Бухгалтер компании вправе представлять интересы ООО в суде

Разбираем ситуацию с эксперто службы Правового консалтинга ГАРАНТ Ниной Охотниковой.

Ситуация

Юридическое лицо подало в арбитражный суд иск.

Может ли главный бухгалтер или бывший сотрудник (главный бухгалтер) быть представителем в суде по данному делу?

Ответ

Главный бухгалтер, как работник организации, вправе представлять интересы организации в арбитражном процессе, но с одновременным участием адвоката или иного представителя, который имеет высшее юридическое образование.

Обоснование ответа

Согласно ч. 3 ст. 59 АПК РФ представителями граждан, в том числе ИП и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности.

Дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, действующие в соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами организаций (ч. 4 ст. 59 АПК РФ)

КС РФ в своем постановлении от 16.07.2020 N 37-П разъяснил, что ч. 3 ст. 59 АПК РФ не ограничивает право организации поручать ведение дела от имени этой организации в арбитражном процессе связанному с ней лицу.

В частности, речь про учредителя (участника) или работника, не имеющего высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности, однако обладающего, по мнению представляемой организации, необходимыми знаниями и компетенцией в области общественных отношений, спор из которых подлежит разрешению арбитражным судом.

Но это возможно при условии, что интересы этой организации по соответствующему делу в арбитражном суде одновременно представляют также адвокаты или иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности.

При этом КС РФ отметил, что такой формальный критерий, как наличие высшего юридического образования / ученой степени в области права, а равно адвокатского статуса не дает реальной гарантии оказания представителем эффективной помощи ввиду многообразия споров, рассматриваемых в арбитражном суде. Даже самый опытный адвокат не может быть достаточно компетентным во всяком арбитражном деле.

Работники организации, осведомленные о специфике ее деятельности и являющиеся специалистами в прикладных сферах (таможенное, банковское, страховое дело, антикризисное управление, бухгалтерский учет и др.), зачастую могут оказать по соответствующим категориям споров не менее компетентную помощь.

Изложенную КС РФ позицию подтвердил и Пленум ВС РФ в своем постановлении от 23.12.2021 N 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции».

По смыслу части 3 статьи 59 АПК РФ, если представителем лица, участвующего в деле, является адвокат либо иное оказывающее юридическую помощь лицо, имеющее высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности, наряду с ним к участию в арбитражном процессе в качестве представителей допускаются лица, не имеющие высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности (п. 21).

Исходя из представленной ситуации, главный бухгалтер организации вправе представлять интересы организации в арбитражном процессе, но с одновременным участием адвоката или иного представителя, который имеет высшее юридическое образование.

Для участия в арбитражном процессе от имени организации необходимо оформить доверенность на представление интересов организации в суде (ст. 61, 62 АПК РФ). При этом доверенность должна отвечать требованиям гражданского законодательства (статья 185 ГК РФ).