. приказом Росархива от 20.12.19 № 236).
Какие это могут быть приказы
Сроки определены, но конкретного перечня приказов, которые надо хранить именно такие периоды времени, — нет.
Принимая решение о том, хранить ли приказ постоянно или лишь пять лет, необходимо исходить из содержания и целей его издания.
На практике к приказам по охране труда относят:
- о создании службы охраны труда;
- о ответственных лиц в этой сфере;
- об утверждении инструкций по охране труда;
- о проведении СОУТ;
- о создании комиссии по проведению оценки профессиональных рисков;
- об организации обучения и проверки знаний;
- а также все иные приказы, которые так или иначе касаются рассматриваемых вопросов.
Что до приказов по административно-хозяйственной деятельности, то и их перечня законодательно не установлено. Логика и здравый смысл подсказывают, что это все приказы, регулирующие, например:
- внутриорганизационные процессы;
- порядок эксплуатации имущества;
- транспортное обеспечение;
- обеспечение функционирования внутренних связей;
- в общем, все документы, которые регламентируют административно-хозяйственные вопросы.
Вопросы охраны труда на практике регулируют приказы о назначении лиц, ответственных за безопасность проводимых работ, посвященные контролю условий трудовой деятельности, пожарной безопасности, инструктажам и т.п.
Осталось напомнить, что за нарушение обращения (в т.ч. использования, хранения, учета) архивных документов установлены чувствительные штрафы:
- до 5 тыс. для должностных лиц;
- до 10 тыс. — для юридических лиц (ст. 13.20 КоАП).