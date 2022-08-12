Почему ФНС может отказать в вычете за ИИС и как в этом случае действовать инвестору

Из-за санкций некоторые брокеры были вынуждены переводить счета своих клиентов к другим брокерам, которые также затем попали под западные ограничения. В ходе процедуры по переходу у клиентов стали возникать проблемы: у одних — затянулся срок перевода, у других — не получалось вывести активы и зачислить на новые счета. В результате Федеральная налоговая служба (ФНС) стала отказывать в выплате причитающегося по ИИС типа А вычета в 13%.

На горячую линию Банки.ру поступил вопрос, как действовать инвестору в такой ситуации.

Условия получения льгот по ИИС

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — это специальный брокерский счет, доступный для граждан РФ и резидентов-иностранцев, живущих в России, для которого предусмотрен льготный налоговый режим.

Есть два типа ИИС, каждый из которых соответствует одному типу льготы.

Первый тип (А) возвращает владельцу счета 13% той суммы, которую он внес на ИИС.

Второй тип (Б) освобождает инвестора от налога на весь доход, который будет получен от прироста его инвестиций за период от трех лет.

Одно из условий получения налогового вычета по ИИС по типу А (на внесенные на инвестиционный счет денежные средства) — в течение срока действия договора на ведение ИИС у физического лица не было заключено других договоров на ведение ИИС.

Минимальный срок владения ИИС, после которого счет можно закрыть, — три года. Важен именно срок владения, а не дата пополнения. Закон требует обязательно закрывать ИИС лишь в одном случае: если был открыт второй такой счет у другого брокера. Инвестору дается месяц, чтобы он оставил только один из двух имеющихся. Такая ситуация возникает, когда клиент меняет своего брокера с переводом всех активов или без их перевода.

Почему ФНС может отказать в вычете по ИИС

Условия и порядок получения налогового вычета по индивидуальному инвестиционному счету определены Налоговым кодексом РФ.

Есть две основные причины отказа ФНС в вычете: наличие второго ИИС или закрытие ИИС до истечения трех лет.

ФНС также может отказать в вычете, если отсутствуют налоговые перечисления от работодателя, замечает коммерческий директор ООО «НДФЛка.ру» Роман Трошин. Либо если человек не предоставил все необходимые документы или раньше срока подал декларацию на вычет.

Что делать инвесторам, попавшим под принудительную миграцию

В ситуации с массовым принудительным переводом ИИС от брокеров, попавших под санкции, инвестору нужно выяснить:

все ли активы с его ИИС были переведены к новому брокеру;

когда был открыт новый счет и закрыт предыдущий;

заключал ли инвестор договор с новым брокером, или вместе с передачей всех активов новому брокеру были переданы все права и обязанности по договору ИИС.

ЦБ разъяснил, что при передаче всех активов между брокерами вместе с переуступкой договора право инвестора на вычет сохраняется, говорит операционный директор инвестиционной компании ITS WM Екатерина Попова. Смена места хранения бумаг при сохранении ИИС у того же брокера тоже не приводит к потере права на вычет.

Регулирование сложных вопросов, связанных с вычетом по ИИС, осуществляется в режиме ad hoc, то есть для каждой конкретной правовой ситуации, говорит специальный советник по корпоративным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Наталья Бунина. В связи с санкционными событиями ФНС дала разъяснения, что при переводе ИИС от одного брокера к другому требуется оценка оснований, по которым новый договор прекращается.

«В случае принудительного перевода ИИС к другому брокеру в течение более месяца, налогоплательщику стоит заявить о применении налогового вычета», — считает Бунина.

При этом она рекомендует предоставить в налоговую документальные подтверждения обстоятельств, в связи с которыми перевод не мог быть осуществлен вовремя.

«Таким подтверждением может быть, например, письмо от брокера», — поясняет она.

В свою очередь, Трошин из «НДФЛка.ру» считает, что инвесторам стоит заявлять на вычет по итогу 2022 года, несмотря ни на что, так как пока нет разъяснений со стороны законодательства по таким вопросам.

«Да, наверняка придется вступить в переписку с ФНС. Легко и просто получить вычет точно не получится. Но со временем появятся массовые обращения в ФНС за такими вычетами, и наверняка мы сразу увидим разрешение всех спорных моментов в виде разъяснений Минфина», — говорит Трошин.

Он надеется на положительную практику в пользу налогоплательщиков в сложившейся ситуации.

Стоит ли повторно направлять декларацию и как отстоять право на вычет

Сведения об открытии и закрытии ИИС поступают в налоговый орган в порядке автоматического обмена информацией, говорит ведущий юрист налоговой практики Amulex.ru Ирина Бычкова. Поэтому не стоит рассчитывать, что налоговый орган не в курсе открытия второго инвестиционного счета, предупреждает она.

Так как в последнее время участились случаи отказов территориальных налоговых в предоставлении вычета по ИИС, инспекции проводят камеральные проверки и запрашивают пояснения как у самих налогоплательщиков о причине открытия второго ИИС, так и пояснения у брокерских контор, говорит Бычкова.

В данном случае инспекторы руководствуются Налоговым кодексом и письмом Минфина РФ от 18 мая 2022 № 03-04-05/45796.

Если информация, что индивидуальный счет был открыт по ошибке банка и по нему не совершались операции, а впоследствии счет был закрыт, подтверждается, то право на вычет может быть сохранено, говорит Бычкова.

Если ФНС требует пояснить причины наличия второго ИИС, следует дать подробное объяснение причин его открытия, сообщить, были ли зачисления на новый ИИС, получить пояснения от банка об ошибочно открытом ИИС.

«В практике иногда встречаются ситуации ошибочного открытия ИИС совместно с брокерским счетом», — замечает Трошин. Если по нему не совершались операции и впоследствии счет был закрыт, то право на вычет можно сохранить, если грамотно объяснить всю ситуацию инспектору ФНС и приложить доказательства, говорит он.

Важно! Действующее налоговое законодательство дает возможность сохранить право на вычет только в случае, если либо сразу закрыть новый ИИС (без внесения туда денежных средств и перевода активов), либо в течение месяца перевести все активы на второй ИИС и при этом закрыть первый ИИС.

В этом случае считается, что срок владения ИИС не прерывался и у физического лица сохраняется право на получение вычета как по старому счету, так и по новому.

Повторное направление налоговой декларации в случае отказа в вычете не решит проблему, если отказ правомерен, говорит Бычкова. Если же отказ стал следствием неправомерных действий третьих лиц, в частности банка или брокера, можно обратиться с иском в суд.

«Но пока судебных решений по данному вопросу нет», — отмечает юрист.

В сложившейся ситуации можно посоветовать закрыть счет и открыть новый, но при этом учесть, что если старый счет просуществовал менее трех лет, то вычеты за предыдущие годы нужно будет вернуть и уплатить штраф или подождать истечения трех лет, заключает Попова из ITS WM.