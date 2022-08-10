Право

Бухгалтер компании вправе представлять интересы ООО в суде

Для участия в арбитражном процессе от имени организации необходимо оформить доверенность на представление интересов организации в суде.

Версия для печати

Разбираем ситуацию с эксперто службы Правового консалтинга ГАРАНТ Ниной Охотниковой.

Ситуация

Юридическое лицо подало в арбитражный суд иск.

Может ли главный бухгалтер или бывший сотрудник (главный бухгалтер) быть представителем в суде по данному делу?

Ответ

Главный бухгалтер, как работник организации, вправе представлять интересы организации в арбитражном процессе, но с одновременным участием адвоката или иного представителя, который имеет высшее юридическое образование.

Обоснование ответа

Согласно ч. 3 ст. 59 АПК РФ представителями граждан, в том числе ИП и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности.

Дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, действующие в соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами организаций (ч. 4 ст. 59 АПК РФ)

КС РФ в своем постановлении от 16.07.2020 N 37-П разъяснил, что ч. 3 ст. 59 АПК РФ не ограничивает право организации поручать ведение дела от имени этой организации в арбитражном процессе связанному с ней лицу.

В частности, речь про учредителя (участника) или работника, не имеющего высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности, однако обладающего, по мнению представляемой организации, необходимыми знаниями и компетенцией в области общественных отношений, спор из которых подлежит разрешению арбитражным судом.

Но это возможно при условии, что интересы этой организации по соответствующему делу в арбитражном суде одновременно представляют также адвокаты или иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности.

При этом КС РФ отметил, что такой формальный критерий, как наличие высшего юридического образования / ученой степени в области права, а равно адвокатского статуса не дает реальной гарантии оказания представителем эффективной помощи ввиду многообразия споров, рассматриваемых в арбитражном суде. Даже самый опытный адвокат не может быть достаточно компетентным во всяком арбитражном деле.

Работники организации, осведомленные о специфике ее деятельности и являющиеся специалистами в прикладных сферах (таможенное, банковское, страховое дело, антикризисное управление, бухгалтерский учет и др.), зачастую могут оказать по соответствующим категориям споров не менее компетентную помощь.

Изложенную КС РФ позицию подтвердил и Пленум ВС РФ в своем постановлении от 23.12.2021 N 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции».

По смыслу части 3 статьи 59 АПК РФ, если представителем лица, участвующего в деле, является адвокат либо иное оказывающее юридическую помощь лицо, имеющее высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности, наряду с ним к участию в арбитражном процессе в качестве представителей допускаются лица, не имеющие высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности (п. 21).

Исходя из представленной ситуации, главный бухгалтер организации вправе представлять интересы организации в арбитражном процессе, но с одновременным участием адвоката или иного представителя, который имеет высшее юридическое образование.

Для участия в арбитражном процессе от имени организации необходимо оформить доверенность на представление интересов организации в суде (ст. 61, 62 АПК РФ). При этом доверенность должна отвечать требованиям гражданского законодательства (статья 185 ГК РФ).

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Учет расходов

Учет топлива. Чек-лист для бухгалтера

Учет топлива и других ГСМ — это настоящая головная боль бухгалтера. Нужно собрать подтверждающие документы, учесть установленные нормы, правильно отразить все операции как в бухучете, так и для налогообложения, чтобы потом ФНС не сняла расходы. Разберем особенности учета топлива, проблемы и способы их решения.

Учет топлива. Чек-лист для бухгалтера
НДФЛ

Банки сообщают в ФНС о процентах по вкладам. О процентах по займам не сообщают

Проценты по вкладам (выше определенной суммы) облагаются НДФЛ. У банков есть обязанность сообщать о выплаченных процентах в ФНС, чтобы налоговики начисляли людям налог. При этом банк не обязан сообщать о процентах по займу, которые он платит физлицу.

Повышение квалификации

Карьера бухгалтера

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка за 9 августа

Вакансии за 9 августа

  1. Главный бухгалтер
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Новосибирск, полная занятость
  2. Бухгалтер
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Москва, полная занятость
  3. Финансист в ConvertMe (Digital-агентство)
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Краснодар, полная занятость
  4. Бухгалтер в Алайф-Дафина
    от 80 000 ₽ до 100 000 ₽, Москва, полная занятость

Все вакансии можно посмотреть на сайте и в Телеграм-канале «Клерка».

Ценные бумаги

Зачем ЦБ ввел полугодовой «карантин» на ценные бумаги нерезидентов и что это значит для фондового рынка

Банк России обнаружил, что ряд брокеров предлагают клиентам покупать ценные бумаги российских компаний за рубежом с последующим переводом в российскую юрисдикцию. Разбираемся вместе с экспертами, каковы риски таких сделок, есть ли по ним гарантии и как мера ЦБ повлияет на фондовый рынок.

Зачем ЦБ ввел полугодовой «карантин» на ценные бумаги нерезидентов и что это значит для фондового рынка

Мероприятия

Разместить
Онлайн-кассы

Как зарегистрировать онлайн-кассу в 2022 году

На первый взгляд, процедура регистрации онлайн-кассы проста, но если вы допустите ошибки, то они могут привести к нарушению законодательства об использовании контрольно-кассовой техники или к порче фискального накопителя. Разберем вопрос регистрации ККТ в 2022 году подробно.

Как зарегистрировать онлайн-кассу в 2022 году
Маркировка товаров

С 1 сентября при продаже молока надо формировать только электронные УПД и сканировать коды на ККТ

С 1 сентября 2022 года все участники молочной отрасли должны будут передавать в систему маркировки сведения о приемке товара в формате УПД через операторов ЭДО.

Выездные налоговые проверки

Манифест ФНС: наступит ли светлое будущее?

Сегодня у нас нетипичный выпуск — мы будем говорить о высоком и светлом. А именно — о манифесте Федеральной налоговой службы и о том, как реализуются закрепленные в нем принципы — на практике. Что такое Манифест? Было ли такое явление в истории современной России раньше? Что предлагает налогоплательщикам ФНС?

Манифест ФНС: наступит ли светлое будущее?
Онлайн-кассы

Как перейти на электронные чеки ККТ

При отправке покупателю кассового чека в электронном виде кассовый чек на бумаге можно не печатать. Но в момент расчета с покупателем, до фиксации покупки на онлайн-кассе нужно получить у покупателя адрес электронной почты или номер телефона.

Как перейти на электронные чеки ККТ
Читать еще