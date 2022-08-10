Плата за негативное воздействие на окружающую среду

С 1 марта 2023 появится новый вид платы за НВОС. Обзор закона

С 1 марта следующего, 2023 года вводится в действие еще один вид платы за НВОС. Хозяйствующие субъекты, чья деятельность отражается на окружающей среде, должны будут внести его до 1 марта 2024 г. включительно.

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Какой закон смотреть

Речь про Федеральный закон от 14.07.2022 № 268-ФЗ.

По терминам

Само понятие побочного продукта, которое ранее применялось, но в профильном законе отсутствовало, введено в закон охране окружающей среды (принят 10.01.02 No 7-ФЗ). Статья 51.1 указанного закона определяет побочный продукт производства (ППП) как любое вещество и (или) предмет, который:

  • образуется при производстве основной продукции (выполнении работ, оказании услуг);
  • не является его (их) конечной целью;
  • может выступать как сырьем, так и употребляться как продукция.

В этом принципиальное отличие от отходов.

ППП или отходы?

Перечень веществ (предметов), которые не относятся к ППП, утвердит Правительство РФ (п. 10 статьи 51.1 закона об охране окружающей среды). Если же вещество или предмет не будут указаны в этом перечне, то задача определить, относится ли оно (он) к отходам или все-таки является ППП, возлагается на хозяйствующий субъект (п. 1 статьи 51.1 закона об охране окружающей среды).

Помимо этой задачи, хозяйствующие субъекты должны обеспечить раздельный учет ППП (п. 3 статьи 51.1), а также и указывать:

  • виды ППП;
  • объемы, дата образования;
  • планируемые сроки использования в собственном производстве или о передаче другим лицам;
  • результаты использования ППП в собственном производстве;
  • при составлении программы производственного экологического контроля и отчета о его организации и результатах.

По общему правилу, за образовавшиеся ППП НВОС-плата не вносится (см. ст. 16 закона об охране окружающей среды), поскольку это не выброс в воздух, не сброс в водоемы, не размещение отходов.

Однако есть исключение.

Когда ППП подлежит оплате

Тогда, когда ППП признаются отходами. В таком случае возникает обязанность оплатить за НВОС как при размещении отходов (п. 3 ст. 2 закона об охране окружающей среды). ППП признаются отходами (п. 8 ст. 51.1 указ. закона):

  • при размещении на объектах размещения таковых;
  • если истекли три года со времени признания их ППП и они так и не были использованы (переданы другим лицам).

К ставке платы за НВОС применяется допкоэффициент 52, если ППП признаны отходами в связи с тем, что размещены на объектах размещения таковых по истечении 11 месяцев с даты образования ППП. Если размещены ранее 11 месяцев, то допкоэффициент не применяется (п. 6 статьи 2 закона об охране окружающей среды).

В заключение напомним, что уплата этого вида НВОС производится по итогам года (подп. «б» п. 7 статьи 2 указ. закона), квартальных авансовых платежей по нему не установлено (подп. «в» п. 7 ст. 2 указ. закона).

Поскольку новые правила вступают в силу с 1 марта 2023 г., то в первый раз надо делать перечисление не позднее 1 марта 2024 г. (ст. 5, 16.4 указ. закона).

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