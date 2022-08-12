Расчеты с работниками

Учебный отпуск: кому, на сколько, как оформить

Сотрудникам, которые совмещают работу и учебу, Трудовой кодекс предоставляет определенные гарантии и компенсации. Так, в частности, работодатели, у которых есть учащиеся работники, обязаны давать им учебные отпуска.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Рассмотрим особенности такого отпуска.

Если работник имеет право на учебный отпуск, работодатель не вправе отказать ему в его предоставлении по каким-либо причинам.

Кому положен учебный отпуск?

Предоставить учебный отпуск работодатель может сотрудникам, которые учатся по очной, заочной и (или)  очно-заочной форме обучения:

  • в высшем учебном заведении (получают образование по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры);
  • в высшем учебном заведении (получают высшее образование по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, адъюнктуре, ординатуре и по программам ассистентуры-стажировки);
  • в учебном заведении среднего профессионального образования (колледже, техникуме);
  • по образовательным программам среднего профессионального образования;
  • в вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, получающим основное общее образование или среднее общее образование.
Однако учебный отпуск положен не всем обучающимся работникам.

Для того чтобы иметь право на такой отпуск, нужно выполнить определенные условия, а именно:

  • сотрудник учится успешно;
  • учебное заведение имеет государственную аккредитацию;
  • работник получает образование такого уровня впервые.
Отпуск могут дать и в том случае, если человек уже имеет высшее (среднее, начальное профессиональное) образование и получает последующее. Но лишь при условии, что на обучение его направил работодатель «в соответствии с трудовым договором или соглашением об обучении (ученическим договором), заключенным… в письменной форме» (ст. 177 ТК РФ).

Если студент учится одновременно в двух образовательных учреждениях, отпуск положен только в связи с обучением в одном из них (по выбору работника).  

Как оплачивают учебный отпуск?

Учебный отпуск предоставляют с сохранением среднего заработка (дополнительные оплачиваемые отпуска) или без сохранения зарплаты.

Оплачивают все календарные дни отпуска, включая нерабочие праздничные дни.

Учебный отпуск оплачивается полностью даже в том случае, если студент не сдал сессию.

Учебный и ежегодный отпуск рассчитывают по одним правилам. Несмотря на это, между ними есть ряд отличий:

  • учебный отпуск (или его часть), в отличие от ежегодного отпуска, нельзя заменить денежной компенсацией;
  • учебный отпуск не продлевают на нерабочие праздничные дни, которые на него приходятся.
Однако, как было отмечено выше, их оплачивают; если сотрудник заболеет во время учебного отпуска, то ему не положено пособие по временной нетрудоспособности за дни болезни, приходящиеся на отпуск, и учебный отпуск на время болезни не продлевается.

Учебный отпуск предоставляют только после предъявления работником справки-вызова учебного заведения.

Форма этой справки утверждена приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 года № 1368.

Предъявив справку, учащийся сотрудник должен написать заявление об отпуске. Этот документ составляют в произвольной форме. В заявлении можно указать, на какой отпуск претендует работник, с какого числа и его продолжительность.

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