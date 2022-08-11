Список товаров для параллельного импорта опять обновили. Вышел приказ Минпромторга

Вышел новый Приказ Минпромторга России от 21.07.2022 № 3042.
Список товаров для параллельного импорта пересмотрели. Новая версия выглядит следующим образом.
Парфюмерия и косметика
В список включили бренды Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase.
Исключили из списка товаров параллельного импорта, к примеру, Abercrombie & Fitch, Alex Simone, Avon.
Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты
Ранее эта группа содержала только код 3506 (готовые клеи). Теперь группа включает также коды:
- 3503 00 100 1 (желатин) (GELITA);
- 3507 90 900 0 (ферменты прочие) (SMARTENZ, MEDLEY).
То есть товары под этими кодами подпадают под параллельный импорт.
Одежда
Из списка исключили бренды:
- для одежды - FILA, KAPPA;
- для обуви - ALESSIO NESCA, ASH, betsy, BUGATTI, CAPRICE, CROSBY, ECCO, EKONIKA, ELROSSO, FILA, FRANCESCO BELLA, GRUNBERG, KAPPA, KARI, KEDDO, MARCO TOZZI, Pierre Cardin, T.TACCARDI, tamaris, TIME JUMP;
- для головных уборов - EKONIKA, DANIELE PATRICI, FILA, KAPPA.
Фото и кинотовары
Новые пункты в списке:
- код 3701 20 000 0 (FUJIFILM, KODAK);
- коды 3703 20 000 0, 3703 90 000 0 (brother, CANON, EPSON, HEWLETT PACKARD (HP), KYOCERA, RICOH, Xerox);
- код 3707 90 900 0 (brother, CANON, EPSON, HEWLETT PACKARD (HP), KYOCERA, RICOH, TOSHIBA, Xerox).
А еще
Список дополнен брендами Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware (радиоэлектронная и химическая продукция, автомобильные запчасти).
Исключены из списка разделы 50 – 55 ТН ВЭД ЕАЭС (шёлк, шерсть, хлопок, прочие растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи, химические нити, химические волокна).
И наконец, запретили параллельный импорт продукции Renault, так как АВТОВАЗ будет производить гарантийное обслуживание автомобилей этой марки, включая торговлю запчастями.