Учебный отпуск: кому, на сколько, как оформить

Рассмотрим особенности такого отпуска.
Если работник имеет право на учебный отпуск, работодатель не вправе отказать ему в его предоставлении по каким-либо причинам.
Кому положен учебный отпуск?Предоставить учебный отпуск работодатель может сотрудникам, которые учатся по очной, заочной и (или) очно-заочной форме обучения:
- в высшем учебном заведении (получают образование по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры);
- в высшем учебном заведении (получают высшее образование по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, адъюнктуре, ординатуре и по программам ассистентуры-стажировки);
- в учебном заведении среднего профессионального образования (колледже, техникуме);
- по образовательным программам среднего профессионального образования;
- в вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, получающим основное общее образование или среднее общее образование.
Для того чтобы иметь право на такой отпуск, нужно выполнить определенные условия, а именно:
- сотрудник учится успешно;
- учебное заведение имеет государственную аккредитацию;
- работник получает образование такого уровня впервые.
Если студент учится одновременно в двух образовательных учреждениях, отпуск положен только в связи с обучением в одном из них (по выбору работника).
Как оплачивают учебный отпуск?Учебный отпуск предоставляют с сохранением среднего заработка (дополнительные оплачиваемые отпуска) или без сохранения зарплаты.
Оплачивают все календарные дни отпуска, включая нерабочие праздничные дни.
Учебный отпуск оплачивается полностью даже в том случае, если студент не сдал сессию.Учебный и ежегодный отпуск рассчитывают по одним правилам. Несмотря на это, между ними есть ряд отличий:
- учебный отпуск (или его часть), в отличие от ежегодного отпуска, нельзя заменить денежной компенсацией;
- учебный отпуск не продлевают на нерабочие праздничные дни, которые на него приходятся.
Учебный отпуск предоставляют только после предъявления работником справки-вызова учебного заведения.
Форма этой справки утверждена приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 года № 1368.
Предъявив справку, учащийся сотрудник должен написать заявление об отпуске. Этот документ составляют в произвольной форме. В заявлении можно указать, на какой отпуск претендует работник, с какого числа и его продолжительность.