Изменения для бюджетников за 2 квартал и июль 2022 года

Представляем обзор главных нововведений, вступивших в силу за последние несколько месяцев.

План ФХД

С 14 июля для учреждений действует новое правило. Теперь план ФХД и отчет о результатах деятельности необязательно размещать в интернете.

И это не будет расцениваться контролирующими органами как финансовое нарушение. Это правило временное, и его действие сохраняется до 1 января 2025 года.

Изменения КБК

Начиная с 1 июля действует обновленный перечень КБК на 2022 год. Добавили новые коды по доходам от субсидий и соответствующие коды целевых статей расходов:

на развитие и техническое оснащение детских поликлиник;

ремонт и обустройство зданий общеобразовательных учреждений;

создание системы социальной помощи, включающей уход за возрастными гражданами и инвалидами;

обеспечение общеобразовательных учреждений государственными символами;

организация дополнительных мест для детей возрастной группы от 2 месяцев до 3 лет в детских садах.

Оплата государственных контрактов

Изменения также затронули порядок казначейского обслуживания учреждений. С 4 июня поменялись временные рамки представления в Казначейство распоряжения об оплате контракта.

Для получателей бюджетных средств новые сроки составили:

в течение одного рабочего дня, после дня постановки на учет денежного обязательства;

в течение четырех рабочих дней, следующих за днем подписания Казначейством документа, устанавливающего возникновение денежного обязательства (если обязательство формируется Казначейством).

Для бюджетных и автономных учреждений новые сроки такие:

в течение двух рабочих дней, после дня внесения в реестр контрактов необходимой для платежа информации;

в течение четырех рабочих дней после дня подписания приемочного документа, если контракт не надо включать в реестр.

Эти поправки внесли по причине сокращения времени погашения платежа заказчиком за поставки товара, работы и услуги.

До 1 мая срок оплаты контракта заказчиком составлял не более 15 рабочих дней с момента подписания приемочного документа. С 1 мая срок оплаты сократили до 7 рабочих дней, если документы по закупке сформированы в единой информационной системе.

В определенных ситуациях фигурируют другие временные периоды для оплаты контрактов заказчиками.

Другой срок, утвержденный законом РФ.

Если документы оформлены в бумажном виде, то срок оплаты составляет 10 рабочих дней с момента подписания приемочного документа. При условии содержания в контракте секретной информации, срок оплаты увеличивается до 20 рабочих дней.

Если расчеты по закупкам осуществляются под надзором Казначейства, время оплаты составляет 10 рабочих дней с момента утверждения приемочного документа.

Другой срок оплаты, принятый Правительством РФ, если закупки направлены на обеспечение военно-промышленного комплекса.

Невыясненные поступления

Казначейство внесло корректировки в операции с невыясненными поступлениями.

Теперь учреждения должны уточнять такие суммы в течение 20 рабочих дней. Ранее период для уточнения невыясненных поступлений составлял 10 рабочих дней. Отсчет начинается со дня, когда деньги поступили на казначейский счет или, когда Казначейство направило учреждению запрос на выяснение принадлежности платежа.

Аналогичный период установили для невыясненных поступлений получателей средств федерального бюджета. Но они отсчитывают дни только с даты запроса Казначейства. Правило относится и к поступлениям на счета учета средств во временном распоряжении.

Денежные обязательства

С 3 июня для федеральных получателей бюджетных средств сроки постановки на учет денежного обязательства считаются не так, как прежде.

Учитывая новые правила, денежное обязательство нужно сформировать:

не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения в единой информационной системе документов о приемке (для документов в электронном виде);

не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения проверки на соответствие данных, размещенных в реестре контрактов (для документов в бумажном виде).

Прежде время постановки на учет денежного обязательства составляло 3 рабочих дня.

Страховые взносы

С 29 июля меняются правила возмещения расходов на профилактику несчастных случаев и профзаболеваний. До конца текущего года страхователю оставили возможность финансировать издержки на предупреждение коронавируса.

По новым правилам отчет о расходах на предупредительные меры подается один раз вместе с заявлением о возмещении расходов. Ранее отчет необходимо было подавать ежеквартально.

Кроме того, сократили состав подтверждающих документов для следующих мер:

санаторное лечение работников;

организация обязательных медосмотров;

обучение по безопасности труда;

снабжение лечебно-профилактическим питанием;

покупка тахографов.

С 12 июля утверждены новые данные для расчета скидок и надбавок на 2023 год. Заявление на скидку к тарифу взносов на травматизм необходимо подать до 1 ноября включительно.

С 1 июля действуют поправки к правилам финансирования мер по предупреждению травматизма. В перечень включили покупку приборов, устройств и оборудования для безопасности горных работ, бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов.

Для этих мер предусмотрен список документов, прилагаемых к заявлению:

перечень работников с указанием профессий, количества дней занятости на вредных работах, вредных производственных факторов;

копия сводной ведомости СОУТ;

копия договоров на закупку продуктов;

расчет стоимости продуктов.

С 11 июня действует новая форма отчета 4-ФСС. Из нее исключили все данные, связанные с возмещением страхователю расходов на выплату пособий.

Обновленная Инструкция 33н

Для учреждений скорректировали отчет о движении денежных средств.

Добавили 4 новые строки для раскрытия сведений по кодам 12К, 12Т, 460 и 461 КОСГУ.

Учли новую детализацию статьи 250 КОСГУ. По ней разделили операции на текущего и капитального характера.

Закрепили в инструкции требования по заполнению отчета по нацпроектам для бюджетных и автономных учреждений, которые доводили ранее письмами. Пояснили, что КБК в отчете отражают с учетом кодов направлений расходов. При составлении полугодовой бюджетной и бухгалтерской отчетности необходимо было учесть эти изменения.