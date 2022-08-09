Сколько нужно хранить приказы по вопросам охраны труда? Обзор письма Минтруда

Какой документ смотреть

Речь про Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ № 15-2/ООГ-1277 от 03.06.2022.

Основные положения

Следуя разъяснениям Минтруда, а также правилам, утвержденным профильным ведомством, можно смело утверждать, что:

документы (распоряжения, приказы и т.п.) по основной деятельности хранятся постоянн;

по административно-хозяйственным вопросам — пять лет (п. 19 разд. 1.2. гл. II Перечня, утв. приказом Росархива от 20.12.19 № 236).

Какие это могут быть приказы

Сроки определены, но конкретного перечня приказов, которые надо хранить именно такие периоды времени, — нет.

Принимая решение о том, хранить ли приказ постоянно или лишь пять лет, необходимо исходить из содержания и целей его издания.

На практике к приказам по охране труда относят:

о создании службы охраны труда;

о ответственных лиц в этой сфере;

об утверждении инструкций по охране труда;

о проведении СОУТ;

о создании комиссии по проведению оценки профессиональных рисков;

об организации обучения и проверки знаний;

а также все иные приказы, которые так или иначе касаются рассматриваемых вопросов.

Что до приказов по административно-хозяйственной деятельности, то и их перечня законодательно не установлено. Логика и здравый смысл подсказывают, что это все приказы, регулирующие, например:

внутриорганизационные процессы;

порядок эксплуатации имущества;

транспортное обеспечение;

обеспечение функционирования внутренних связей;

в общем, все документы, которые регламентируют административно-хозяйственные вопросы.

Вопросы охраны труда на практике регулируют приказы о назначении лиц, ответственных за безопасность проводимых работ, посвященные контролю условий трудовой деятельности, пожарной безопасности, инструктажам и т.п.

Осталось напомнить, что за нарушение обращения (в т.ч. использования, хранения, учета) архивных документов установлены чувствительные штрафы: