Карьера бухгалтера

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили ничего важного, мы собрали все ссылки за день.

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Вакансии за 11 августа

  1. Бухгалтер участка «Поставщики» в Paris Nail
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
  2. Главный бухгалтер в ООО Номитек
    от 100 000 ₽, Москва, полная занятость
  3. от 100 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
  4. зарплата не указана, Краснодар, полная занятость
  5. Ведущий бухгалтер в ООО КЦ «ПРОФБУХ» (Консалтинговый центр (аутсорс))
    от 10 000 ₽ до 60 000 ₽, удаленно, частичная занятость

Разберитесь с самым сложным налогом - НДС! Даже входящий-исходящий НДС не будет вызывать у вас сложностей, заполняйте книги покупок и продаж играючи!

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Карьера бухгалтера

Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансии за 11 августа

  1. Бухгалтер участка «Поставщики» в Paris Nail
    от 60 000 ₽ до 80 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
  2. Главный бухгалтер в ООО Номитек
    от 100 000 ₽, Москва, полная занятость
  3. от 100 000 ₽, Санкт-Петербург, полная занятость
  4. зарплата не указана, Краснодар, полная занятость
  5. Ведущий бухгалтер в ООО КЦ «ПРОФБУХ» (Консалтинговый центр (аутсорс))
    от 10 000 ₽ до 60 000 ₽, удаленно, частичная занятость

Повышение квалификации

Банки

Где безопасно брать микрозаймы россиянам: актуальный рейтинг надежных МФО

Но новый всплеск популярности микрозаймов у россиян привел к тому, что рынок микрокредитования активно занимают недобросовестные кредиторы. Из-за этого страдает не только репутация рынка микрокредитования, но кредитная история заемщиков.

Где безопасно брать микрозаймы россиянам: актуальный рейтинг надежных МФО
Общество

Как изменились доходы россиян в 2022 году: результаты опроса Bankiros.ru

Владимир Путин заявил, что приоритетными задачами правительства являются: обеспечение роста доходов граждан, ликвидности бизнес-проектов, кредитной поддержки бизнеса, а также улучшение покупательских возможностей населения.

Как изменились доходы россиян в 2022 году: результаты опроса Bankiros.ru
Ведение бизнеса

Производство мебели: перспективы для малого бизнеса

Уход, пожалуй, самого известного мебельного бренда — шведской компании ИКЕА с российского рынка освободил огромную нишу для отечественных предпринимателей. В поисках качественных товаров покупатель готов обратить внимание на малоизвестные марки и производителей. Самое время раскручиваться и забирать долю рынка в освободившейся нише.

Производство мебели: перспективы для малого бизнеса

Мероприятия

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Налоги, взносы, пошлины

Пошли требования на повторную уплату налогов, которые ранее ушли через проблемные банки

Если компания уплатила налог, но банк списал его с расчетного счета, и не перевел его в ИФНС, обязанность по уплате считается исполненной. Об этом вносят запись в карточку расчета с бюджетом. Но сейчас компании стали получать требования на эту сумму.

Бухгалтерский учет

Допущение последовательности применения учётной политики в бухгалтерском учёте

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, что означает допущение последовательности применения учётной политики, установленное ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации».

Допущение последовательности применения учётной политики в бухгалтерском учёте
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