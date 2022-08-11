Импорт

Список товаров для параллельного импорта опять обновили. Вышел приказ Минпромторга

Изменения коснулись косметики, парфюмерии, одежды и...Renault

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Вышел новый Приказ Минпромторга России от 21.07.2022 № 3042.

Список товаров для параллельного импорта пересмотрели. Новая версия выглядит следующим образом.

Парфюмерия и косметика 

В список включили бренды Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase.

Исключили из списка товаров параллельного импорта, к примеру, Abercrombie & Fitch, Alex Simone, Avon.

Белковые вещества, модифицированные крахмалы, клеи, ферменты

Ранее эта группа содержала только код 3506 (готовые клеи). Теперь группа включает также коды: 

  • 3503 00 100 1 (желатин) (GELITA);
  • 3507 90 900 0 (ферменты прочие) (SMARTENZ, MEDLEY).

То есть товары под этими кодами подпадают под параллельный импорт.

Одежда

Из списка исключили бренды: 

  • для одежды - FILA, KAPPA;
  • для обуви - ALESSIO NESCA, ASH, betsy, BUGATTI, CAPRICE, CROSBY, ECCO, EKONIKA, ELROSSO, FILA, FRANCESCO BELLA, GRUNBERG, KAPPA, KARI, KEDDO, MARCO TOZZI, Pierre Cardin, T.TACCARDI, tamaris, TIME JUMP; 
  • для головных уборов - EKONIKA, DANIELE PATRICI, FILA, KAPPA.

Фото и кинотовары

Новые пункты в списке: 

  • код 3701 20 000 0 (FUJIFILM, KODAK);
  • коды 3703 20 000 0, 3703 90 000 0 (brother, CANON, EPSON, HEWLETT PACKARD (HP), KYOCERA, RICOH, Xerox);
  • код 3707 90 900 0 (brother, CANON, EPSON, HEWLETT PACKARD (HP), KYOCERA, RICOH, TOSHIBA, Xerox).

А еще

Список дополнен брендами Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware (радиоэлектронная и химическая продукция, автомобильные запчасти).

Исключены из списка разделы 50 – 55 ТН ВЭД ЕАЭС (шёлк, шерсть, хлопок, прочие растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи, химические нити, химические волокна).

И наконец, запретили параллельный импорт продукции Renault, так как АВТОВАЗ будет производить гарантийное обслуживание автомобилей этой марки, включая торговлю запчастями.

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